Обзор югоосетинской прессы

Автор газеты «Республика» поднимает вопрос о депутатах парламента Южной Осетии, которые воздерживаются при голосовании по тем или иным вопросам. «Насколько правильно для народного избранника не иметь при голосовании своего четкого мнения?» – задается вопросом автор уже в заголовке. Поводом стало недавнее голосование по отчету правительства страны, которым работу исполнительной власти признали удовлетворительной. Газета пишет об ощущении незавершенности, хотя голоса распределились следующим образом: 17 – за, 14 – против, трое – воздержались. Далее автор обращается к тексту регламента парламента, согласно которому таких двусмысленных ситуаций возникать не должно. «Когда и зачем в истории процедуры голосования возникла графа «воздержался»? Разве, когда в Древней Греции и Риме складывали в один сосуд белые камни – «за» и черные – «против», то среди них бывали какие-нибудь серовато-пепельные? Подсчет камушков или бобов, как разновидность тайного голосования, был обусловлен необходимостью защитить голосующего от мести отвергнутых кандидатов. Такой способ актуален по сей день, только вместо бобов используют бюллетени для тайного голосования. У наших предков на Ныхасе и вовсе был принят «æргом ныхас» (открытый разговор) без всяких там «воздержаний», – пишет автор, и выражает мнение, что такая графа, как «воздержаться», не должна присутствовать в регламенте законодательного органа. «Трое депутатов, воздержавшиеся от принятия решения при оценке работы правительства РЮО, по сути, признались, что не справляются с ответственностью», – считает автор «Республики».

СМИ Южной Осетии публикуют заявление МИД республики, которым внешнеполитическое ведомство отреагировало на опубликованное во вторник письмо постоянного представительства Грузии при ООН, адресованное Генеральному секретарю ООН и всем постоянным представительствам и наблюдателям при ООН. «Вызывает сожаление, что ни в Грузии, ни на Западе так и не смогли извлечь уроки из трагических событий 2008 года. Показательно и то, что рассуждениям о правах человека и общей ситуации в Южной Осетии предшествовали долгие годы молчаливого согласия с милитаристской политикой Грузии, ее полномасштабным вооружением. А после августовской агрессии не было ни единого слова осуждения со стороны международных организаций военных преступлений Грузии – убийств мирных граждан в Южной Осетии», – говорится в заявлении МИД.

Кроме того, авторы заявления отметили недопустимость употребления таких терминов, как «российская агрессия», и пропагандистских клише об «аннексии» и «оккупации», несмотря на неоднократные доказательства югоосетинской стороны о недопустимости и абсолютной неправомерности с юридической и фактической точек зрения использования термина «оккупированные территории» в отношении Южной Осетии.

Блогер Алан Парастаев комментирует новости о строительстве очередных многоквартирных домов в районах республики. «Конечно, это хорошо, никто не будет спорить. Но разве в селе не сподручнее жить в частном доме с приусадебным хозяйством?» – задается вопросом Парастаев. Он считает, что многоквартирные дома на селе рушат сельский уклад и провоцируют молодежь переселяться в город. «И единственный плюс в таком строительстве – само строительство как возможность осваивать инвестпрограммные преогромные деньги наилегчайшим путем», – заключает блогер.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия