В США подготовлен новый пакет помощи во время пандемии COVID-19

Власти США на фоне пандемии коронавируса подготовили новый пакет помощи населению в размере одного триллиона долларов. Об этом сообщил министр финансов Стивен Мнучин в интервью Fox News. В проекте предусмотрены, в частности прямые, выплаты семьям по 1200 долларов.

Белый дом сообщил, что президент Дональд Трамп поддержал законопроект. Сегодня республиканцы представят его в Конгрессе. Ранее свой пакет помощи предложили демократы. Он стоил в три раза дороже. Его одобрила Палата представителей, но отклонил Сенат, который контролируют республиканцы.

Всего за время пандемии Вашингтон уже выделил почти три трлн долларов на поддержку экономики и населения.

США являются наиболее пострадавшей от COVID-19 страной. Число заболевшим там превышает четыре миллиона. Умерли почти 150 тысяч пациентов.

В мире начала пандемии коронавируса выявлено почти 16,5 миллионов заражений. Число умерших превысило 650 тысяч.

В России за последние сутки выявлено 5635 случаев COVID-19. Это самый низкий показатель заболеваемости за последние три месяца. Умерли за минувший день 85 человек. Всего с начала эпидемии в России заболели почти 820 тысяч человек, умерли – более 13 тысяч.