Поддержка абхазских предпринимателей подождет

На последней перед уходом на каникулы сессии парламента депутаты приняли годовой отчет Нацбанка и внесли изменения в бюджет 2020 года, связанные с повышением заработной платы отдельным категориям бюджетников из средств Российской Федерации. Утвердили отчеты нескольких внебюджетных фондов, но к двум из них – Фонду репатриации и Фонду инвалидов – предъявили серьезные претензии. Депутаты обсуждали законопроект о мерах государственной поддержки субъектов предпринимательской деятельности и минимизации негативных последствий, вызванных введением ограничительных мер в связи с пандемией. Закон не прошел, за него проголосовали только 14 депутатов.

Годовой отчет Нацбанка за 2019 год, по словам его руководителя Беслана Барателиа, содержит информацию и цифровые показатели, которые не вписываются в нынешний контекст, а динамика 2019 года слишком разнится с нынешней, возникшей в условиях пандемии.

По его словам, в 2019 году у банковской системы выросли многие показатели. Так, сводный баланс кредитных организаций увеличился на 1,1 млрд рублей и составил 12, 5 млрд рублей. На 1 января 2020 года кредиты юрлицам составили более 42% или 1,6 млрд рублей. Доля кредитов, предоставленных физическим лицам, 1,3 млрд рублей или около 35%.

Шесть банков из одиннадцати на 1 января 2020 года показали прибыль на общую сумму 48,8 млн рублей, но сводный результат оказался отрицательным – 73 млн рублей. В 2019 году в страны ближнего и дальнего зарубежья было переведено 5,5 млрд рублей. Из них около 77% приходится на Российскую Федерацию, и более 13% – на страны Средней Азии, причем, самую большую долю – 10% – составляет Узбекистан. Переводы за пределы Абхазии увеличились на 2%, а переводы в Абхазию по сравнению с 2018 годом сократились на 30% и составили 920 млн рублей.

На данный момент выпущено 171 264 карты национальной платежной системы АПРА, в 2019 году – около 50 тысяч карт из этого числа. В 2019 году картами АПРА было совершено транзакций на 9,4 млрд рублей, по картам российской платежной системы МИР – на 405 млн рублей.

Прибыль Нацбанка за 2019 год составила 71,5 млн рублей, в бюджет и внебюджетные фонды внесено более 27 млн рублей.

Депутатов интересовало, можно ли в связи со сложной экономической ситуацией рассчитывать на то, что банки снизят процентную ставку по кредитам или реструктуризируют их? Беслан Барателиа ответил, что влиять на коммерческие банки Нацбанк не может, а депутат Натали Смыр предложила вернуться к этому вопросу после окончания каникул и подумать о мерах финансовой поддержки.

Отчет Нацбанка приняли.

Из средств российской помощи увеличат зарплату бюджетникам

Депутаты внесли изменения в Республиканский бюджет 2020 года. По словам министра финансов Владимира Делба, лейтмотивом изменений является реализация российско-абхазских межведомственных соглашений о повышении заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы – здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта. Общая сумма составит 453 млн рублей, причем более 70% придется на сферу просвещения и здравоохранения. Закон вступит в силу с 1 января 2020 года, что позволит произвести перерасчет и выдать бюджетникам повышенную зарплату и отпускные.

Работу внебюджетных фондов репатриации и инвалидов оценили в резких выражениях и негативно

Исполнение бюджетов фондов обязательного медицинского страхования, социального страхования и охраны труда, дорожного и пенсионного фондов за 2019 год не вызвало у депутатов вопросов. Их утвердили.

Но работа двух фондов – репатриации и инвалидов Отечественной войны 1992-1993 годов – заслужила немало нареканий.

Бюджет Фонда репатриации в 2019 году по доходам составил более 144 млн рублей, а по расходам – более 139 млн рублей. Из них 9 млн рублей – это расходы на органы государственной власти, львиная доля расходов фонда приходится на строительство – это более 104 млн рублей.

В 2019 году статусом репатрианта обладали 1157 человек, по прошествии пяти лет этот статус утратили 227 человек, а получил в 2019 году 21 человек. Периодически встает вопрос правомерности выделения материальной помощи и жилья тем, кто статус репатриантов утратил.

Заместитель председателя Контрольной палаты Зураб Отырба обратил внимание на то, что из бюджета Фонда репатриантов, который составляет 144 млн рублей, на помощь репатриантам выделяется только 5% имеющихся средств: «На протяжении шести лет мы работаем, и ежегодно, когда мы проводим свои заключения, к Фонду репатриации у нас всегда были замечания одного и того же характера. За счет внебюджетного фонда всегда финансируются расходы министерства, государственного комитета, на ГСМ, на служебные автомобили и многое другое. Контрольная палата едина во мнении, что внебюджетный Фонд репатриации должен быть направлен именно на тех репатриантов, которые обладают пятилетним статусом репатрианта. Если взять 2019 год, из 139 млн рублей исполнения расходной части на тех, кто обладает статусом репатрианта, использовано не более 5% из этого фонда».

Депутаты исполнение бюджета утвердили, но сошлись на необходимости упорядочить расходы фонда. Решение этого вопроса отложили на следующую сессию, после каникул.

Бюджет Государственного внебюджетного Фонда инвалидов Отечественной войны 1992-1993 годов составляет 116 млн рублей по доходам и по расходом. На социальную защиту инвалидов выделяется 110 млн рублей. Деятельность фонда оценена отрицательно.

Батал Табагуа высказался резко и назвал ситуацию в фонде «бардаком»: «Там на самом деле полный бардак. Этой организации по большому счету нет. Просто-напросто дербанятся все деньги, которые туда приходят, – это сто с лишним миллионов рублей. Непонятно, кому, на что, почему их выделяют. Наверняка есть заслуженные люди, которым это дали. В прошлый раз это было, сейчас не хочется говорить, потому что уже нет человека. По той информации, которая есть, еще чуть-чуть – и вообще получится наркотический притон. Это приводит еще и к процветанию наркомании. Здесь наши коллеги стесняются, не говорят, но мне в кулуарах рассказали, я не могу даже это сказать, стыдно, мы опозоримся совсем. В то же время инвалиды, ребята, которые живут в деревнях, они даже стесняются куда-то обратиться, некоторые тихо умирают, даже не выезжая. А некоторые превратили это в метадоновую программу: пришел, получил деньги, купил, укололся и пошел дальше. Не говоря уже о всяких зубопротезных делах. Не потому, что вы пойдете в эту клинику или в эту, нет, конкретные клиники. Четыре бухгалтера у них там… Вообще непонятно, что там происходит».

По данным фонда, всего по республике 2900 инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Из них: 349 инвалидов I группы, 2468 инвалидов II группы и 83 инвалида III группы. Сумма ежемесячных выплат инвалидам войны I группы составляет 20 тысяч рублей, инвалидам II группы – 7500 рублей без учета надбавки, инвалидам III группы – 6500 рублей.

Депутаты говорили о том, что сегодня проще простого получить «корочку» инвалида.

Недавно руководство Фонда инвалидов сменилось и взялось за наведение порядка. Новый председатель фонда Дмитрий Тарба заявил, что такое положение было одиннадцать лет, но почему-то раньше никто не пытался ситуацию нормализовать: «Делать это не так просто, как кажется. Одиннадцать лет был этот бардак, о котором вы говорите, его почему-то никто не пресекал и не останавливал. Год за годом было все хуже и хуже, мы сами, ветераны, уже терпеть это не могли. Вот мы и делаем там, что можем. С вашей помощью еще больше сделаем, если друг другу поможем, конечно, порядок наведем, куда мы денемся. Мы знаем, кто воевал с нами, кто рядом был, все друг друга знаем прекрасно, у нас это все получится, если мешать друг другу не будем».

Исполнение бюджета депутаты приняли и пообещали помочь навести порядок.

Меры поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии, отложили на неопределенный срок

Законопроект о мерах государственной поддержки субъектов предпринимательской деятельности и минимизации негативных последствий, вызванных введением ограничительных мер в связи с пандемией, презентовала Саида Бутба, представитель президента в парламенте. Она пояснила, что закон разработан по поручению Аслана Бжания с участием кабинета министров и одобрен представителями предпринимательского сообщества Абхазии. В нем предусмотрена отсрочка уплаты налогов и предоставления документации, улучшение положения субъектов внешнеэкономической деятельности и отсрочка уплаты таможенных пошлин, а также обеспечение законного проживания в Абхазии иностранных граждан и осуществление ими трудовой деятельности.

Натали Смыр изложила мнение, которое сформировалось на комитетском заседании, в частности, депутаты отметили отсутствие экономического обоснования и не согласились с тем, что, в случае принятия проекта, полномочия парламента перейдут к кабинету министров: «Вместе с проектом не представлен пакет мероприятий, планируемых после вступления в силу данного закона. Также не представлено пояснение, какой экономический эффект будет иметь продление сроков уплаты налогов и предоставления отчетности, приостановление, отмена или перенос налогового и таможенного контроля. Мы должны понимать эффект. Естественно, мы понимаем, что это уменьшение, но в каких размерах, мы должны это четко себе представлять, хотя бы в приблизительных цифрах. Речь идет о следующем. Обратите внимание, действие этого закона отыгрывается от 1 января до 31 декабря. То есть в течение одного финансового года даются полномочия кабмину. Мы на целый год отдаем свои полномочия кабмину в части контроля. Не все депутаты с этим согласны».

Депутаты считают, что закон нужен, но проект требует доработки, за него проголосовали только 14 депутатов.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия