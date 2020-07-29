США выведут из Германии 11900 военных. Часть останется в Европе

Соединенные Штаты в ближайшие недели начнут передислокацию своих военных в Европе, в ходе которой из Германии будут выведены около 11 900 американских военнослужащих. Об этом сообщил сегодня, 29 июля, Пентагон.

О предстоящем выводе части контингента США из Германии было объявлено ранее - на этом настаивал президент Дональд Трамп. В среду министр обороны Марк Эспер рассказал о некоторых деталях.

По словам Эспера, около 6 400 военных отправятся из Германии на родину, а 5 400 будут передислоцированы в другие страны Европы - главным образом на юго-восток, в Черноморский регион. В случае достижения соглашений с Польшей и странами Балтии часть из них могут отправиться также в эти страны. Эспер подчеркнул, что одна из целей этой переброски - усилить «сдерживание России» в регионе.

Американские военные также заявили, что штаб-квартира сил США в Европе может быть перемещена из Германии в Бельгию, где расположена штаб-квартира НАТО.

В Германии сейчас размещены около 34 500 американских военных. Ранее сообщалось, что после передислокации их останется около 25 тысяч. Судя по объявленным в среду цифрам, это число будет даже меньшим.

Ряд оппонентов Трампа критиковали решение вывести часть войск из Германии, беспокойство высказывали также некоторые европейские страны-члены НАТО.