Надежда Венедиктова: «Разные цивилизации варятся в одном котле»

Известная абхазская писательница Надежда Венедиктова создала вокруг своего дома сад скульптур. По задумке автора полтора десятка объектов отражают многовековую историческую перспективу взаимодействия территории Абхазии с другими культурами. В середине января известная в Абхазии писательница и журналист Надежда Венедиктова взялась за создание своего рода небольшого частного музея под открытым небом. Идея воплотить в материальной форме собственное мироощущение давно витала в личном творческом воздухе, но окончательно она сформировалась только в начале этого года. Надежда Венедиктова так объясняет тематику своей задумки: «Я уже много лет живу в общеисторическом потоке, внутри которого разные цивилизации варятся в одном котле, насыщая меня очень ярким, эмоциональным культурным бульоном. И вот мне захотелось вокруг дома сделать частный музей, в котором будут представлены все цивилизации, которые имели когда-то какое-то отношение к Абхазии. Это и Древняя Греция, и Древний Рим, и Византия, и Ближний Восток, и Генуя, и Турция, и Россия». На сегодняшний день дом писательницы окружает уже более 15 скульптур, отличающихся друг от друга по размеру, цветовой гамме и концепту. Здесь есть ироническая мозаика-реплика портрета византийской императрицы Феодоры, которая была не только женой императора Юстиниана I, но и его соправительницей. И, как предполагает Надежда Венедиктова, возможно, именно по инициативе Феодоры (поскольку она была более верующей, чем ее муж) в VI веке был построен Пицундский храм. Взаимоотношения Древнего Рима с территорией Абхазии отражаются в скульптуре так называемой совы Минервы – символа внезапного ночного озарения, связанного с древнеримской богиней мудрости и войны. Здесь также есть несколько работ, посвященных абхазской мифологии и культуре. Например, одна скульптура изображает Алагухуа, духа красивых глаз, а другая – божество охоты Ажьвейпша. Незаконченная пирамида разнообразия жизни будет увенчана 60-сантиметровой фигурой Сатаней-Гуаши, праматери нартов, которая давно восхищает писательницу свой языческой мощью и неукротимым характером.

При столь разнящемся историческом коде все скульптуры связывает единство материала. Для создания объектов Надежда Венедиктова использует гальку и прочие камни, найденные на пляжах и в горных массивах Абхазии. В использовании природных элементов в работе писательница видит особый смысл: «Натуральный камень абсолютно ни с чем не нужно сочетать, потому что он сам по себе предельно выразителен. Найти камень среди десятков тысяч других и дать ему новую жизнь – это для меня интересней, чем если бы я сама что-то сделала, хотя такое тоже пытаюсь делать. То есть когда находишь эту природную красоту, на которую в общем-то люди смотрят мимоходом, она предстает в совершенно другом виде и становится самостоятельной, самодовлеющей ценностью. Люди считают, что природа не индивидуализирована, но тем не менее временами она создает вещи, которые не уступают работам профессиональных художников по своей выразительности и мощи. Например, недавно я нашла «Поцелуй». Вышла из моря, и этот камень лежал прямо передо мной. Он выглядел, как средневековая миниатюра по качеству исполнения, изобразительной технике и цветовому решению».

Для создания объектов в своем саду скульптур, писательница использует не только камни, но и то, что принято называть «мусором» – выброшенные и уже никому не нужные вещи. Из них Надежда Венедиктова собрала инсталляцию «Стена исторической памяти». Здесь есть чугунное колесо от старой швейной машинки «Зингер», облицовка камина из особняка прошлого столетия и металлическая щетка для натирания полов, покрытых мастикой, которую привез сюда в 1946 году тесть известного немецкого физика и изобретателя барона Манфреда фон Арденне, работавшего в Абхазии после Великой Отечественной войны и бывшего первым директором синопской площадки Сухумского физтеха.

Создала писательница сад скульптур не только с целью выразить долго копившийся творческий замысел, но и для того, чтобы приходящие к ней гости могли увидеть масштабную перспективу, в рамках которой развивалась территория нынешней Абхазии на протяжении тысячелетий: «Я этот сад скульптур делаю не только для собственного удовольствия. Ко мне приходят люди, и я для них провожу мини-экскурсии. Иногда забегают дети. Часто забредают просто случайные посетители, которых привлекает роскошный вид цветущей бугенвиллии. И я с большим сожалением замечаю, что для подавляющего большинства людей все эти имена ни о чем не говорят. Поэтому потом, когда закончу, я соберу окрестных детей и все расскажу им, чтобы они почувствовали глубину исторической перспективы того места, в котором мы живем. Потому что это чрезвычайно расширяет мироощущение отдельного человека».

По признанию Надежды Венедиктовой, у нее уйдет еще несколько месяцев, а, может быть, даже лет на то, чтобы полностью завершить работу над садом скульптур. Одним из ее главных будущих проектов является создание на стене ее дома мозаичного портрета Митридата VI Евпатора. Для Надежды Венедиктовой образ этого прославленного своими военными подвигами понтийского царя имеет личное значение. Есть исторические свидетельства тому, что зимой 65-64 года до н.э. Митридат VI с войском проезжал по основной дороге, которая ныне называется Кодорским шоссе. А это значит, что понтийский царь проезжал всего в нескольких десятках метров от того места, где сейчас стоит дом писательницы.