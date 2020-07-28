COVID-19 в Грузии: в основном из России и без «второй волны»

Последний отчет Национального центра контроля заболеваний выявил интересную тенденцию: несмотря на закрытые границы и отсутствие дипломатических отношений между Тбилиси и Москвой, наибольшее число завезенных в Грузию случаев заболевания коронавируса приходится на Россию.

Россия возглавила список стран, из которых в Грузию проникла коронавирусная инфекция. В опубликованном сегодня отчете Национального центра контроля заболеваний утверждается: по данным на 11 июля 2020 года из 272 импортированных случаев COVID-19, 127 или 46,6% приходится на Россию. Следом идет Турция – 23 случая или 8,4%. Третье место делят Азербайджан и Армения – 21 случай или 7,7%.

Согласно документу, главные носители инфекции – водители-дальнобойщики, которым разрешено передвигаться через границу Грузии с условием прохождения проверки.

По заявлению клинического директора Тбилисской инфекционной больницы Марины Эзугбая, источником одного из восьми новых подтвержденных случаев коронавируса является рынок Лило, расположенный в пригороде грузинской столицы, еще одного – поселок Гачиани, третий – контакт с заболевшим. При этом четыре – т.н. импортированных, среди них два водителя трейлеров. Кроме того, по словам Марины Эзугбая, в их центре по-прежнему 41 пациент, состояние большинства из них средней тяжести:

«Согласно вчерашним показателям, в стране было 1137 подтвержденных случаев, добавилось восемь новых, и их стало 1145. Число выздоровевших увеличилось на пять, было 922, по сегодняшним показателям – 927. С учетом этих данных, сегодня в COVID-центрах лечатся 240 пациентов».

Эпидемиологи отмечают, что больше всего случаев коронавирусной инфекции в Грузии на сто тысяч населения зафиксировано в регионе Квемо Картли, где компактно проживают этнические азербайджанцы, и в Тбилиси, а самый низкий показатель наблюдается в Самегрело – Земо Сванети и Имерети.

Тем не менее руководитель Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе сделал довольно оптимистичный прогноз: либо второй волны коронавируса в Грузии не будет вовсе, либо она будет намного мягче, чем первая:

«Мой прогноз, что ответные меры в Грузии были приняты настолько своевременно, рационально и пропорционально, и результаты настолько устойчивы, что даже в случае открытия международных границ не будет резкого, значительного роста. Что касается второй волны поздней осенью, ее либо не будет, либо она будет намного мягче, чем первая волна. Я говорю гарантированно и с почти полной ответственностью, что население Грузии и его безопасность защищены, и оно может позволить себе жить и работать полноценно и конструктивно».

Впрочем, если по части борьбы с коронавирусом Церцвадзе оптимистичен, то в целом система здравоохранения, по его мнению, не выдерживает никакой критики. Один из «трех мушкетеров», как окрестила главных борцов с коронавирусом британская ВВС (Амиран Гамкрелидзе, Паата Имнадзе, Тенгиз Церцвадзе), обвинил бывшего министра здравоохранения Давида Сергеенко, баллотирующегося в парламент нового созыва в качестве мажоритарного депутата от тбилисского района Сабуртало, в том, что тот в прямом и переносном смысле разрушил больницы.

В ответ на заявления экс-главы ведомства об успехах страны в области здравоохранения в бытность его министром Церцвадзе разразился гневным письмом на своей странице в социальной сети Facebook:

«Господин Давид сказал одну очень правильную вещь, что «министр в одиночку не может ничего сделать». Я добавлю – «зато в одиночку может много чего разрушить». Пожалуйста, пусть ответит, почему он поставил одно из важнейших для страны медицинских учреждений перед угрозой полного уничтожения? Почему персонал и пациенты сегодня должны находиться в невыносимых условиях? Я выбрал это время для публикации, но эту риторику я использовал в течение семи лет. Если вы посмотрите на нашу переписку (с Сергеенко), она намного острее и категоричнее. Все, что я хотел сказать, я очень четко изложил в своих письмах и четко задал все вопросы г-ну Сергеенко. При необходимости я представлю аргументы в пользу каждого слова в своем заявлении».

Именно под руководством Сергеенко, уверяет Церцвадзе, система здравоохранения Грузии, в частности, стационары, была практически разрушена. Сергеенко пока не ответил на выпад со стороны Церцвадзе.

Несмотря на указанное эпидемиологом плачевное положение системы, врачи и медперсонал выдержали первую волну коронавируса. И продолжают работать над минимизацией последствий.

С 30 января по 11 июля, согласно данным Национального центра контроля заболеваний, в Грузии провели 147 700 лабораторных PCR-тестов. Большая их часть – 28%, пришлась на пациентов карантинных зон или COVID-центров.

Помимо PCR-тестов в Грузии проведено 48 050 быстрых тестов на антитела и 42 600 – на антигены. Из всех протестированных только в 0,7% был подтвержден коронавирус. Большая часть инфицированных – 69,1%, прошли лечение в клиниках Тбилиси.

В основном коронавирусная инфекция вызывает осложнения в виде пневмонии – 41,3%, дыхательной недостаточности – 13,1%, острой сердечно-сосудистой недостаточности – 4,4%, острого респираторного дистресс-синдрома взрослых – 3,6%.

У 26,1% пациентов помимо коронавирусной инфекции наблюдались другие хронические заболевания. Чаще всего встречались: гипертензия – в 15,5% случаев, сердечно-сосудистые заболевания – 7,4% и диабет 6,8%. В 58,8% случаев заболевание протекало легко, в 30,8% – в форме средней тяжести, а в 10,6% случаях – в тяжелой или критической форме.