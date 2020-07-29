В Онском муниципалитете 12 сел отрезаны от внешнего мира из-за сильного наводнения

12 сел региона Земо Рача оторваны от внешнего мира в результате стихии. Из-за проливного дождя и града река Риони вышла из берегов, смыла мосты и участки центральной магистрали. Особенно пострадали села Уцера, Геби, Глола, Чиора.

«Практически дороги больше нет. Государственной дороги в Земо Рача больше не существует. Река Риони текла по центральной дороге, повреждены мосты. Мы оторваны от районного центра Они. Такого стихийного бедствия я не помню. Мы нуждаемся в помощи», - заявила Радио "Эхо Кавказа" 55-летная жительница села Уцера Цицо Метревли.

Повреждение центральной дорожной магистрали подтверждает представитель муниципальных властей города Они Леван Шеразадишвили:

«Дорога в 5-6 местах снесена водой. Это что мы знаем, до других мест мы пока не можем дойти. Приблизительно восемь мостов выведены из строя, около 1900 человек оторваны от внешнего мира», - сказал Шеразадишвили.

Селам региона не подается и электричество. По информации "Энерго-про Джорджия", вышедшая из берегов река Риони снесла опоры линий электропередач. Из-за отсутствия дороги компания не может подъехать к месту аварии, чтобы произвести ремонтные работы.

Местные власти говорят о нанесенном стихией серьезном ущербе, масштабы которого пока трудно оценить.