В Абхазии выявлены два случая заражения коронавирусной инфекцией

По информации Оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса, во время прохождения лечения в городской больнице у одного из граждан республики был выявлен положительный тест на COVID-19.

Ранее этот гражданин проходил лечение в Краснодаре. Вернувшись домой около 10 дней назад, он почувствовал недомогание и был помещен в стационар. В настоящее время состояние больного оценивается как стабильное. В больнице проводятся санитарно-профилактические мероприятия, выявляется круг общения заболевшего.

Еще один больной из Абхазии выявлен в Сочи. Гражданин Армении, приехавший в Абхазию на заработки, поступил в Республиканскую больницу с обострением хронического заболевания. Ему была оказана экстренная хирургическая помощь. После этого по просьбе родственников он был транспортирован в Сочи, где в результате тестирования у него, так же, как и в первом случае, был выявлен COVID-19.

В настоящее время в Республиканской больнице проводится санобработка. Выявляется круг общения больного, а также выясняется, на каком основании он заехал в республику и когда.

Оперативный штаба по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.