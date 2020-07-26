Во Франции волонтер сознался в поджоге собора в Нанте

Во Франции волонтер церковной общины в Нанте сознался в поджоге собора святых Петра и Павла - одного из крупнейших готических соборов в стране. Об этом сообщили французские СМИ. Адвокат волонтера подтвердил, что его клиент сознался в содеянном, и добавил, что он раскаивается.

Речь идет о 39-летнем уроженце Руанды. Он был задержан на следующий день после пожара, произошедшего 18 июля, для дачи объяснений - именно ему вечером перед пожаром было поручено запереть собор. После допроса его отпустили, однако в субботу задержали вновь. Мотивы его действий не сообщаются.

Задержанный признался, что заложил пожар в трех местах - об этом сразу после пожара говорили эксперты,настаивавшие на версии умышленного поджога.

В результате пожара сгорел орган XVII столетия, уничтожены несколько витражей, ущерб нанесён внутреннему убранству храма. Сама конструкция не пострадала.

Задержанному грозит до десяти лет тюрьмы и крупный штраф.