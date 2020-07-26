Black Sea Jazz Festival пройдет в Батуми 21-23 августа

Black Sea Jazz Festival 2020 пройдет в Батуми с 21 по 23 августа – 14-й выпуск фестиваля будет полностью посвящен творчеству грузинских исполнителей. Впервые среди хедлайнеров фестиваля, который считается главным джазовым событием лета в Грузии, не оказалось мировых звезд. Организаторы отмечают, что это решение принято сознательно. Таким образом они хотят поддержать грузинскую джаз-сцену в сложный период пандемии.

21 августа Black Sea Jazz Festival 2020 откроется концертом известного грузинского джазового пианиста и инструменталиста Георгия Микадзе, проживающего в США. Исполнитель представит проект MicroBeatZ, над которым он работал в течение последних месяцев. В этот же день на фестивале выступит джаз-дива Нино Катамадзе. Совместно со своей группой Insight для 14-го выпуска Black Sea Jazz Festival певица подготовила специальную программу.

Во второй день фестиваля, 22 августа в Батуми выступит трио Луки Топурия, а также популярный певец Стефане Мгебришвили. В интервью телеканалу «Имеди» поп-исполнитель рассказал, что песни, ставшие в Грузии настоящими хитами, адаптируют для Black Sea Jazz Festival. В целом, программа шоу Стефане будет «менее коммерческой» - бэнд исполнителя обещает разнообразить музыку элементами фанка и джаза.

Завершится фестиваль 23 августа концертом инди-рок-группы Young Georgian Lolitaz, которая представляла Грузию на конкурсе «Евровидение-2016». Также в этот день выступит группа MokuMoku, покорившая грузинских меломанов своей сложной музыкой.

Фестиваль традиционно пройдет под открытым небом на набережной – в Батумском теннисном клубе. При этом предусмотрены будут все рекомендации, установленные для предотвращения распространения коронавируса. Организатор Black Sea Jazz Festival - компания Eastern Promotions.