«Была дояркой, стала директором». Липовые дипломы в Южной Осетии

В Ленингорском районе проводят проверку подлинности дипломов о высшем образовании среди служащих районной администрации. По словам сотрудников администрации, под подозрением дипломы малоизвестных провинциальных вузов России и некоторых учебных заведений Грузии. Впрочем, по мнению местных наблюдателей, можно внимательнее присмотреться и к выпускникам Югоосетинского госуниверситета.

В Ленингорском районе проводят проверку подлинности дипломов о высшем образовании среди служащих районной администрации. Официальной информации об этом нет, но в районе только и разговоров о том, что все дипломы забирают на проверку в Цхинвал. Говорит гражданская активистка Тамара Меаракишвили:

«В Ленингорском районе началась проверка дипломов госслужащих. Проверять будут Министерство образования и профильные министерства, которым подчиняются местные организации.

– Что говорят, много фальшивых дипломов?

– Фальшивые дипломы встречаются, которые якобы получили за пределами республики, в том числе в Грузии, в России. Поэтому будут проверять.

– Насколько я знаю, это первая подобная проверка в районе с 2008 года. Удалось узнать, кто инициировал проверку, что послужило поводом?

– Возможно, инициатор прокуратура. Недавно по настоянию прокуратуры был уволен директор школы из-за отсутствия педагогического образования, хотя диплом о высшем образовании у него был настоящий, только по другой специальности. После этого все началось. Все, кто про кого чего-то знал, начали сдавать: «Если меня увольняют, то у этого вообще нет диплома, а у того диплом липовый...» После таких заявлений руководство вынуждено было начать проверку.

– Есть какие-то ожидания у местных людей, связанные с этой проверкой, например, что уволят некомпетентных и наберут специалистов?

– Скорее всего, эта проверка закончится увольнением неугодных. Те, у кого есть поддержка, останутся на местах».

При этом, подчеркивает Тамара Меаракишвили, в районе многие считают несправедливым, что под подозрение попали только российские и грузинские дипломы. По их мнению, внимание следует обратить и на выпускников Югоосетинского госуниверситета, там нарушений не меньше. Речь идет о так называемых привилегированных заочниках, которые заканчивают обучение в сжатые сроки, практически экстерном, несмотря на крайнюю занятость – товарищи работают на нескольких должностях в районе. Говорит Тамара Меаракишвили:

«Им надо просто сдать документы, и через какое-то время они получат диплом. Даже не приезжая в Цхинвал, не зная толком ни одного государственного языка, можно получить диплом госуниверситета – по блату. После поступления этих первокурсников заочных отделений сразу берут на должность специалистов в районную администрацию или в какие-то ее отделения. Я как-то посмотрела в Интернете фото выпускников югоосетинского госуниверситета и узнала среди них чиновников из района. Оказывается, люди, которые десять лет занимают должности, только в этом году получили дипломы».

Когда Тамару сняли с должности директора Дома детского творчества, на ее место назначили родственницу следователя прокуратуры Давида Гурциева, она приходится ему тетей. Через год после увольнения Тамара узнала, что ее преемница не имеет педагогического образования:

«Через год я случайно узнала, что у нее нет диплома. Когда я подняла шум на уровне министра образования, она поступила на заочное отделение в Цхинвал и через два или три года закончила обучение.

– А до этого назначения она кем работала?

– Из Ставропольского края приехала. Она там дояркой работала, а здесь – сразу директором».

Тамара говорит, что может навскидку определить лжеспециалиста по крайне скудному лексикону. Все-таки студент, пусть даже с низкой успеваемостью, за пять лет учебы должен был расширить словарный запас.

Тамара объясняет, какие кадры обеспечивают жизнедеятельность района.

Значительную часть вакансий занимают мертвые души – в основном это столичные деятели или члены их семей, которым раз в месяц привозят зарплату из Ленингора. Остальное делят между собой их малограмотные родственники и друзья, те же выпускники заочного отделения и липовые выпускники российских и грузинских вузов. Есть, правда, и настоящие специалисты, но их с каждым годом все меньше.

В результате такой «кадровой эволюции», затронувшей все сферы жизни, от ЖКХ до медицины, качество жизни местных людей теперь напрямую зависит от возможности беспрепятственно выезжать из района.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия