Жить по чину. Сколько стоит закон о госслужбе

Закон, охватывающий более двух тысяч сотрудников государственной гражданской службы в Южной Осетии, ждали давно, тем более что проект закона был готов лет пять тому назад, и все заинтересованные граждане об этом знали.

Югоосетинский политолог Вячеслав Гобозов принимал участие в работе над законопроектом еще во времена Леонида Тибилова, он тогда занимал пост заместителя главы администрации президента. По словам Вячеслава Гобозова, он не в курсе, какие изменения в него внесли недавно, перед принятием в парламенте, но работа над законопроектом была практически закончена уже тогда:

«Давным-давно был готов закон, но его просто не принимали. Якобы нет денег (на повышение зарплаты и т.п. – прим. «Эха Кавказа») Я спрашивал, просчитал ли кто-нибудь, сколько будет стоить принятие этого закона, но ответа не получил. У меня было впечатление, что принятие закона сдерживается кураторами, потому что предыдущий и нынешний президенты хотели его принять. Анатолий Бибилов, когда еще был спикером парламента, активно выступал за принятие закона о госслужбе. Но почему-то решение этого вопроса затянулось. Интересно, что закон о государственной службе приняли после смены куратора (после отставки Владислава Суркова направление курирует Дмитрий Козак – прим. «Эха Кавказа»). Может быть, это совпадение, а может, и нет».

Экс-спикер парламента Южной Осетии Станислав Кочиев говорит, что предложения по содержанию законопроекта обсуждались до последнего момента. Незадолго до рассмотрения его парламентом группа депутатов разослала своим коллегам и политическим партиям предложение включить в законопроект пункт, запрещающий допускать к государственной службе лиц, побывавших в Грузии. Эти предложения были рассмотрены на партийном бюро Коммунистической партии, и по ним было вынесено отрицательное решение, говорит Станислав Кочиев:

«Не из праздного интереса многие люди поехали лечиться в Грузию. Правда, из-за пандемии COVID-19 эта возможность временно закрылась. А так, кто может упрекнуть родителей, если их детей можно только в Тбилиси вылечить? Кто может гарантировать, что он избежит этой участи? Мы были категорически против. Тем более если люди едут с разрешения наших органов, то какие еще могут быть сомнения? Кроме того, мы конституционные нормы нарушим, если будем препятствовать этим людям в их свободе передвижения, в их праве на здоровье, и так далее – там несколько статей нарушаются. Но инициаторы такие люди, которым лишь бы что-то крикнуть, а потом хоть гори все синим пламенем. Поэтому, конечно, мы не подписали эту инициативу, а потом она заглохла, умерла своей смертью».

Новый закон предполагает целый ряд ограничений для госслужащих, он требует от них большей открытости. В этом смысле, считает Вячеслав Гобозов, закон отвечает запросу общества. Люди упрекают руководителей в нескромности, в республике по российскому образцу процветает аффилированный с чиновниками бизнес, общество раздражает роскошь, которой бюрократия себя окружает. Говорит Вячеслав Гобозов:

«Закон о госслужбе накладывает серьезные ограничения на их поведение, на совмещение службы с предпринимательской деятельностью, на такого рода явления, как аффилированный бизнес. Все это отражено в законе, но ими пока не замечается. Такое впечатление, что они думают, будто эти требования закона их затрагивать не будут. Пока все замечают только повышение зарплат и пенсий, но не ограничения, которые предполагают отчет за собственные доходы и доходы членов семьи».

Кстати, югоосетинский закон о правительстве и без того обязывает всех членов правительства представлять декларации доходов членов их семей, но до сих пор норма этого закона игнорировалась. Посмотрим, как будет теперь.

По мнению Вячеслава Гобозова, главный бенефициар этого закона – простые люди:

«Госслужащие среднего и нижнего звена очень ждали закон, который бы регулировал их отношения и, соответственно, защищал их права. Посмотрите на тех, кто все эти войны проработал здесь, никуда не уезжал. Теперь они вышли на пенсию и получают по пять тысяч рублей. Конечно, для них закон о госслужбе важен, потому что дает им социальную защиту. А эти ограничения их не волнуют, потому что у них нет аффилированных бизнесов, нет доходов близких, которые нужно скрывать».

Югоосетинский журналист Анна Чочиева из тех, кого государственная служба не интересует. Конечно, говорит она, без бюджетной сферы нельзя. Невозможна жизнь без врачей, учителей, юристов, но в республике так сложилось, что государственная или гражданская служба стала самым желанным занятием для местного населения.

С началом российской помощи растет количество вакансий, разрастаются ведомства, повышаются оклады. Качество государственного сервиса от этого не улучается, зато у все большего количества людей пропадает азарт к жизни, инициативность, желание проявить себя на ниве предпринимательства. Все больше народа хочет на бюджет, говорит Анна Чочиева:

«Хочется креативных идей, развития, хочется видеть больше предприимчивых людей, которые будут созидать жизнь, привносить в нее что-то новое. А то, что в бюджетной сфере появятся какие-то новые привилегии, как-то по новому должности будут разделяться, дескать, теперь это – государственная служба, а это – гражданская, – меня это совсем не впечатляет. Не ощущаю я важности этого события. Говорят, зарплаты у людей повысятся – на здоровье. Но хочется уже настоящих, важных перемен, которые бы сдвинули с мертвой точки экономику и нашу жизнь».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия