Экономика еврозоны во втором квартале упала на 12 процентов

Самое большое падение в Испании - более 18 процентов

Во втором квартале нынешнего года экономика 19 стран, входящих в еврозону, сократилась на 12,1 процента в сравнении с предыдущим кварталом - это крупнейшее падение за всё время существования еврозоны.

Главной причиной столь резкого падения экономисты называют ограничения, введённые в связи с пандемией коронавируса. Большая их часть к концу второго квартала в большинстве стран еврозоны была отменена или смягчена.

Экономика всех 27 стран ЕС (не все входят в еврозону) упала во втором квартале на 11,9 процента по сравнению с первым кварталом (в конце которого уже были введены карантинные меры). По сравнению со вторым кварталом прошлого года падение ещё больше - 14,4 процента.

Наиболее драматичное падение пережила экономика Испании, которая сократилась на 18,5 процента. В Германии, где текущая смертность от инфекции значительно ниже, падение ниже среднего по ЕС - около 10 процентов.

Ранее сообщалось о падении экономики США во втором квартале на 9,5 процентов. В отличие от США, где резко выросла безработица, большинству стран ЕС, однако, удалось удержать её под контролем - средний уровень составил в июле 7,8 процента.

Страны ЕС после долгих дискуссий недавно договорились о создании 750-миллиардного фонда для борьбы с последствиями эпидемии. Меры по поддержке пострадавших отраслей принимают и национальные правительства, они включают в себя как прямые выплаты, так и отсрочки платежей по кредитам и налогам, предоставление кредитов на льготных условиях и субсидий.

В большинстве стран ЕС из-за эпидемии были введены карантинные меры, ограничена работа предприятий и учреждений, в особенности в сфере услуг. Сейчас большая часть этих ограничений отменена, однако рост числа новых случаев инфекции может привести к повторному введению по крайней мере части из них.