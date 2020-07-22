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Госпитали закрывают, медперсонал сокращают

Мурат Гукемухов

Пандемия на Северном Кавказе немного отступает. Официальной статистике мало кто верит, но, по оценкам врачей, работающих с больными COVID-19, число ежедневных заражений сократилось на порядок. В республиках Северного Кавказа, как и во многих других российских регионах, закрывают госпитали и подсчитывают убытки от режима самоизоляции.

Оппозиционный сайт «Политика 09» накануне выступил с пугающим заявлением о закрытии госпиталей в Карачаево-Черкесии:

«В связи с тем, что республика – банкрот, нет денег на содержание медиков и лечение больных в условиях стационара, а также для того, чтобы отчитаться в Москву о победе над коронавирусом, глава КЧР Рашид Темрезов дал приказ закрывать все госпитали в КЧР, а больных COVID-19 лечить на дому… При этом медикам до сих пор не выплатили региональные выплаты за июнь».

Госпитали закрывают, медперсонал сокращают
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Госпитали закрывают, медперсонал сокращают
by Эхо Кавказа

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Я решил расспросить врачей, работающих с больными COVID-19, правда ли это и к чему готовиться жителям республики?

Я готов поделиться тем, что они рассказали, но без ссылок на источники. В такой стране живем: когда горит, начальство запрещает болтать пожарным, когда эпидемия – затыкают рты врачам.

Итак, по порядку.

В республике в пик пандемии ежедневно заражалось коронавирусом около 200 человек, из них около 50 госпитализировали, остальных лечили на дому. В общей сложности для больных COVID-19 было открыто восемь специализированных госпиталей с общим фондом около одной тысячи коек. Теперь пандемия отступила. Сейчас заражается в среднем 20 человек в сутки, соответственно, госпитализируют четверых-пятерых. Понятно, что тысяча коек уже ни к чему, поэтому госпитали сворачивают. По информации врачей, власти решили оставить только один стационар для больных коронавирусом на триста коек в городской больнице Черкесска.

В чем медики подтверждают информацию сайта «Политика 09» – по их словам, действительно, есть установка по максимуму сворачивать госпитали и сокращать персонал. Республика понесла убытки из-за режима самоизоляции и теперь сокращает расходы.

Чтобы было понятно. Например, годовой бюджет столицы КЧР – города Черкесска, составляет 2,2-2,3 миллиарда рублей. Из них 700 миллионов город собирает собственных налогов, остальное – дотации. Получается, обычно за четыре месяца город собирает около 230 миллионов, но, по информации сотрудников мэрии, во время пандемии из-за режима самоизоляции собрал лишь 70 миллионов. Чем не причина сократить расходы?

Госпитали закрывают по всей стране, но в КЧР, отмечают врачи, это делают слишком спешно, выписывают тех, кого следовало бы держать в стационаре, если бы не установка начальства. Пациентов, как и прежде, отпускают домой после двух отрицательных тестов на COVID-19, но при этом на клинику особого внимания не обращают – частенько выписывают с недопеченной пневмонией, с одышкой. Многие по возвращении из стационаров покупают себе кислородные концентраторы, ингаляторы, потому что не могут нормально дышать.

По всей видимости, из-за недоимок по налогам врачам, работающим с коронавирусными больными, не выплатили надбавки за июнь. Собственно, им и платили-то лишь однажды – за май.

Перед этим разразился скандал на весь мир. Жители республики, местные врачи упрекали чиновников в беспомощности, в неспособности организовать работу медучреждений в условиях пандемии. Российские эксперты заявляли, что в КЧР наихудшая ситуация с COVID-19 в России. Дело дошло до того, что Турция предложила республике свою помощь. Тогда глава СК Александр Бастрыкин направил в Карачаево-Черкесию специальную следственную бригаду – разбираться в причинах административной беспомощности.

В этих тревожных условиях глава республики Рашид Темрезов пообещал удвоить региональные доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами. Об этом он тогда сообщил на своей странице в Инстаграм и обещал с 6 мая увеличить региональную доплату врачам с 30 до 60 тысяч рублей, медсестрам – с 25 до 50 и младшему персоналу – с 20 до 40 тысяч рублей в месяц.

«Наши врачи, медсестры, младший медицинский персонал, в круглосуточном режиме оказывающие медицинскую помощь больным с коронавирусом в госпиталях, находятся на самом важном и ответственном участке работы, рискуя своим здоровьем ради здоровья пациентов. Спасибо врачам», – написал глава республики на своей странице в Инстаграм.

Но получили медики доплаты только за май. За июнь платят в июле, а в июле и скандал вроде бы закончился, и следственная бригада уехала, и пандемия отступила… И платить врачам, по всей видимости, охота пропала.

Получилось, как в том советском анекдоте про подорожание водки:

– Папа, теперь ты будешь меньше пить?

– Нет, дети, теперь вы будете меньше есть.

Когда говоришь об этом с врачами, они брезгливо морщатся: в таких сюжетах обнаруживается босяцкая сущность нынешней элиты. Многие говорят: «Посмотрим, как они запоют осенью». Мало кто сомневается, что пандемия вернется. Зато многие уверены, что в госпиталь они больше не пойдут. С одной стороны, люди устали за эти четыре месяца, а с другой – им плюнули в душу.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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