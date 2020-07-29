Наводнение после пандемии

Стихия нанесла удар по региону Рача в Грузии. 12 сел Онского муниципалитета оторваны от внешнего мира. Вышедшая из берегов река Риони смыла значительную часть автомагистрали, что затрудняет работы по восстановлению водо- и электроснабжения. Проливные дожди, хоть и не в таких масштабах, как в Раче, создали проблемы в Имерети и Гурии.

Река Риони часто показывает свой «горный характер» жителям Рачи, но такую разрушительную мощь здесь помнят немногие. За считанные часы река вышла из берегов и на глазах у людей снесла мосты и дороги в Онском муниципалитете. Жители разместили в соцсетях фотографии и видеокадры стихийного бедствия. Среди них была и 55-летная жительница села Уцера Цицо Метревели.

«Ситуация остается сложной. Много сел остаются оторванными от внешнего мира. Практически государственной дороги в Верхней Раче больше не существует. Река Риони хлынула на нее, повреждены мосты. Мы оторваны от районного центра Они. Мы нуждаемся в помощи. Я не помню, чтобы Риони так выходила из русла», – все не может отойти от пережитого Цицо Метревели. По ее словам, на пару дней у нее может и хватит продуктов, гораздо сложнее будет продержаться без электричества, подать которое обещают нескоро.

От внешнего мира в верхней части Рачи оторваны 12 сел, среди них и курортные места Шови и Уцера. По предварительным подсчетам, в зоне стихийного бедствия остаются более двух тысяч человек. Но их может быть больше с учетом того, что во время отпусков и каникул отдыхать в Рачу направляются многие. Поэтому в соцсетях с утра было много возмущения. У недовольных пользователей складывалось впечатление, что власти не реагируют с нужной оперативностью, а проправительственные СМИ уменьшают масштабы и последствия бедствия.

К часу дня в Они по поручению премьер-министра прибыли специальная группа в составе заместителей министров МВД и инфраструктуры, главы спасательной службы, вместе с ними и советник главы правительства по региональным вопросам Созар Субари. В первых комментариях, сразу после приезда, особенно в эфире ТВ «Имеди», Созар Субари не скрывал, что поражен уведенным и масштабами разрушения, и благодарил бога, что все обошлось без жертв. Ведь пик наводнения пришелся на два часа ночи, «когда всегда есть опасность, что население своевременно не будет предупреждено». Но уже через час чиновники из Тбилиси, в том числе и Созар Субари, делали оптимистические заявления и рапортовали о начатых работах, в том числе, о задействованном вертолете МВД, о мобилизованной тяжелой технике и об эвакуации 30 отдыхающих из курорта Шови.

«Большинству (отдыхающих) не придется покидать свои места, потому что дорога скоро будет восстановлена. Практически уже сегодня начнется восстановление мостов и разрушенных участков дороги. В некоторых местах будут проведены дополнительные дороги. Над этим работает Министерство инфраструктуры. Есть люди, которые хотят выехать отсюда. Поступила информация, что некоторым из них необходимы медикаменты. Мы все необходимое доставим в зону бедствия», – заверил Созар Субари.

Хорошо знающий регион губернатор Рачи Арчил Джапаридзе был осторожнее в обещаниях с учетом рельефа и масштабов повреждения: 10 мостов повреждены, восемь больших отрезков центральной магистрали унесены водой, и все это в труднодоступных районах. Из-за этого подача питьевой воды и электричества будет поэтапной, говорит Арчил Джапаридзе:

«В нескольких местах очень серьезные повреждения. В городе Они у 400 абонентов возникли проблемы с водоснабжением. Соответствующие службы обеспечивают население водой цистернами. Подача электричества, возможно, к концу дня будет восстановлена в пяти селах».

В соцсетях и к вечеру не стихали дискуссии, многие жаловались, что нескоро смогут забрать своих детей из Рачи и повидать пожилых родителей, и как они там будут, если подачу электроэнергии не скоро восстановят? А поскольку там не смогут зарядить мобильные телефоны, то и этой единственной связи тоже не будет. Параллельно этим переживаниям в грузинских соцсетях с очередной остротой был поднят вопрос строительства Онского каскада. Жители Рачи категорически против строительства гидроэлектростанций и планов перенаправить в трубопроводы некоторые участки Риони. Противники строительства убеждены, что все это для региона завершится экологической катастрофой. А вчерашнее буйство Риони они расценили как очевидное доказательство этого. Примечательно, что масштабная акция протеста с призывом «Нет Онскому каскаду», когда в Они собрались несколько сотен человек, состоялась 4 июля.

В грузинских соцсетях звучат и предположения, что, может быть, после стихии власти отзовут свое разрешение на строительство Онского каскада. Многие с этим не соглашались, но иронизировали по поводу другого вопроса.

«Хорошо, что это случилось перед выборами, а не после, власти сейчас быстрее восстановят все». Им оппонировали пользователи, лояльные властям. Обращая внимание критиков на то, как правительство «Грузинской мечты» успешно справляется с пандемией, значит, справится и с последствиями стихии, которая разбушевалась не только в Раче.

Из-за проливных дождей Риони затопила дома на нескольких улицах Кутаиси, а другие реки вышли из русла в селах Имерети и Гурии.

Проливные дожди и непогода, по прогнозам синоптиков, в Грузии могут продлиться до 30 июля.