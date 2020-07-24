Сергей Шамба: «Если есть проблема, то ее нужно решать путем диалога»

Сегодня в Комитете по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками парламента Абхазии состоялись слушания на тему «Современная внешняя политика Абхазии: пути реализации». Дискуссия прошла по инициативе общественной ветеранской организации «Аруаа» с участием всех политических партий страны, кроме партии «Амцахара». По ее окончании один из приглашенных участников, лидер партии «Единая Абхазия» Сергей Шамба в интервью «Эху Кавказа» высказал свое мнение о том, возможны ли торгово-экономические отношения с Грузией, и прокомментировал предложения «Аруаа» обратиться в Госдуму России с просьбой признать геноцид народа Абхазии со стороны Грузии.

– Сергей Миронович, сегодня в парламенте по инициативе общественной ветеранской организации «Аруаа» состоялось обсуждение, в котором приняли участие практически все политические партии, кроме ветеранской партии «Амцахара». «Аруаа» предложило обсудить несколько тем, в частности, необходимо ли принять внешнеполитическую доктрину страны, возможна ли торговля с Грузией и т.д. Прокомментируйте, хотелось бы услышать ваше мнение.

Я всегда говорил о том, что у нас с Грузией есть неразрешенные проблемы, и для того чтобы их урегулировать, необходимо начать конструктивный диалог на разных уровнях

– В принципе, встреча была интересной. Поднятые вопросы актуальные, конечно. Многие из этих вопросов, которые они поднимают, нуждаются в том, чтобы серьезно ими занимались. Из тех многих тем, которые сегодня обсуждались, наверное, наиболее активная полемика была вокруг вопросов, связанных с взаимоотношениями с Грузией. Могу свою позицию и вам сказать, я ее неоднократно озвучивал. И сегодня тоже сказал. Я считаю, что если есть какая-то проблема, то ее нужно решать путем диалога. Нужен серьезный разговор. Я всегда говорил о том, что у нас с Грузией есть неразрешенные проблемы, их очень много, и для того чтобы их урегулировать, необходимо начать конструктивный диалог на разных уровнях. На уровне народной дипломатии, может быть, а потом со временем перейти к более официальному уровню переговоров. Это все вопрос будущего.

Диалогу альтернативы нет. Мы – соседние государства. У нас сегодня есть проблемы, которые решаются, совместные, это проблема, связанная с ИнгурГЭС, у нас сегодня есть переговоры в Женеве. Круг этих вопросов должен расширяться. В том числе говорилось и о торговых отношениях, которые сегодня существуют нелегально на абхазо-грузинской границе. И в этом вопросе тоже нужно найти приемлемое решение, потому что, с одной стороны, есть, мы знаем, теневая, нелегальная торговля. Я, например, всегда говорил и сейчас сказал свою позицию: если она существует, то ее надо узаконить. Как это сделать? Это уже другой вопрос. По этому вопросу тоже много разногласий существует. Некоторые считают, что вообще не нужна никакая торговля, надо запретить. Я всегда против всяких запретов. Потому что знаю, что все запреты ни к чему хорошему не приводят. Лучше всего искать возможность, как, не запрещая, найти приемлемый выход из ситуации.

– Каким вы видите решение этого вопроса?

– Это уже другой вопрос, технический, как это организовать, можно сидеть и думать. Элементарно там нужно установить таможенный пост. Пограничный там есть. Товары, которые заходят со стороны Грузии, должны быть легализованы.

– Сергей Миронович, еще вопрос. Сегодня обсуждался еще один из пунктов, о том, чтобы парламент Абхазии обратился в Госдуму РФ с просьбой признать геноцид народа Абхазии со стороны Грузии. Как вы думаете, есть какие-то перспективы у такого обращения к России о признании геноцида абхазов со стороны Грузии?

Я за то, чтобы проводить миролюбивую политику, стараться найти со всеми соседями, которые нас окружают, приемлемые взаимоотношения

– Я против того, чтобы обострять взаимоотношения, нагнетать ситуацию. Я за то, чтобы проводить миролюбивую политику, стараться найти со всеми соседями, которые нас окружают, приемлемые взаимоотношения. По вопросу, о котором вы говорите, в свое время были созданы комиссии, созданы материалы, в том числе и прокуратурой Абхазии. Есть вопрос об ущербе, который был нанесен в период войны. Поэтому была создана международная комиссия совместно с нашей, оценку тогда ущерба, нанесенного войной, сделала. Все это было сделано, и сейчас через столько лет опять будировать эту тему, я не вижу перспективу ее решения.

– Но вообще есть какие-то международные инстанции, в которые можно было бы передать эти документы о геноциде?

– Понимаете, определение «геноцид» имеет свои правовые опоры. Насколько у нас есть такая аргументация? И потом этот вопрос всегда политический тоже. Армения ставит вопрос о геноциде армян и сколько лет, и что, все страны признали? Конечно, исходят из политической конъюнктуры, из своих политических интересов все и прочее. Поэтому я мало верю в перспективы таких действий.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия