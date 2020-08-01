В Великобритании в возрасте 76 лет скончался режиссер Алан Паркер

В Великобритании в возрасте 76 лет умер режиссер Алан Паркер. Известно, что последние годы он тяжело болел.

Паркер родился в Лондоне в 1944 году. Свою карьеру она начинал как копирайтер в рекламной отрасли, но затем начал режиссировать рекламные ролики.

Паркер является одним из основателем Британской гильдии режиссеров, председатель Британского совета по кинематографии. В 1995 году получил Орден Британской империи, а в 2002 – произведен в рыцари.

Паркер снял такие известные фильмы, как «Эвита», «Полуночный экспресс», «Сердце ангела», «Стена» на музыку Pink Floyd. Картина «Птаха» в 1985 году получила Гран-при Каннского кинофестиваля.

За всю карьеру Паркер получил семь наград Британской киноакадемии. Он дважды был номинирован на премию «Оскар», трижды – на премию «Золотой глобус».

В 2018 году режиссер передал в дар национальном архиву Британского института кино свое собрание сценариев.