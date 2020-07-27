Георгий Вашадзе и Тако Чарквиани объединились в новую политическую платформу

Лидер партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе и основатель партии «Закон и справедливость» Тако Чарквиани покинули оппозиционное объединение «Сила в единстве» и объединились в политическую платформу – «Стратегия Агмашенебели». Об этом было объявлено сегодня, 27 июля, на брифинге. Вашадзе сообщил, что подробную избирательную программу и членов команды новая политическая платформа представит 30 июля.

Партии «Новая Грузия» и «Закон и справедливость» уже прошли регистрацию в Центризбиркоме Грузии, для участия в предстоящих парламентских выборах. «Мы приняли решение создать новую политическую платформу, которая будет называться «Стратегия Агмашенебели», и состоять из трех субъектов: «Новая Грузия», «Закон и справедливость» и экспертов «Стратегии Агмашенебели». Мы представим обществу свой план развития страны, цель которого - победить безработицу, бедность, помочь пенсионерам и вернуть эмигрантов в Грузию. Выбор прост: строительство или партия разбитой мечты», - сказал Вашадзе.

Георгий Вашадзе является одним из шести кандидатов в мажоритарные депутаты в Тбилиси, согласованных с оппозиционным объединением из 30 партий, во главе которого стоит партия «Единое национальное движение». Он будет баллотироваться в избирательном округе Исани в Тбилиси. Правящая партия представила в этом округе бывшего министра по исполнению наказаний Кахи Кахишвили, который считается довольно популярным государственным деятелем.

Что касается Тако Чарквиани, то она представила свою кандидатуру в избирательном округе Сабуртало в Тбилиси. От правящей партии в этом округе будет баллотироваться бывший министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко. Объединенная оппозиция пока не называла своего мажоритарного кандидата в Сабуртало.