11 человек, задержанных по делу Георгия Шакарашвили, остаются под стражей

11 человек, задержанных по делу Георгия Шакарашвили, остаются в предварительном заключении. Такое решение вынесла сегодня судья Мцхетского районного суда Майя Ошхарели.

На сегодняшнем заседании суда пересматривалось вынесенное ранее решение о предварительном заключении обвиняемых под стражу до окончания следствия. Адвокаты обратились к судье с просьбой заменить эту меру пресечения освобождением под залог в размере от 5 000 до 10 000 лари. Прокуратура со своей стороны вновь выдвинула требование оставить обвиняемых под стражей.

На судебном процессе обвиняемые воспользовались предоставленным словом. 10 человек из 11 вины не признают, лишь один из них, футболист Ираклий Цакадзе, частично признает свою вину по статье о насилии в эпизоде конфликта, который произошел на даче.

Часть задержанных обвиняется по статье по статье 126 УК Грузии, другая часть – по статье 225 того же кодекса, которая предусматривает организацию и руководство групповым насилием, а также участие в нем.

Что касается еще шестерых задержанных, которые не достигли совершеннолетия, то процесс по их делам состоится 31 июля.