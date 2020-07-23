Грузия: коридор сомнений

Обострение между Арменией и Азербайджаном перекинулось на Грузию. В Баку заподозрили Тбилиси в помощи Еревану в получении вооружений, которые затем были использованы в столкновениях на армяно-азербайджанской границе. Грузия свою причастность отвергает. Но от конкретики воздерживается.

Белград намерен расследовать сообщения о поставках оружия из Сербии в Армению через территорию Грузии. Об этом сообщила сербская служба Би-би-си со ссылкой на неназванный дипломатический источник. Новость была опубликована после того, как временный поверенный в делах Сербии в Азербайджане Даница Веинович была вызвана в МИД страны, где ей сообщили, что информация о поставках вооружения является достоверной и подтвержденной.

То, что поставки могли иметь место, косвенно подтвердил министр торговли, туризма и телекоммуникаций страны Расим Ляич. Именно его ведомство дает разрешение на экспорт оружия. В интервью изданию Nova.rs Ляич пояснил:

«В этом, 2020 году оружие в Армению поставляла одна частная фирма, государственные компании в этом не участвовали. Не могу сказать, о какой фирме идет речь, но известно, что она поставляла в основном винтовки и пистолеты, сумма менее миллиона евро, и груз был поставлен в мае и июне».

При этом министр отметил, что разрешение на экспорт дали МИД, МВД, Минобороны и спецслужбы страны. Ляич также подчеркнул, что никакого эмбарго на поставки вооружений Армении не существует.

Тем временем Баку может пересмотреть двусторонние отношения как с Белградом, так и с Тбилиси. В азербайджанском парламенте крайне жестко отреагировали на материал, опубликованный порталом Haqqin.az, где утверждалось, что якобы за несколько дней до вооруженного столкновения между Азербайджаном и Арменией в районе границы Товуз-Тавуш из Сербии транзитом через Грузию Еревану была доставлена крупная партия боеприпасов для минометов разных калибров. При этом в тексте также отмечалось:

«В социальных сетях появилась и информация, что в те же дни в Армению уже из России, но опять-таки через Грузию проследовали автомобили КамАЗ с лаунчерами для установок ГРАД и минометными боеприпасами».

Эти машины действительно были замечены на пропускном пункте «Садахло» на грузино-армянской границе. Грузинская онлайн-платформа Mythdetector («Детектор мифов»), специализирующаяся на развенчивании фейков, мифов и манипуляций, изучила материалы, которые распространило азербайджанское издание. Специалисты из Mythdetector подтвердили место, где был сделан один из снимков. Это действительно грузино-армянская граница.

Депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Кямаледдин Гафаров сразу после этого заявил: если Тбилиси и Белград не признают свою ошибку и не предоставят гарантии, что подобное не повторится, то Баку пересмотрит свои отношения с ними:

«Мы ожидали, что Сербия и Грузия однозначно осудят провокацию Армении на границе в Товузском направлении, но информация, подкрепленная убедительными фактами о том, что они тайно, опосредованно оказали поддержку нашим бесчестным соседям, потрясла меня, как и всех наших соотечественников. Вероломная политика грузинских властей должна быть разоблачена».

По его словам, если участие Грузии «в провокации против Азербайджана» будет доказано, то Тбилиси придется объясняться не только с Баку, но и с Анкарой, со стратегическим партнером как Азербайджана, так и Грузии.

В Тбилиси на критику в свой адрес отреагировали довольно невнятно. МИД Грузии назвал публикацию содержащей «множество неточностей».

«Печально, что азербайджанское вроде бы серьезное интернет-издание необъективно описывает факты, вводит общество в заблуждение и пытается бросить тень на грузино-азербайджанское стратегическое партнерство и дружбу. Министерство иностранных дел заявляет, что эта статья является предвзятой и направлена на искусственное создание проблем между двумя стратегическими партнерами».

В Тбилиси подчеркнули, что Грузия и Азербайджан связаны не только стратегическим партнерством, но и давней дружбой между двумя народами. Глава дипломатического ведомства Давид Залкалиани от комментариев воздержался. А его заместитель Лаша Дарсалия заверил, что Тбилиси и Баку находятся в постоянном контакте:

«Что касается отношений с нашими коллегами, мы находимся в постоянном контакте с нашими азербайджанскими друзьями по всем важным для них вопросам, и мы это обсуждаем. Что касается позиции азербайджанской стороны, то уместно обратиться за комментариями непосредственно к азербайджанской стороне».

В грузинской оппозиции реакция МИД вызвала возмущение. Одна из лидеров «Единого национального движения» Саломе Самадашвили заявила:

«Если сведения подтвердятся, то получится, что Грузия нарушает международные нормы, а также не отказывает России в требовании пропускать вооружение. Кроме того, испортятся наши отношения со стратегическим партнером – Азербайджаном».

В ответ на это первый вице-спикер грузинского парламента Георгий Вольский назвал сообщение бакинского ресурса «слухом», который направлен против интересов Тбилиси. При этом редакция издания Haqqin.az настаивает: Тбилиси несколько лет назад наложил запрет на транзит через свою территорию военных грузов для Армении, но в этот раз сделал исключение. Причем за поставками, по данным азербайджанских журналистов, стоит Слободан Тесич – «оружейный барон», находящийся под санкциями американского Конгресса.

Официальный Баку от обвинений в адрес Тбилиси воздерживается. Но наблюдатели отмечают: учитывая то, что 22 июля президент Ильхам Алиев подписал указ о присвоении звания «заслуженный журналист Азербайджана» главному редактору haqqin.az Эйнулле Фатуллаеву и заведующему отделом политики редакции Зауру Расулзаде, власти этой страны явно дали понять: в версию Тбилиси о «дезинформации» в Баку не верят.