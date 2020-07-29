Грузия выдала России жителя Адыгеи, обвиняемого в жестоком убийстве жены

В зоне стихийного бедствия в Раче мобилизовано 12 единиц техники – экскаваторы и бульдозеры. При необходимости еще 5 единиц тяжелой техники будут дополнительно задействованы в работах по ликвидации последствий паводка. Об этом сообщает администрация правительства Грузии.

По поручению премьер-министра Георгия Гахария, в зону бедствия сегодня прибыли советник премьер-министра по региональному развитию Созар Субари, заместители министров регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе и Илья Бегиашвили, директор Объединенной водопроводной компании Гига Мандария, заместитель министра внутренних дел, глава Службы по чрезвычайным ситуациям МВД Темур Мгебришвили, а также мажоритарный депутат Гоча Энукидзе.

Они на месте получают информацию о ситуации в районе стихийного бедствия и о причиненном ущербе, чтобы в кратчайшие сроки принимать решения для оказания помощи населению, - отмечают в администрации.

По последним официальным данным, вышедшая из берегов река Риони и ее притоки повредили в Раче 10 мостов, в восьми местах разрушена проезжая часть центральной дороги, а также несколько участков внутренних дорог от Они до поселка Шови. Часть населения осталась без водопроводной воды и электроэнергии, так как река снесла опоры линии электропередач.

К этому времени на 118-м километре Мамисонского перевала уже обустроена объездная дорога, ведутся работы по переброске дополнительного оборудования, хотя это затруднено труднопроходимой местностью. Население муниципалитета Они снабжается водой в аварийном режиме - до восстановления поврежденной центральной магистрали питьевая вода подается 400 потребителям.

Кроме того, ведется работа по эвакуации населения из сел, оказавшихся отрезанными от внешнего мира. 30 граждан, в том числе трое несовершеннолетних, были эвакуированы из зоны бедствия на вертолете пограничной полиции МВД. Часть из них – местные жители, другие – туристы из деревни, пострадавшей от стихийного бедствия. В то же время гражданам, оставшимся в зоне бедствия, на вертолете доставили лекарства и продукты.

Спасатели отделения Рача-Лечхуми Службы управления чрезвычайными ситуациями помогали гражданам в зоне бедствия всю ночь. Сегодня к операции присоединились спасатели с Тбилисской базы быстрого реагирования. Всего в Раче без сухопутного сообщения с внешним миром сегодня оказались около 2 тысяч человек - местные жители и туристы, передает агентство «Новости-Грузия».