«Они видят, что мы готовы разместить туристов». Роспотребнадзор проверил Гагру и Пицунду

Четверо специалистов Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, прибывшие в Абхазию, сегодня осмотрели туристические объекты Гагрского района. Проверка ведется на их готовность к приему российских туристов в условиях пандемии. По словам главного санитарного врача Абхазии Людмилы Скорик, информация о пяти новых случаях заражения COVID-19 в Абхазии на их отношение не повлияет, потому что они приехали из региона, где гораздо больше таких случаев регистрируют каждые сутки.

Специалисты Роспотребнадзора по Краснодарскому краю вчера прибыли в Абхазию, а сегодня уже осмотрели туристические объекты в городе Гагре и в Пицунде.

Главный санитарный врач Людмила Скорик вместе с представителями Министерства туризма сопровождает российских экспертов. Она проинформировала о том, что делегация из России пробудет в Абхазии до 27 июля, в ее состав входят руководитель и два сотрудника отдела защиты прав потребителей и начальник сочинского противочумного отделения.

По словам Скорик, начальник противочумного отделения проверяет готовность объектов на предмет профилактики коронавирусной инфекции и соблюдение мер предосторожности. А сотрудников отдела защиты прав потребителей интересует исключительно качество предоставляемых российским туристам услуг. По итогам работы комиссии будет составлена соответствующая справка, которая будет направлена в Москву для решения вопроса открытия границы.

Людмила Скорик рассказала, как работают российские специалисты на объектах и как относятся к их появлению местные директора: «Мы сегодня смотрели объекты в Гагре, а сейчас вот находимся в Пицунде. И, естественно, они смотрят те услуги, которыми располагает турбизнес Абхазии, они смотрят номера к размещению, как огорожена территория объекта, как будет турист размещаться, будет ли свободный доступ к туристам населения Абхазии, как будет организовано перемещение туриста, как будут оказаны услуги по питанию при коронавирусной инфекции. Они сразу дают свои рекомендации руководителям объектов и смотрят, как они реагируют на замечания. Есть руководители, которые говорят, что это не исполнимо, мы не будем этого делать. А есть руководители, которые говорят, что исполнят все рекомендации в полном объеме, говорят, что понимают значимость и необходимость этих требований».

Людмила Скорик отметила, что члены комиссии настроены доброжелательно и нацелены на оказание помощи: «Они видят, что мы готовы разместить туристов, оказать им помощь, поддержку, все услуги. У нас прекрасная погода, у нас прекрасные возможности в Абхазии, но нужно, чтобы возникло еще и взаимопонимание между нашими руководителями объектов и теми туристами, которые сюда приедут. Они хотят сразу отсечь тех туристов, которые не соблюдают требования даже на территории России. Мы не хотим, чтобы они ринулись к нам сюда, потому что вменить в обязанность быть обследованным на коронавирусную инфекцию мы не можем, даже в России не каждый хочет и не каждый готов заплатить полторы тысячи рублей за обследование. Мы внутри Абхазии не решим проблему, если возникнут вспышки еще и среди туристов».

Между тем сегодня оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции сообщил о пяти новых ковидположительных пациентах. Они относятся к числу тех, кто контактировал с двумя ранее заболевшими и были выявлены из 236 обследованных человек.

Для специалистов из Роспотребнадзора этот факт не является чем-то исключительным, сказала Скорик. Он не повлияет на их мнение, потому что сами они из региона, где каждый день диагностируют гораздо большее число инфицированных, например, в Сочи новых ковидположительных в сутки обычно 20-25 человек.

Людмила Скорик сообщила, что все пять пациентов с коронавирусной инфекцией чувствуют себя вполне удовлетворительно, только трое из них госпитализированы, получают лечение и находятся под наблюдением медиков:

«Все нормально, все чувствуют себя удовлетворительно. Первый или нулевой пациент, его из Сочи транспортировали в Краснодар, у него состояние тяжелое. А у наших пациентов пока все хорошо, мы их сейчас госпитализируем, изолируем, работники санитарно-эпидемиологической службы проводят работу по отслеживанию контактов, по изоляции контактировавших. Проводим диагностику, у первой линии мы провели диагностику, выявили вот этих пятерых. Там есть пациенты, которые находились в одной палате с этим больным, там есть технический персонал. Мы принимаем все меры, чтобы локализовать вспышку. Трех человек мы госпитализировали, у одного самочувствие вообще великолепное, мы его, видимо, поймали на стадии излечения. Это молодой человек, иммунитет у него хороший, там уже лечение даже не нужно принимать. Я думаю, что дня через три-четыре он даст уже ПЦР-отрицательный результат».

С начала пандемии в Абхазии выявлено 45 заболевших коронавирусом, 37 человек выздоровели, одна пациентка 1925 года рождения умерла.



Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия