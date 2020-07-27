Надежда на август и второй летальный случай в Абхазии

Минувший уикенд начался с ободряющей новости для тех в Абхазии, кто все лето, неделя за неделей, как манны небесной ждет открытия границы на Псоу. Российско-абхазская граница будет постепенно открываться с 1 августа, сообщил 25 июля «Интерфакс» со ссылкой на источник в правительстве РФ. И продолжил: вопрос поэтапного открытия границы с Абхазией с 1 августа будет рассматриваться на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России, которое состоится 28 июля под председательством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. В Абхазии сейчас работает комиссия Роспотребнадзора, чтобы доложить об обстановке оперативному штабу.

А накануне, как сообщалось на странице дипведомства в Facebook, посол России в Абхазии Алексей Двинянин обсудил с президентом республики Асланом Бжания «перспективы поэтапного открытия российско-абхазской границы».

Многие интернет-комментаторы, увязав это с публикациями о том, что 1 августа Россия открывает авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией, принялись рассуждать, что оставшиеся «полсезона», когда, впрочем, в Абхазию заезжает обычно большинство летних туристов, сможет в определенной мере поправить экономическое положение ее жителей. Но были и иронические суждения и вопросы. Например: «Первого августа какого года?»; «Объясните, пожалуйста, как происходит постепенное открытие границы?» На последний вопрос кто-то ответил: «Медленно и печально».

На фоне нового в последние дни появления коронавирусоносителей, после их недельного отсутствия в Абхазии, зазвучали и скептические комментарии в смысле «стоит ли»: «У нас заболело несколько человек, а какую панику подняли! Представляю себе, что у нас поднимется, если начнут болеть сотни людей. В канун учебного года будет как раз вспышка, если откроют границу 1 августа. Дети опять не пойдут в школу и будут расти неучами. А люди в качестве туристов приедут в основном небогатые, т.е. особого дохода не будет, будут есть привезенный с собой доширак»; « Если туристы завезут коронавирус и надо будет в массовом порядке лечить наших жителей, то напомню свидетельство врачей Гудаутской ЦРБ в передаче «Абаза-ТВ»: лечение одного больного коронавирусом в легкой форме обходится в 50 тысяч рублей, а в тяжелой – все 100 тысяч. Так не потратим ли мы больше, чем заработаем?»

Что касается регистрации новых случаев ковидинфекции в Абхазии, то первые сообщения о них появились в среду вечером 22 июля. По сообщению Минздрава республики, у гражданина Абхазии, проходящего лечение в кардиологическом отделении в Сухумской городской больнице, диагностирован коронавирус. Второй заболевший, гражданин Армении, как сообщалось, приехал в Абхазию на заработки. Он поступил в Республиканскую больницу с обострением хронического заболевания, после чего по просьбе родственников был транспортирован в Сочи, где у него был выявлен COVID-19.

Но затем в одно их местных СМИ обратилась дочь этого заболевшего и опровергла то, что он приехал в Абхазию на заработки. Она рассказала, что вся ее семья постоянно проживает в Абхазии: «Мой папа живет в Абхазии уже более 20 лет. Просто он родился в Армении. После того как женился, он обосновался в Абхазии. Наша мама местная, сухумская, и потому мы переехали к дедушке и бабушке. Я школу окончила здесь, в Абхазии. У меня, у мамы и у брата есть гражданство Абхазии. У нашего отца нет абхазского гражданства, у него только вид на жительство. И границу он пересек по закону….Он здесь живет, он болеет и физически не может работать. Мы, его дети, работаем… До того, как начался карантин из-за коронавируса, отец поехал в Россию, оформил документы, ему сделали временное проживание, чтобы он там мог жить и лечиться от болезни почек. Но пока он разбирался с документами, началась пандемия коронавируса и границу закрыли. Отец там застрял».

23 июля оперативный штаб зарегистрировал за истекшие сутки еще пять случаев инфицирования, 24-го – три, 25-го – семь.

И вот вчера для многих как гром прозвучала информация: в ночь на воскресенье, 26 июля, в Гудаутской центральной районной больнице, несколько месяцев назад перепрофилированной для приема COVID-больных, скончался пациент с коронавирусной инфекцией. Накануне он был переведен из Сухумской городской клинической больницы, где находился на лечении с хроническим кардиологическим заболеванием. Несмотря на полный объем квалифицированной медицинской помощи, смерть пациента наступила вследствие повторного обширного инфаркта миокарда, сообщил Оперативный штаб по защите населения от коронавируса. Позднее министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия уточнил, что этот человек лежал в одной палате горбольницы с COVID-больным, о котором сообщалось 22 июля, и был инфицирован.

Напомним, что большинство зарегистрированных в Абхазии инфицированных было выявлено среди курсантов российских военных вузов, которые по приезде из РФ сразу помещались на обсервацию. Их молодые здоровые организмы успешно справлялись с вирусом.

Сейчас хирургическое отделение Республиканской больницы и кардиологическое в Сухумской городской, где среди пациентов были выявлены COVID-больные, временно закрыты. Там проведена необходимая дезинфекция, прием экстренных хирургических и кардиологических больных продолжается другими больницами, а прием плановых больных приостановлен.

Выявлен круг лиц, говорит Тамаз Цахнакия, общавшихся с первыми пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией, обследовано около 300 человек, находившихся с ними в контакте. Положительные тесты, к счастью, лишь у 14 человек. Но нам предстоит обследовать еще примерно столько же граждан. «Мы вовремя приняли все необходимые меры, и надеюсь, что большого числа заразившихся COVID-19 не будет», – сказал Цахнакия. В ближайшие 2-3 дня ситуация с возможными заразившимися после контакта с двумя первыми заболевшими полностью станет ясной. Он выразил надежду, что большого числа инфицированных не будет именно благодаря своевременно принятым мерам.

В то же время министр с сожалением констатировал рост числа граждан, въезжающих в последнее время в Абхазию. «Никто не отменял двухнедельной изоляции людей, заехавших в республику, но не все прибывающие соблюдают это правило. И здесь большую роль играет самосознание не только самих приехавших, которые могут стать источником инфекции, но и их родственников. Люди должны это понимать и соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения. Подумайте не только о себе, но и о тех, кто живет рядом с вами, в том числе и о медиках», – попросил Тамаз Цахнакия.

Получается, пришла в Абхазию пресловутая «вторая волна»? Как заявила в свете последних событий какая-то интернет-форумчанка: «Эх! Мне бы ваш оптимизм! В стране скорее карантин объявят, чем границу откроют».

Разумеется, в соцсетях и на форумах сайтов тут же активизировались ковиддиссиденты, не верящие «всем этим выдумкам». Такие, как известно, встречаются на всех континентах, может, кроме Антарктиды, но в Абхазии они имеют свою специфику: сейчас большинство их убеждено, что власти во что бы то ни стало хотят не допустить турсезона. С какой целью и в чем им тут выгода? Ну, значит, есть у них какая-то выгода!.. А еще, разумеется, у людей с таким типом логики совпадение новых выявленных случаев инфицирования с шагами по подготовке открытия границы никак не может быть просто совпадением. Впрочем, они наверняка рассуждали бы примерно так же, если бы эти случаи произошли и неделю, и месяц назад.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся восемь пациентов с COVID-19. Общее число выявленных инфицированных в Абхазии, начиная с 7 апреля, составляет 55, из них выздоровело 37. Причем это по-прежнему наиболее благополучная ситуация во всех государствах и регионах Кавказа и в абсолютных цифрах, и на душу населения. А вот число летальных исходов у нас теперь стало два. (Ни в Южной Осетии, ни в Нагорном Карабахе их вообще не зафиксировано.) Но если про пациентку в возрасте 95 лет, жительницу Гагры, которая скончалась весной, порой говорили, что она умерла скорее от «долголетия», чем от коронавируса, то умерший вчера, по неофициальным сведениям, одинокий мужчина, прожил только 47 лет. Тут ослабление иммунной системы, вызываемое COVID-19, наложилось на проблемы сердечной деятельности. Наверное, тут подходит абхазская поговорка «упавшего с дерева змея укусила».

Сегодня в Минздраве Абхазии прошло совещание с представителями Роспотребнадзора, на котором подводились итоги мониторинга туротрасли и работы медучреждений, занимающихся больными коронавирусной инфекцией. Начальник сочинского противочумного отделения «Причерноморской противочумной станции» Роспотребнадзора Евгений Манин сказал, что эпидобстановка в Абхазии благополучная, и это во многом благодаря своевременно принятым мерам. Он также отметил высокий уровень работы республиканской лаборатории, где проводят ПЦР-диагностику по выявлению коронавирусной инфекции. Лаборатория, по его словам, соответствует всем стандартам и качественно проводит диагностику.

Схожие оценки прозвучали и во время встречи сотрудников Роспотребнадзора с премьер-министром Абхазии Александром Анквабом.

С 23 июля в Абхазии представители Роспотребнадзора совместно с СЭС и Минтуризма республики инспектировали туробъекты страны на предмет готовности принятия туристов в условиях пандемии коронавирусной инфекции. В те же дни Абхазию посетила делегация Минздрава России, которая посмотрела работу Гудаутского госпиталя для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия