Министр не на шутку

На анонимный вброс о проведении акции за открытие дороги вполне серьезно отреагировали власти Южной Осетии. Накануне министр МВД предостерег граждан от участия в несанкционированном митинге.

Картинку с текстом «Завтра в 10:00, кто против резервации, собираемся на площади, выскажем свое недовольство!!!!! Это издевательство над народом!!!» изначально увидели в соцсетях на одной из анонимных страниц, дальше ее начали перекидывать сообщениями в мессенджерах. Реакция на призыв была шуточной, опытнее пользователи соцсетей понимали, что идет банальный троллинг власти оппонентами.

Поздно вечером, неожиданно с экстренным заявлением выступил лично министр МВД Игорь Наниев. Зачитывая текст с листка, он проговорил населению следующее: «Министерство внутренних дел обращается к жителям республики не поддаваться на провокационные призывы, поскольку анонсированный митинг носит несанкционированный характер. Убедительная просьба к гражданам сохранять спокойствие, избегать действий, направленных на дестабилизацию обстановки в нашей республике. Все мы помним, к какой печальной ситуации привели митинги во Владикавказе, в результате которых резко возросло количество заболевших и число умерших среди наших братьев и сестер в Северной Осетии. Для руководства РЮО в приоритете жизнь каждого жителя нашей страны. Несмотря на определенные трудности, вызванные закрытием дороги, мы выбираем жизнь наших граждан… Сегодня как никогда каждый из нас должен проявить высокую социальную ответственность. Уважаемые сограждане, я ответственно заявляю, что авторы фейковых сообщений, призывающие к несанкционированным митингам, известны и будут привлечены к ответственности, согласно действующему законодательству, которое существует в нашей республике».

Тех, кто слышал это выступление, сразу удивила параллель с митингом во Владикавказе:

jonny tapia77: «Если нет в ЮО вируса, кто может заразиться? Если на парад Победы разрешили собраться людям, то митинг уже опасен?»

В социальных сетях звучали голоса и в поддержку министра Наниева:

Таира Гаглоева: «Зорро Санчес, уверена, вы знакомы с законами. Ответьте, для чего и почему вы толкаете наших граждан на нарушение законов РЮО, призывая их выйти на несанкционированный митинг? Если у вас правда болит душа за нас, то получите разрешение на митинг, озвучьте тему, вопросы, и уверяю вас, очень многие придут послушать вас – кто от безделья, а кто- то ради интереса, а кто-то потому, что обижен на власть. А так, по закону вы подставляете людей. Может кто-нибудь пострадать».

«Отметился» в соцсетях и известный оппонент нынешней власти Григорий Абаев:

«Это до какой же степени надо бояться собственного народа, чтобы из-за банальной "утки" в интернете нагнать на территорию, прилегающую к Театральной площади, почти половину личного состава милиции Цхинвала во главе с министром внутренних дел Игорем Наниевым (на нижеприведенных фото он стоит спиной к камере)».

Сегодня в «назначенное» анонимами время, вполне логично, на «митинг» никто не пришел. В центре города стояли наряд милиции, сотрудники Комитета госбезопасности. В маленьком сквере возле здания правительства разместилась небольшая группа любопытных горожан. Государственные СМИ отчитались перед читателями заголовком «Заявленный в соцсетях митинг в центре Цхинвала не состоялся», журналист написал всего о двух женщинах, пришедших выразить возмущение. Как сказал в беседе с «Эхом Кавказа» один из местных жителей, не пожелавший представиться, «судя по реакции властей, троллинг удался».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия