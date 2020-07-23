История появления абхазского флага

Сегодня в Абхазии праздничный рабочий день. 3 июня 2005 года президент Абхазии Сергей Багапш подписал принятые Народным Собранием РА поправки к закону «О памятных и праздничных днях в Республике Абхазия». С этого дня 23 июля объявлен Днем Государственного флага Республики Абхазия. Особо широко он стал отмечаться в последнее десятилетие. Приурочен же праздник к 23 июля 1992 года, когда на заседании сессии Верховного Совета Абхазии в Сухуме было принято современное название государства – Республика Абхазия, утверждены ее герб и флаг.

Среди поздравлений с этим праздником сегодня в абхазском сегменте Facebook увидел снимок 28-летней давности, выложенный Виталием Бганба, который служил в охране основателя современного абхазского государства Владислава Ардзинба, в сопровождении текста: «23 июля 1992 года на заседании сессии Верховного Совета Абхазии имел честь первым занести в зал заседаний и поднять наш абхазский флаг перед депутатами для ознакомления. До официального показа флаг хранился по указанию В. Г. Ардзинба под строгим секретом у меня. Потом мы водрузили его на крышу здания ВС и охраняли в первую ночь. С праздником всех, дорогие граждане Абхазии!»

Я присутствовал на том историческом заседании Верховного Совета. А до этого – и на других его заседаниях, где в течение нескольких месяцев между абхазской и грузинской «депутациями» первого постсоветского парламента Абхазии шла напряженная борьба, в частности, и за утверждение эскиза флага.



Для утверждения названия республики и ее символики требовалось не простое, а квалифицированное (более двух третей голосов) большинство. И возникла тупиковая ситуация. Абхазы предлагали название «Республика Абхазия», грузины во главе с первым замом председателя ВС Тамазом Надареишвили – «Автономная Республика Абхазия». В итоге более полугода использовалось старое название – «Абхазская АССР», что выглядело, конечно, явным анахронизмом и нонсенсом.

Не раз на заседаниях ВС, которые неизменно транслировались в прямом эфире по Абхазскому телевидению, возвращались и к обсуждению символики. Любопытно, что эскиз государственного герба, представленный известным абхазским художником Валерием Гамгия, возражений у грузинской «фракции» не встретил. Центральную фигуру герба – всадника, стреляющего вверх из лука, – абхазы воспринимали как героя нартского эпоса нарта Сасрыкву, или же как абхазского Прометея – Абрскила, а грузины – как Амирани, героя грузинского варианта того же древнегреческого мифа о Прометее.

А вот эскиз флага вызвал у грузинских депутатов активные возражения. Причем не красный прямоугольник в левом верхнем углу полотнища с белым изображением открытой ладони – символом, который встречается еще на средневековых абхазских флагах, а четыре зеленые полосы, которые тянутся в длину полотнища, перемежаясь тремя белыми. В зеленом цвете они усмотрели исламскую символику, «чуждую подавляющему большинству населения Абхазии». Абхазские представители отвечали, что зеленый цвет присутствует и на флаге Италии, которую ну никак не отнесешь к мусульманским странам, ибо это центр мирового католицизма. Валерий Гамгия объяснял так: белый цвет символизирует духовность, зеленый – молодость и жизнь. (Об этом свидетельствуют кадры созданного после войны документального фильма.) Впрочем, истолковывать каждый и сегодня может по-своему. В Википедии, например, трактуется так: зеленые и белые полосы на абхазском флаге символизируют терпимость, позволяющую в Абхазии мирно сосуществовать двум мировым религиям – христианству и исламу. Кстати, такие же полосы фигурируют и на флаге просуществовавшей недолго в 1918 году Горской республики.



К 23 июля 92-го грузинские депутаты и двое русскоязычных, которые их поддерживали, уже более полутора месяцев не приходили на заседания ВС и заседали отдельно, в другом помещении. Оставшееся большинство приняло постановление о прекращении действия Конституции Абхазской АССР 1978 года и восстановлении Конституции республики 1925 года, по которой Абхазия находилась с Грузией в договорных отношениях. Согласно той же Конституции квалифицированного большинства при утверждении названия и символики государства уже не требовалось. Но шили флаг работники сухумской фабрики «Дом мод», которые выполняли заказ втайне от коллег грузинской национальности, опасаясь расправы.



Итак, государственный флаг Абхазии символизирует основные этапы развития государственности абхазов. Белая ладонь на красном фоне – символ абхазской государственности, которая сформировалась во времена Абхазского царства (VIII-X века) и насчитывает более 12 столетий. Она означает открытый доброжелательный прием гостей. Государственный флаг Республики Абхазия представляет собой полотнище, по длине которого расположены семь чередующихся равных по ширине полос зеленого и белого цветов: четыре зеленые и три белые полосы. Семь белых пятиконечных звезд над ладонью – это семь основных областей исторической Абхазии: Садзен (Джигетия), Бзып, Гумаа, Абжуа, Самурзакан, Дал-Цабал, Псхуы-Аибга. Кроме того, число «семь» для абхазов, как и для многих народов, является священным и широко представлено в их религии, мифологии и традиционной культуре.

В день Флага праздничные мероприятия в столице республики организуют Госкомитет по делам молодежи и спорту Абхазии, Министерство культуры, Департамент по делам молодежи и спорту администрации Сухума и Всемирный абхазо-абазинский конгресс. К счастью, сегодня в Абхазии уже отменены те ограничительные меры, которые действовали в апреле и мае в связи с пандемией.

В десять утра состоялась церемония возложения цветов к мемориалу погибшим в парке Славы. В одиннадцать утра по улицам Сухума отправилась ездить машина с музыкальной аппаратурой и праздничной музыкой. В шесть вечера совместно с сообществом Ridebike Apsny был организован мото- и велопробег, к которому мог присоединиться каждый желающий. Старт его был в парке у администрации Сухума; финиш – на площади им. С. Багапша. В семь вечера молодежные организации для всех желающих организовали факельное шествие по набережной Махаджиров, от площади Багапша к площадке перед Абхаздрамтеатром. Участники шествия торжественно пронесли полотнище флага Абхазии размером 10 на 20 метров.

В полвосьмого вечера перед драмтеатром развернулось праздничное народное гуляние с участием танцевального ансамбля «Кавказ», хора Госансамбля песни и танца, государственного оркестра народных инструментов им. О. Хунцария, детской хореографической студии при Госансамбле «Шаратын» «Яйрума». Каждому желающему маленькому гостю наносили профессиональный аквагрим в виде абхазского флага. Там же была развернута выставка «Исторические знамена Абхазии». Это собрание флагов Абхазии различных эпох было создано десять лет назад на основе исторических документов.

Праздничные мероприятия ко Дню флага были проведены и в районах Абхазии.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия