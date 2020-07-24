Обзор югоосетинской прессы

МИА «Южная Осетия Сегодня» пишет о знаменательной дате. 23 июля отмечается День национальных средств массовой информации. В этот день в 1906 году во Владикавказе впервые на свет появилась газета на осетинском языке. Называлась она «Ирон газет». «Необходимо отметить, что выход издания «Ирон газет» вовсе не означает, что журналистика в Осетии была основана именно в этом году. Осетинские авторы издавались во многих издательствах России, в Цхинвале также действовала частная тайная типография», – пишет издание и напоминает, что в Южной Осетии первая государственная газета на осетинском языке «Хурзæрин» появилась в 1924 году.

Газета «Республика» комментирует заявление российского политика Захара Прилепина о присоединении к России Абхазии и Южной Осетии. Автор статьи сравнивает реакцию в Цхинвале и Сухуме. Если в Абхазии заявление вызвало резкое неприятие, то реакцию Южной Осетии автор называет спокойной. Ну а официальный Цхинвал и вовсе отреагировал спустя несколько дней. В статье цитируют пояснение начальника информационно-аналитического управления администрации президента Ю. Вазагова. «Понятно, что лидер политической партии может высказывать какие-то заявления, выдвигать какие-то предложения, но нынешний формат отношений Южной Осетии и России достаточно тесный и строится на основе подписанного в 2015 году Договора о союзничестве и интеграции. Какие-либо изменения в этом формате будут обговариваться на уровне руководства стран», – отметил югоосетинский чиновник. «Если читать между строк, то мы видим, что в Цхинвале считают достаточным тот формат отношений, который базируется «на основе подписанного в 2015 году Договора о союзничестве и интеграции». Т.е. формат отношений двух независимых и дружественных государств», – резюмирует автор «Республики».

В югоосетинском сегменте социальных сетей активно обсуждают комментарий директора школы №6 Цхинвала Элеоноры Бедоевой, в котором она высказалась в пользу дистанционной формы обучения. «Мне очень нравится дистанционное образование. Детям, которым преподают учителя заинтересованные, оно тоже начинает нравиться», – сказала Бедоева. Под публикацией высказались сотни пользователей, и все с критикой этой идеи. Пользователь Мадина Гагиева пишет: «Бред какой! Для своих детей они не захотят это дистанционное обучение, а на других им наплевать. Не у всех же есть деньги на репетиторов. Как только занимают места, им башку сносит». Другой пользователь пишет: «Из-за этих дистанционных уроков мы чуть сума не сошли. Многие не могут себе позволить телефоны, а она пишет скайп. Какое дистанционное обучение?» Некоторые пользователи даже называют дистанционное обучение «дистанционным мучением», а также напоминают, что в республике нет больных коронавирусом. «У нас все хорошо. У нас нет больных, и зачем нам сейчас все это? Люди и так на нервах. Может, у нее уже дома нет школьников и ей не так уж и важно, но поймите и нас, что мы не можем нанять для детей репетиторов. Для многих это хорошо. Будут получать и зарплату, и еще репетиторство принесет прибыль. А вот на что тогда нам, родителям, жить?» – высказывается еще один пользователь о дистанционном обучении.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия