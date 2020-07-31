Курбанныхуа в год пандемии

Сегодня в Абхазии праздничный нерабочий день Курбанныхуа, как по-абхазски называется мусульманский праздник Курбан-байрам. Это название, в свою очередь, тюркская калька с арабского названия Ид аль-Адха, что означает «праздник жертвоприношения». Праздник отмечается в десятый день месяца Зуль-хиджа исламского календаря, после окончания паломничества в святые места.

Праздник жертвоприношения связан с известным библейским сюжетом. Он же описан и в Коране. Однажды пророку Ибрахиму (Ибрагиму, он же Авраам в христианской и иудейской традициях) Всевышний повелел принести в жертву своего сына Исмаила (в христианстве и иудаизме Исаака). Пророк, конечно, сильно опечалился, но перечить Божьей воле не решился. Тогда он повел сына в долину Мина к тому месту, где ныне стоит Мекка. И начал там приготовления к обряду. А сын даже не сопротивлялся, лишь только молился. Когда Ибрагим уже занес руку для удара ножом, Аллах сделал так, что он не смог резать. И тогда человеческая жертва была заменена на ягненка. О празднике и необходимости совершать жертвоприношения в этот день говорится в Коране. А пророк Мухаммед разъяснил, как именно проводить этот обряд.

В позднесоветские времена абхазы-мусульмане жили в основном лишь в селах Дурипш, Ачандара, Абгархук, Аацы и ряде других Гудаутского района. Но во многом их религиозная принадлежность была, скорее, данью традиции, поскольку мусульманами были их предки. В постсоветское время в Абхазии получили развитие все конфессии. Ислам – за счет новообращенной молодежи, репатриантов из Турции и других стран Ближнего Востока, а также Аджарии, выходцев с Северного Кавказа, а затем и гастарбайтеров из Средней Азии. Они, в отличие от «номинальных» абхазов-мусульман старшего поколения, регулярно посещают мечети, читают Коран, совершают намаз, носят соответствующую одежду и соблюдают посты.

Праздник Курбанныхуа появился в календаре праздничных и памятных дат Абхазии сразу после грузино-абхазской войны, наряду с православными праздниками, отмечаемыми как нерабочие дни (число которых шесть лет назад увеличилось до шести вместе с присоединенными днями). Ежегодно дата Курбан-байрама сдвигается. Дело в том, что мусульманский религиозный календарь – лунно-солнечный, а светский – солнечный. В мусульманском году 12 месяцев и около 354 дней, что на 10-11 дней меньше, чем в году по григорианскому календарю, которым пользуется весь светский мир. В 1994 году, когда Курбанныхуа впервые отмечалась в Абхазии как праздничный нерабочий день, она пришлась на март, а за истекшие 26 лет ежегодно смещалась по грегорианскому календарю в обратном направлении и нынче пришлась на 31 июля.

Президент Аслан Бжания поздравил сегодня мусульман Абхазии: «Поздравляю всех мусульман Абхазии с праздником Курбан-байрам! Этот праздник призывает верующих к миру, согласию, олицетворяет высокие духовные ценности, побуждает к взаимопомощи и отзывчивости. Традиционно Курбан-байрам отмечается не только усердной молитвой, но и повышенным вниманием к тем, кто нуждается в помощи и поддержке. Абхазия всегда отличалась веротерпимостью. Во все времена здесь мирно соседствовали представители разных религиозных конфессий. Я уверен, что эти добрые традиции и впредь сохранятся. Желаю мусульманам Абхазии мира, добра и благополучия!»

В 2020 году Курбан-байрам проходит в особых условиях. Из-за пандемии коронавируса во многих странах и регионах все еще действует запрет на массовые мероприятия. Поэтому с учетом текущей ситуации, скажем, в Москве, праздничный намаз в честь праздника Курбан-байрам в главной мечети столицы РФ – Московской Соборной – прошел с участием минимального числа людей. Было только духовенство и персонал, всего где-то 10-15 человек. Верующим было предложено помолиться дома и прочесть дополнительный намаз – нафиль.

В Абхазии, как известно, эпидемситуация относительно благополучная, но в последние дни наблюдался рост числа заболевших, что заставляет вернуться к более строгим ограничительным мерам.

Я сегодня подъехал к приспособленному под мечеть одноэтажного зданию, расположенному вблизи приморской набережной Сухума, когда здесь уже закончилась начавшаяся в восемь утра, как и в аналогичном молельном доме в Гудауте, праздничная молитва. Как и в предыдущие годы, помещение этой импровизированной мечети оказалось неспособно вместить всех пришедших на молитву, поэтому многие разместились во дворе дома и прямо на проезжей части улицы, стоя на коленях, слушали проповедь через динамики. Немало людей после окончания молитвы еще стояли здесь и разговаривали, некоторые были в медицинских масках.

Увидев среди них заместителя муфтия Единого Духовного управления мусульман Абхазии Абдурахмана Джугелия, я подошел к нему, поздравил с праздником и попросил сказать несколько слов для «Эха Кавказа». Отвечая на вопрос, какие коррективы внесла в празднование пандемия, Джугелия отметил:

«Все наши традиции, они не изменились, остались как были. Единственное, вот как правильно вы говорите, ограничения, как и везде, связаны с общей такой проблемой, как болезнь эта. В связи с этим молитву праздничную мы думали ограничить количественно, но сами люди, видите, пришли, хотя мы призывали, чтобы в основном воздержаться, чтобы идти сюда, чтобы молились дома, но старались здесь держать дистанцию, насколько это возможно реально. Как мы обычно Курбан-байрам проводили – после молитвы здесь устраивали праздники в парках, ходили друг к другу в гости. К сожалению, нынче от этого пришлось отказаться. Единственное, что мы в этом году делаем, – это закалываем определенное количество животных, чтобы раздать наиболее неимущим семьям. Вот этим мы ограничились».

В Абхазии обычно жертвенные животные – это барашки, козы или крупный рогатый скот. Акт жертвоприношения проходит в течение трех дней. Помогает абхазская диаспора в Турции, прислала определенную сумму на закуп животных для заклания. Нынче в мусульманских молитвенных домах Абхазии соблюдаются правила безопасности, есть дезинфицирующие средства, вместо обычных полотенец используют бумажные.

Зашел у нас и разговор о перспективах строительства мечети в Сухуме, которые стали обсуждаться среди мусульман Абхазии еще накануне грузино-абхазской войны. Джугелия сказал:

«Мы всегда готовы приступить к строительству. Но все упирается в волю, разрешение наших властей. Пока воз и ныне там. Пусть это будет небольшое здание, но напоминающее в архитектурном отношении мечеть».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия