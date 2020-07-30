Карантин не для всех

Депутатский корпус Южной Осетии заинтересовался статистикой пересечения границы с Россией. Выяснилось, что почти 90 процентов проехавших на территорию Южной Осетии могли не пройти объявленный властями обязательный 14-дневный карантин.

Парламентская «Народная партия» опубликовала на своей странице в социальной сети «Фейсбук» два официальных документа. Первый – ответ Комитета госбезопасности на запрос группы депутатов о количестве людей, которые проехали в Южную Осетию с 1 по 30 июня через пункт пропуска «РУК». Второй – ответ Югоосетпотребнадзора о статистике карантина. Парламентариев удивило существенное расхождение в цифрах, после чего они обратились за разъяснениями к премьер-министру Южной Осетии, главе оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции – Эрику Пухаеву.

По данным КГБ, в июне на территорию республики въехало 2195 человек. Согласно Югоосетпотребнадзору, прошли карантин всего 207 граждан. Это, отмечают парламентарии, составляет 9,4% из числа въехавших в Республику Южная Осетия. Депутаты просят «пояснить ситуацию, связанную со столь дифференцированными цифровыми данными относительно количества лиц, въехавших на территорию Республики Южная Осетия и помещенных на карантин».

По мнению представителей «Народной партии», которые поддерживают необходимость ограничительных мер, обнародованные данные говорят о нарушении правил обязательного карантина для всех въезжающих, «что вызывает недовольство и напряжение в обществе».

По словам лидера «Народной партии», вице-спикера парламента Александра Плиева, запросы в ведомства были сделаны после многочисленных обращений избирателей: «Избиратели приходили в парламент и возмущались, что действительно нарушается карантин: если у нас карантин, то надо вводить его для всех. А половинчатые меры никак не пойдут на пользу населению. Поэтому и было множество обращений от избирателей, которые четко сами, своими глазами видели, что многие не сидят на карантине, в том числе, и сотрудники 4-й военной базы и Погрануправления. Они же все это наблюдают, видят. Несколько обращений было и из больницы, что люди приезжают прямо из России, и обращались в больницу. Вчера, например, приехала женщина из Сочи, она сама говорит, и ко мне обратились сотрудники больницы и наши избиратели и говорили, что многие не сидят на карантине и создают угрозу распространения коронавируса».

Этот вопрос поднимался и на заседаниях оперативного штаба, говорит Плиев, и в стенах парламента: «Но, в принципе, на обращения, например, Алана Сергеевича (спикер Тадтаев) к руководству военной базы, они говорили, что какие-то меры принимают. А на самом деле, реальных мер мы пока не видим. Посмотрим, может быть, и есть реально какие-то меры у них, карантинные. Но то, что люди буквально на второй день (после возвращения) выходят на улицу и растворяются так сказать среди населения, это же реальные факты».

Недовольство среди граждан Южной Осетии усилилось и после того, как на днях руководство республики объявило о продлении карантинных мероприятий до 31 августа. Главная претензия к властям – закрытая четвертый месяц граница с Российской Федерацией. Попасть в Южную Осетию без карантина, согласно новым правилам, смогут только граждане республики, переболевшие коронавирусом и имеющие к нему антитела. Для подтверждения им предлагается сдать анализы в трех лабораториях Владикавказа, принести результат в консульский отдел МИД РЮО. Далее эта информация пересылается в Министерство здравоохранения, которое и принимает решение о разрешении на въезд без прохождения 14-дневной изоляции. «Я очень глубоко проникнут теми проблемами, которые испытывают люди, – заявил журналистам министр здравоохранения Георгий Тотчиев, – мы не создаем проблемы, а пытаемся их решить исходя из имеющихся ресурсов».

Александр Плиев, врач-реаниматолог, в беседе с «Эхом Кавказа» заявил, что считает принятые меры «недостаточным послаблением»:

– Последние, так называемые послабления, которые были приняты и озвучены, что вызвало большой резонанс в обществе, как вы к этому относитесь? Насколько правильным и грамотным, на ваш взгляд, было это решение?

– В принципе, можно сказать, что это тоже допустимое решение. Почему нет? Это тоже одна из мер. Но я считаю, что это недостаточная мера послабления, потому что фактически из нашего населения 99, 9% не болели этой болезнью, и на большое количество населения эти меры не распространятся, как я знаю. Потому что обязательно нужно по решению штаба иметь на руках три анализа: и ПЦР, и антитела, и я думаю, что таких людей вообще мало среди населения Южной Осетии. И тем более, это все стоит серьезных денег, как я знаю, более чем в три тысячи эти анализы обойдутся. Я не сторонник, по крайне мере, таких мер. У нас такое мнение есть: поставить хорошую лабораторию на пункте пересечения в «Рук» и там непосредственно тестировать людей и запускать их вот так, без карантина. Потому что сейчас есть хорошие, современные тест-системы, которые быстро определяют, в течение 15-20 минут, наличие вируса в крови. Главное, чтобы правительство нашло деньги, это же тоже определенные финансовые затраты. А так, любая лаборатория быстро бы развернулась в пункте пересечения.

С учетом новых решений дорога из Северной Осетии продолжает функционировать в особом режиме и будет закрыта для пересечений уже четвертый месяц. Желающие вернуться на родину граждане Южной Осетии становятся в очередь по спискам консульского отдела МИД в Северной Осетии. По приезде в республику на специально выделенном транспорте, в отсутствие справок о наличии антител к коронавирусу, они будут обязаны пройти 14-дневный карантин в специально отведенных местах.

Ответа от премьер-министра Эрика Пухаева по поводу «исчезнувших» из карантинной статистики Югоосетпотребнадзора почти 90 процентов проехавших на территорию Южной Осетии людей депутатский корпус ждет уже на следующей неделе.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия