Обзор абхазской прессы

83 товарные партии криптооборудования ввезли в Абхазию за шесть месяцев 2020 года, сообщает «Нужная газета». Государственным таможенным комитетом на КПП «Псоу» было оформлено 10 товарных партий криптооборудования на сумму 42 млн рублей, поступившего в страну в режиме временного ввоза. В режиме импорта оформлено 73 товарных партии на сумму 42 млн рублей.

Для сравнения, в 2019 году на КПП «Псоу» оформлено в режиме временного ввоза шесть товарных партий оборудования для извлечения криптовалюты на общую сумму 12,4 млн рублей. В режиме импорта оформлено 17 товарных партий на сумму 25 млн рублей, таможенные сборы составили 1,7 млн рублей.

Председатель Государственного таможенного комитета РА Гурам Инапшба подчеркнул, что законодательство Абхазии не запрещает ввозить в страну криптооборудование, постановлением правительства запрещена только деятельность по майнингу криптовалюты. «Получается, что мы их запускаем, а потом начинаем искать», – заметил он. По мнению Инапшба, решить вопрос достаточно просто – надо запретить ввоз данного оборудования, и «ни один контейнер не пройдет в Абхазию».

Издание уточняет, что имеющиеся в распоряжении Госкомитета данные неполные, так как часть оборудования завозится в Абхазию контрабандным путем. Только в феврале 2020 года таможенниками был пресечен ввоз 38 единиц криптооборудования, которое пытались ввести контрабандным путем. К тому же глава Таможенного комитета подчеркивает, что при завозе оборудования сложно установить, является ли ввозимая техника бытовой, офисной компьютерной техникой или это оборудование предназначено на извлечение прибыли. Ввозом криптооборудования в Абхазию занимается несколько десятков граждан страны, имена которых не подлежат разглашению в соответствии с законом о коммерческой тайне. Иностранцев среди них нет.

В 1963 году в Сухуме был построен знаменитый двухэтажный ресторан «Амра», верхняя площадка которого надолго стала излюбленным местом времяпрепровождения для жителей и гостей столицы, считалась культовым местом в среде интеллигенции, творческих и иных кругов, пишет газета «Новый день». Сейчас здесь тоскливо, тускло и тягостно. Вход перекрыт забором. Переход провалился. «Только яхт-клуб пока еще держится героическими усилиями энтузиастов. Мало кто знает, кто сегодня истинные владельцы «Амры», каковы их планы и намерения; мало кто знает, что думают об этом власть предержащие, но каждый знает – в таком состоянии неминуема гибель», – подчеркнул главный редактор газеты «Новый день» Сергей Арутюнов.

Газета «Республика Абхазия» сообщает, что в Гудаутском районе с 20 июня началась активная фаза борьбы с личинками американской белой бабочки и с некоторыми другими вредителями сельскохозяйственных культур механическим способом. Пораженные листья и ветви деревьев сжигали. С 26 июня в районе приступили к химической обработке, используя технические средства МТС. Как рассказал начальник Управления сельского хозяйства района Юрий Кварацхелия, такая работа ведется в 10 селах района. Обработано 415 гектаров насаждений. «Уже использовали 21 литр препарата «Герольд», что составляет 43 тонны рабочего раствора. На своих приусадебных участках люди также проводят мероприятия по борьбе с гусеницей. Всего в Гудаутском районе обработано 573 гектара насаждений, и эти работы будут продолжены», – отметил Юрий Кварацхелия. Эти меры направлены на сохранение растений и урожая нынешнего года.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия