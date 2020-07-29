Майкл Карпентер: «Мы видим олигархическое влияние на экономику из-за кулис»

Управляющий директор Центра дипломатии и глобального взаимодействия Пенна Байдена (Penn Biden Center), бывший заместитель секретаря обороны США в направлении России, Украины, Евразии и Балкан Майкл Карпентер в интервью "Голосу Америки" назвал логичным выделение денег американских налогоплательщиков именно тем странам, которые «развиваются в верном направлении».

Говоря о Грузии, Карпентер отметил «олигархическое влияние на экономику из-за кулис».

«Мы увидели некоторую тревожную тенденцию, и члены Конгресса увидели это так же, как и все другие. Я бы ни сказал, что это связано с деятельностью оппозиционных партий или лоббистов, продвигающих бизнес-интересы. Думаю, мы видим олигархическое влияние на экономику из-за кулис. Видим решения некоторых судей, которые, предположительно, продиктованы извне и выглядят политизированными. Также видим иногда излишне жесткое реагирование на гражданский протест», - считает Карпентер и отмечает, что удержание 15% помощи действительно связано с существующим беспокойством, однако это не означает, что законодатели пессимистично настроены в отношении Грузии.

По его словам, многолетнее стратегическое партнерство США и Грузии основывается на общих ценностях и Грузия благодаря этому двустороннему партнерству на протяжении лет получала значительную помощь именно потому, что порождала надежды и в плане развития демократии всегда шла вперед.

Вместе с тем, как отметил Карпентер, с точки зрения реформы правосудия, свободы и прозрачности экономики наблюдение за страной продолжится.

«Мы должны увидеть, что те вопросы, которые беспокоят гражданское общество и оппозицию, воспринимаются и для их исправления есть усилия и реформы», - заявил Карпентер, передает "Интерпрессньюс".

Палата представителей Конгресса США – 224 голосами против 189 утвердила законопроект о внешней финансовой помощи на 2021 год. Для Грузии в качестве помощи предполагается выделение 132 025 000 долларов США. Однако, в отличие от предыдущих лет, в этот раз есть определенная оговорка: 15% прямой финансовой помощи будут выданы властям Грузии лишь том случае, если Госдепартамент США подтвердит, что правительство страны предпринимает эффективные шаги для укрепления демократических институтов.