Граница Южной Осетии с Россией останется закрытой до конца месяца. Мы спросили цхинвальцев, следует ли ее открыть и как режим изоляции республики отразился на их благосостоянии.

– Как вы считаете, следует ли открыть границу с Российской Федерацией? Отразилось ли закрытие границы на вашем благосостоянии?

Нина: Я пока считаю, что дорогу не надо открывать, так как есть болезнь, и так как медицина у нас, как бы помягче сказать, не очень, лучше, чтобы дорога оставалась закрытой. Чуть-чуть подождем. Закрытие границы отражается на всех, но можно потерпеть. Мы столько пережили за последние 20 лет, можно и это пережить. Я довольна теми решениями, которые принимает наше правительство по этому вопросу.

Индира: Вообще-то, очень двоякое отношение к этому вопросу. С одной стороны, хотелось бы уехать уже. А с другой стороны, я сама, как врач, понимаю, что это правильно. У нас нет больных. У меня очень много знакомых и в Северной Осетии, и в Москве, и они болеют. Это реально, это есть. Конечно, дискомфорт есть от того, что дорога закрыта, но я, как разумный человек, понимаю, что нужно потерпеть. Лично на моем благосостоянии закрытие дороги не отразилось, но очень многие люди хотят быстрее поехать, потому что получают пенсию там. Потерпим, что делать. Здоровье важнее всего.

Андрей: Насчет открытия дороги, не знаю, но какие-то изменения в порядок пересечения нужно вносить. Вот так наглухо закрывать не надо. Я, например, не могу выехать во Владикавказ, чтобы урегулировать нюансы со своей банковской картой, чтобы получать свои деньги здесь. Я знаю, что на карточке у меня есть деньги, но физически я их здесь снять не могу.

Изольда: Конечно, если дорога будет открыта, будет лучше. Посмотрите, в каком люди состоянии. Сравните цены в Северной Осетии и здесь. Все хотят, чтобы дорогу открыли, иначе как быть? Всем трудно, не только мне. Да, с одной стороны, хорошо, что закрыли, и болезнь к нам не пришла. Но пора ведь что-то с этим делать, что-то менять. Если дорога так и будет закрыта, то уже не на пользу, а во вред.

Лидия: Никак на мне закрытие дороги не отразилось. Если честно, я и не заметила, закрыта она была или открыта. Продукты питания у нас были, кому нужно было срочно выехать, всех выпускали. Детей впускали, через карантин. Каждый находил выход из положения. С другой стороны, я рада, что дорога была закрыта. В нашем маленьком городе, если бы сюда приехали коронавирусные больные, мы бы не справились с ситуацией. Так что я поддерживаю наше правительство, пусть открывают, когда хотят. Иногда я думаю, что чем дольше дорога будет закрыта, тем лучше.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия