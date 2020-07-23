Роспотребнадзор начинает проверку в Абхазии

В Абхазию с однодневным визитом прибыли представители Минздрава России и Краснодарского края, вслед за ними прибыли и специалисты Роспотребнадзора, которые пробудут в республике три дня. Они должны оценить эпидемиологическую ситуацию и провести мониторинг туристических объектов. С приездом российских экспертов совпали два новых случая COVID-19, которые были диагностированы у пациентов из Абхазии. Как сообщил министр здравоохранения Тамаз Цахнакия, установлен круг лиц, контактировавших с заболевшими, все они будут обследованы на COVID-19.

В Абхазию на один день прибыли два представителя Минздрава Краснодарского края и врач-инфекционист из Москвы, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. Российские специалисты посетили Гудаутскую Центральную районную больницу, которая перепрофилирована под «ковидный» центр, и Сухумскую инфекционную больницу, ознакомились с материально-технической базой, количеством койко-мест, организацией работы медперсонала.

Четверо специалистов Роспотребнадзора по Краснодарскому краю пробудут в Абхазии три дня. Как сообщила пресс-служба кабинета министров, эксперты посетят объекты размещения и питания туристов, а также осмотрят экскурсионные объекты в разных районах Абхазии.

От визита российских экспертов ожидают положительного решения вопроса открытия границы и начала туристического сезона. Но так случилось, что накануне их приезда были выявлены два новых случая коронавирусной инфекции у пациентов, которые болели в Абхазии. До этого на протяжении пяти недель ни один случай COVID-19 диагностирован не был.

Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия проинформировал, что абхазская баклаборатория ежедневно проводит исследование биоматериалов, вчера, например, обследовали 140 человек, и один из них оказался ковидположительным. Второго ковидположительного пациента выявили в Сочи.

Тамаз Цахнакия сообщил о пациентах более детальную информацию: «Это бывший пациент Сухумской городской больницы, который ранее находился на лечении в Краснодарском крае. Вернувшись к нам в республику, то есть к себе домой, он проходил курс стационарного лечения в кардиологическом отделении. Биоматериал у пациентов берется строго по медицинским показаниям. Как известно, пациент прибыл из зоны, где достаточно серьезная эпидемическая вспышка. На сегодняшний день его состояние удовлетворительное, никаких особых жалоб он не предъявляет. Другой пациент также был госпитализирован в Республиканскую больницу. Там проводилось его лечение в условиях хирургического отделения. И он был направлен в город Сочи, в 4-ю больницу, где был обследован, и у него выявили COVID-19».

Первый пациент находится у себя дома на самоизоляции, за ним наблюдают врачи. После консилиума будет принято решение о его госпитализации или амбулаторном лечении.

С момента выявления больных COVID-19 в Абхазии проводилось эпидемиологическое расследование, по словам министра, все контакты известны: «Практически все контактные лица установлены. В соответствии с эпидемиологическими нормами, есть три линии контактных лиц. Первая линия – это группа наиболее тесно контактировавших с данными людьми, они сейчас все находятся на самоизоляции. Безусловно, все будут обследованы методом ПЦР-диагностики, по-видимому, сегодня вечером или завтра утром будут готовы результаты. Все необходимые санитарные мероприятия в учреждениях также проводятся. Мы продолжаем оказание экстренной помощи пациентам, но уже в совершенно других условиях, в соответствии с санитарными нормами и правилами».

Тамаз Цахнакия отреагировал и на слухи о том, что неспроста обнаружены новые случаи ковида накануне приезда в Абхазию российских специалистов для оценки эпидситуации. Он считает, что никакой связи между этими событиями нет и это – простое совпадение: «Здесь, безусловно, нет каких-то специальных событий. Это совпадение, что сегодня приехала группа специалистов из Минздрава России и Краснодарского края по нашему приглашению, равно как сегодня прибывает делегация из Роспотребнадзора. Это все были заранее спланированные визиты, которые пришлись вот на этот день».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия