Лиана Джоджуа: «Я знала, что я спортсмен другого класса и точно выиграю»

Две минуты на ринге и сломанная рука соперницы – Лиана Джоджуа рассказала о своей первой победе на турнире по смешанным единоборствам (UFC). Грузинская спортсменка встретилась с румынкой Дианой Белбицу 16 июня в Абу-Даби и провела бой, за который ее похвалила сама президент UFC Дэйна Уайт. 25-летняя спортсменка рассказала о том, как готовилась к этому бою и о планах на будущее.

– Расскажите про то, как вы готовились к последнему бою.

– Честно, мне очень сложно было. Я 3-4 месяца сидела в строгой изоляции. Я не тренировалась, возможности у меня не было никакой. Домашние тренировки никак не смогут заменить такие, которые подразумевают контакт с людьми: это борьба, это спарринги, это «держать лапы» (боксировать с партнером в специальных «подушках» на руках, по которым наносятся удары). Естественно, в домашних условиях я не могу так тренироваться. Я готовилась ровно месяц, абсолютно с нуля. Получилось, что я и набирала форму и готовилась к бою одновременно. Это очень мало, я считаю.

– Бой был тяжелый?

– Я была уверена в себе. Все говорили, что я андердог (спортсмен с меньшими шансами на победу), что я проиграю, мало, кто верил в мою победу. Но я профессионал, я вижу реальные шансы в этом бою, я вижу, что превосхожу ее как спортсменка во всех аспектах – что в стойке, что в борьбе! Я спортсмен абсолютно другого уровня и мыслю по-другому: у меня есть стратегия боя, чего не скажешь о моей сопернице. Я знала, что я спортсмен другого класса и точно ее (игру) выиграю. Да, у меня мало времени, я не могу подойти к этому бою в идеальной форме, но даже так я своим бойцовским интеллектом смогу ее победить. Я это знала.

– Удалось максимально продемонстрировать свои возможности?

– Конечно, за две минуты я не успела показать многое. Я вообще не успела показать все то, что готовила в стойке (положение, при котором боец находится на ногах). Не думала, что все закончится так быстро, я рассчитывала на 2-3 раунда. Знала, что выиграю досрочно, готовила много приемов, чтобы завершить (бой) досрочно. Но не думала, что так быстро все получится. Просто я считаю, что если такая девушка, как она, оказывается со мной в партере (борьба в положении лежа), то моя борьба намного лучше, превосходит ее. Естественно, я знала, что никаких шансов у нее в партере нет. Я не успела показать все в стойке, не было на это времени, поэтому показала только свой партер, свой любимый прием.

– Вы сломали сопернице руку в этом бою, это не первый такой случай в вашей карьере?

– Да, у меня был ранее случай. Я вообще, (будучи) в «любителях», очень часто, бывало, случайно ломала руки соперницам, потому что они не успевали постучать (сдаться). Был случай, когда во время боя в Пекине я тоже сломала руку сопернице. Моей соперницей тогда была Ли Тао, и я ей сломала руку тем же приемом (армбаром) – это мой любимый прием, его я делаю практически из любого положения. И так уж вышло, что она на него тоже попалась.

– Вы очень переживали за соперницу. Вам удалось пообщаться?

– Мне хочется, чтобы и я, и мои соперницы выходили на ринг без травм. Мне не хочется калечить их. Но, к сожалению, это жестокий вид спорта, и она очень долго терпела, не сдавалась, пришлось сломать ей руку. Да, мы с ней пообщались после боя, списались, затем увиделись, поболтали. Она достаточно хорошая девочка, опытная, в ММА (Mixed martial arts, смешанные единоборства) у нее 18 боев. Думаю, у нее будет хорошее будущее. Возможно, поменяет вес, когда я с ней говорила, она сказала, что рассматривает такой вариант.

– Какие планы на будущее?

– В UFC очень заинтересовались моим боем. Ко мне подошел сам президент этой организации, поздравил и сказал, что у меня просто отличный болевой на руку. Он был в восторге. Он далеко не ко всем спортсменам подходит после победы, и я была этому очень рада. Когда мы уже говорили о последующих боях… они заинтересованы вернуть меня побыстрее. Но я на этот раз хочу больше времени потратить на подготовку. Не хочу выходить через месяц, потому что это очень сложно. Так что не хочу загадывать и говорить, когда будет мой следующий бой… Посмотрим, что мне предложит UFC, и будем отталкиваться от этого.