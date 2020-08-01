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В Абхазии 14 новых случаев инфицирования коронавирусом
По информации оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса, за прошедшие сутки тестирование на наличие инфекции было проведено у 222 граждан. Диагноз COVID-19 подтвержден у 14 человек. Обследование всех контактных лиц продолжается.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 26 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 98 человек. Из них 37 выздоровели и трое пациентов скончались.
Оперативный штаб настоятельно призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
- Несмотря на рост числа инфицированных в республике, с сегодняшнего дня, 1 августа, Россия сняла ограничения на пересечение де-факто границы по реке Псоу, введенные из-за ситуации с коронавирусом.
Другие новости дня
США обвинения во взломе твиттеров знаменитостей предъявили подростку
В США полиция в штате Флорида задержала 17-летнего Грэма Кларка по обвинению во взломе учетных записей знаменитостей в твиттере. Обвинения предъявлены по 30 пунктам. Судить его будут как совершеннолетнего, пишет The New York Times.
По данным следователей, у Кларка были двое сообщников: один в США, другой – в Великобритании.
О том, что хакеры взломали несколько десятков твиттер-аккаунтов, в том числе основателя Microsoft Билла Гейтса, гендиректора Tesla и основателя SpaceX Илона Маска, рэпера Канье Уэста, основателя Amazon Джефа Безоса, экс-президента Барака Обамы, стало известно в середине июля.
В аккаунтах появились одинаковые твиты с призывом присылать биткоины на определенные кошельки – и обещанием вернуть криптовалюту назад в двойном размере. Вскоре твиты были удалены, но потом опубликованы повторно. Мошенникам удалось получить сумму, эквивалентную 110 тысячам долларов.
Де-факто граница по реке Псоу открыта для российских и абхазских граждан
С сегодняшнего дня, 1 августа, Россия снимает ограничения на пересечение де-факто границы с самопровозглашенной республикой Абхазия, введенные из-за ситуации с коронавирусом.
После подписания распоряжении о снятии ограничений на пересечение де-факто границы, президент Аслан Бжания обратился к гражданам республики: «Дорогие соотечественники! По согласованию руководств Республики Абхазия и Российской Федерации государственная граница между нашими дружественными странами открыта с сегодняшнего дня. Сняты все ограничения, которые существовали на протяжении четырех месяцев. Мы благодарим руководство России за принятое решение, которое, несомненно, положительно повлияет на экономическую ситуацию в стране».
Он обратился к жителям республики с просьбой соблюдать меры предосторожности, следовать санитарно-эпидемиологическим требованиям.
«С сегодняшнего дня россияне могут въезжать беспрепятственно в Абхазию, а граждане Абхазии в Россию», - сообщил журналистам абхазский премьер-министр Александр Анкваб, подводя итоги заседания Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции.
Глава правительства напомнил, что решение об открытии Абхазии было принято 31 июля по итогам заседания оперативного штаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой, на основании заключений Роспотребнадзора и Минздрава России по оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии и готовности инфраструктуры к приему туристов.
«Абхазская сторона зеркально отреагировала на решение российских коллег и также без ограничений открыла свою границу для россиян», - подчеркнул Александр Анкваб. Он отметил, что абхазская таможня и пограничники уже начали работу в прежнем режиме, сообщает «Абхазия-Информ».
«Сейчас на границе нет ажиотажа, но появилось немало желающих с той и с другой стороны ее пересечь. Мое мнение и мнение членов штаба - требовать от въезжающих ковид-справки мы не можем, потому что российская сторона не будет требовать справки от выезжающих из Абхазии. Все зеркально», - подчеркнул премьер.
Тамаз Цахнакия сообщил о ситуации с коронавирусом на 1 августа. За весь период в республике выявлено 93 больных COVID-19, трое из них скончались. При этом, с 21 июля по 1 августа зарегистрировано 55 пациентов с положительными тестами. На сегодняшний день в Гудаутском госпитале на лечении проходят 23 пациента, 22 находятся дома, на самоизоляции. Среди них четверо детей. Состояние всех больных удовлетворительное.
Баклаборатория продолжает тестирование ПЦР-методом. За последнее время протестирован 631 человек из числа лиц, контактировавших с последними заболевшими. Минздрав проводит все необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия по локализации очагов заражения в больницах.
«Мы готовы оказать неотложную медицинскую помощь россиянам в случае заражения ковидом, с последующей транспортировкой в Россию по инструкции и на спецтранспорте», - сказал Цахнакия.
Министр внутренних дел Дмитрий Дбар сообщил, что в связи с открытием курортного сезона, личный состав переведен на повышенный режим несения службы. Вводится пешее и автомобильное патрулирование.
Александр Анкваб отметил, что члены штаба пришли к консолидированному мнению по поводу открытия де-факто границы. «Обсуждение было бурным, полезным, принципиальным и детальным. Медицина знает, что ей делать и локализует все очаги инфекции, но все владельцы объектов должны соблюдать санитарные нормы. Те объекты, которые не станут соблюдать рекомендации и инструкции принятые штабом, будут закрыты», - предупредил премьер.
Он сообщил, что Координационный штаб не прекращает свою работу, он будет продолжать отслеживать ситуацию и реагировать на происходящее в республике. Ничего бесконтрольно происходить не будет. «Президент держит ситуацию на контроле. Нам нужно выздороветь и выдержать ситуацию, потому что это нужно стране. Надеюсь, у нашего населения хватит благоразумия соблюдать необходимые меры предосторожности», - подчеркнул Александр Анкваб. Он отдельно отметил, что медики обеспечены всем необходимым, но если что-то понадобится – довезут.
В Раче продолжаются работы по ликвидации последствий стихии
В Раче продолжаются работы по ликвидации последствий стихии. Уже восстановлено автомобильное движение с семью селами. Пять сел пока остаются без автодороги. С частью сел связь осуществляется по временным объездным дорогам. С двумя селами - Джинчви и Гона накануне удалось восстановить сообщение через временный переход к автомобильному мосту.
Как сообщили «ИнтерпрессНьюс» в Департаменте автомобильных дорог Грузии, в Онском районе идут работы для возвращения реки в русло, возводятся временные переходы, чтобы сделать возможным автомобильное движение. В общей сложности протяженность обрушившихся участков дороги составляет около 2 км.
По информации департамента, уже восстановлено электроснабжение 11 сел, на поврежденных участках продолжается работа. В зоне стихии полностью восстановлена связь «Магти».
Вертолеты МВД продолжают перевозить в Они тех, кто желает перебраться из сел, отрезанных от внешнего мира, а также доставлять продовольствие и другие необходимые предметы оставшемуся населению. Сегодня было выполнено 9 рейсов, из сел в Они перевезены до 80 человек.
С начала лета на черноморском побережье Грузии спасли 176 человек
С начала сезона на черноморском побережье Грузии спасли 176 человек. Об этом сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии. Среди отдыхающих, которым спасатели оказали помощь, было 88 несовершеннолетних. 21 гражданина спасли во время 4-балльного шторма.
Помимо инцидентов на море, сотрудники чрезвычайного ведомства реагировали и на происшествия на суше. В частности, на пляжах грузинских черноморских курортов они отыскали и отвели к родителям 32 потерявшихся ребенка.
В Службе призывают отдыхающих подчиняться указаниям спасателей, не оставлять детей без присмотра и не заходить в море во время шторма, передает агентство «Новости-Грузия».
13 человек пострадали в ДТП с участием пассажирского микроавтобуса близ Боржоми
13 человек, в том числе один малолетний ребенок, пострадали в ДТП близ курортного города Боржоми. Как сообщает телеканал «Рустави 2», авария произошла сегодня днем, 1 августа, у поселка Ликани. Машина дистрибуции столкнулась с пассажирским автобусом, который следовал из Тбилиси в Ахалкалаки.
Пострадавшие были доставлены в медицинский центр Боржоми. У них отмечаются переломы, ушибы и открытые раны. По словам врачей, все пациенты контактные.
На месте ДТП были мобилизованы сотрудники спасательной службы и полиция. Причины аварии установит следствие. Уголовное дело начато по статье «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение менее тяжкого вреда здоровью».
В Северной Осетии турки-месхетинцы открыли молельный дом
В селении Виноградное Северной Осетии открылся молельный дом для проживающих там турок-месхетинцев.
«Раньше мы ходили по домам, так молились, - рассказал «Кавказ.Реалиям» имам Хамди Назимов. – Мы очень мучились. Но с прошлого года началось строительство. Помог глава села, турки из Моздока, владельцы хозяйственных магазинов».
Председатель национально-культурного центра турок-месхетинцев «Ахыска» Мехриали Саражов сказал «Кавказ.Реалиям», что на пятничные молитвы собирается более ста человек.
«Мы собирались в пристройках к домам, - рассказывает Саражов. - В одном месте нельзя молиться больше трех лет. Так мы сменили три места».
Саражов добавляет, что большую помощь в строительстве дома молитвы оказал месхетинец из Краснодара, чьи родные живут в Виноградном.
В новом здании также будет работать медресе, в которой смогут изучать основы ислама около 20 детей.
- Турки-месхетинцы были депортированы в Среднюю Азию в 1944 году. Тридцать лет назад они попытались вернуться в родные места, однако Грузия не оказывает им содействия в репатриации.
- Сейчас они вынуждены жить в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Краснодарском крае и некоторых других территориях. На территории Северной Осетии проживает около 3000 турков-месхетинцев.
Российский премьер подписал распоряжение об открытии де-факто границы с Абхазией
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии де-факто границы России с самопровозглашенной республикой Абхазия. Об этом сегодня, 1 августа, сообщает пресс-служба кабмина.
«Россия снимает ограничения на пересечение границы с Абхазией, введенные из-за ситуации с коронавирусом», - говорится в пояснительной записке к документу, передает ТАСС.
Решение об открытии де-факто границы было принято накануне, на заседании российского оперативного штаба, на основании положительного заключения Роспотребнадзора, специалисты которого ранее находились в Абхазии с проверкой объектов туристической инфраструктуры.
Абхазский президент Аслан Бжания приветствовал решение российской стороны об открытии с 1 августа российско-абхазской де-факто границы. По словам президента, республика готова к приему гостей из России.
Доход Трампа в 2019 году составил почти полмиллиарда долларов
Дональд Трамп обнародовал свою налоговую декларацию. За 2019 год президент США заработал не менее 446 миллионов долларов. Документ опубликован на сайте Бюро по вопросам этики при правительстве США.
Основными источниками доходов Трампа в прошлом году стали его резиденция в Мар-а-Лаго (штат Флорида), курорт в Майами и отель Trump International в Вашингтоне. Глава Белого дома также получает деньги от Гильдии киноактеров США и от продаж своей книги «Искусство заключать сделки».
В начале июля Верховный суд США постановил передать прокурорам в Нью-Йорке налоговые декларации Трампа за девять лет. В Конгресс информация о доходах главы Белого дома направлена не будет.
Кроме того, иск к Трампу подавали три комитета Конгресса. Они требовали от президента раскрытия финансовой информации. Однако Верховный суд отказал законодателям и предоставил право принять решение судам низших инстанций. Это означает, что до президентских выборов в США в ноябре этого года Конгресс с налоговыми декларациями Трампа не ознакомится.
В июне 2015 года, перед выдвижением на пост президента, Трамп заявил, что его состояние составляет почти 8 миллиардов 800 миллионов долларов. Однако журнал Forbes тогда оценил состояние Трампа в два раза меньше.
В апреле 2020 года Forbes оценил состояние президента в 2 миллиарда 1 миллион долларов, на один миллиард меньше по сравнению с октябрем 2019 года.
В Великобритании в возрасте 76 лет скончался режиссер Алан Паркер
В Великобритании в возрасте 76 лет умер режиссер Алан Паркер. Известно, что последние годы он тяжело болел.
Паркер родился в Лондоне в 1944 году. Свою карьеру она начинал как копирайтер в рекламной отрасли, но затем начал режиссировать рекламные ролики.
Паркер является одним из основателем Британской гильдии режиссеров, председатель Британского совета по кинематографии. В 1995 году получил Орден Британской империи, а в 2002 – произведен в рыцари.
Паркер снял такие известные фильмы, как «Эвита», «Полуночный экспресс», «Сердце ангела», «Стена» на музыку Pink Floyd. Картина «Птаха» в 1985 году получила Гран-при Каннского кинофестиваля.
За всю карьеру Паркер получил семь наград Британской киноакадемии. Он дважды был номинирован на премию «Оскар», трижды – на премию «Золотой глобус».
В 2018 году режиссер передал в дар национальном архиву Британского института кино свое собрание сценариев.
Из Москвы вылетел первый с начала пандемии международный рейс
Первый с начала пандемии коронавируса рейс международного авиасообщения вылетел сегодня из аэропорта Шереметьево. Это был перелет компании «Аэрофлот» из Москвы в Стамбул.
С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией. Вылететь туда можно только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
По данным ТАСС, с 11 августа Россия может возобновить международное авиасообщение со всеми странами. Как утверждается, эта идея обсуждалась на совещании у заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой. Росавиация от комментариев отказалась.
Россия закрыла границу с другими странами в марте из-за пандемии коронавируса нового типа. До начала июля продолжались регулярные рейсы с Минском, однако потом и они были прекращены. Белоруссия рассчитывала открыть границу с августа, однако накануне компания «Белавиа» отменила рейсы в Москву из Минска на начало августа.
Ранее российское правительство заявляло, что готово возвращаться к перелетам только на взаимной основе. В случае соблюдения этого принципа восстановление полетов в весь Евросоюз может отложиться на месяцы: свободный въезд Еврокомиссия предложила разрешать только из тех стран, в которых число заболевших за последние 14 дней не превышает 20 на 100 тысяч населения. Это почти в три раза меньше, чем регистрируется последние две недели. Однако некоторые страны ЕС разрешают въезд в индивидуальном порядке.
С начала пандемии COVID-19 в России заболели почти 850 тысяч человек. Умерли более 14 тысяч пациентов.
В мире за прошедшие сутки коронавирус выявлен более чем у 292 тысяч человек. Это рекордный прирост с начала пандемии, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Общее число заболевших в мире приближается к 18 миллионам. Умерли почти 683,5 тысяч человек.
За сутки на Северном Кавказе умерли четыре человека с коронавирусом
За последние сутки на Северном Кавказе умерли четверо пациентов с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 379.
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Ставропольском крае умерли три человека, в Краснодарском крае – один пациент. Всего на Северном Кавказе умерло 1004 человека с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае - 118 человек:
- Ставропольский край + 118 (8341 за все время эпидемии)
- Краснодарский край + 99 (8365)
- Дагестан + 42(9308)
- Адыгея + 28 (2775)
- Ингушетия + 21 (3709)
- Калмыкия + 19 (2640)
- Кабардино-Балкария + 16 (5993)
- Северная Осетия + 13 (4557)
- Чечня +12 (2072)
- Карачаево-Черкесия + 11 (4453)
Всего на Северном Кавказе зарегистрировано 51 827 случаев заболевания COVID-19, сообщают «Кавказ.Реалии». В целом по России, согласно данным Оперштаба на 1 августа, выявлено уже 845 443 человек с коронавирусом.
- Накануне число умерших от коронавируса на Северном Кавказе превысило 1000 человек.
- Ставропольский край вернул себе лидерство по числу новых заболевших COVID-19. До этого самый большой прирост заболевших фиксировался в Краснодарском крае, Калмыкии, Дагестане.
- Статистика федерального штаба часто не совпадает с региональной, а данные штаба по смертности могут в несколько раз отличаться в меньшую сторону от данных Росстата и регионов. Чиновники объясняют это разными методиками подсчета.
Марина Эзугбая: Все новые случаи коронавируса в Грузии – завозные
Все три новых случая коронавируса, выявленных в Грузии за последние сутки, являются завозными. Об этом журналистам сообщила медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая.
Трое новых пациентов являются водителями международных грузовых перевозок. Из них двое были доставлены в столичную инфекционную больницу. «Один из них въехал из России, а второй – из Азербайджана», - отметила Эзугбая.
В настоящее время в ковид-центрах Грузии лечение продолжают 245 пациентов с коронавирусом. В их числе 41 пациент тбилисской клиники. «Состояние наших пациентов стабильное. Ни у кого из них не отмечается прогрессирования заболевания», - сообщила Эзугбая.
- В целом с начала пандемии в Грузии лабораторно подтвержден 1 171 случай инфицирования коронавирусом. Еще 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из-за границы. В карантине остаются около 7 тысяч граждан, а под наблюдением врачей в стационарах – 285 человек.
- Общее число выздоровевших составляет 947 – за последние сутки выздоровели и покинули клиники семь человек с ранее подтвержденным COVID-19. За время пандемии от последствий коронавирусной инфекции в стране скончались 17 человек, сообщает агентство «Новости-Грузия».
США ввели санкции против китайской организации за нарушение прав коренных народов в Синьцзяне
Санкции введены в отношении Синьцзянского производственно-строительного корпуса
Соединенные Штаты заявили о введении санкций против китайской правительственной структуры и двух должностных лиц за их предполагаемое участие в "серьезных нарушениях прав" уйгуров, казахов и представителей других коренных этнических групп Синьцзяна.
Санкции введены в отношении Синьцзянского производственно-строительного корпуса (XPCC). Министерство финансов США охарактеризовало это предприятие как "военизированную организацию… которая подчиняется Коммунистической партии Китая" и "усиливает внутренний контроль над регионом, содействуя продвижению китайского видения экономического развития".
Под санкциями оказались также Пэн Цзяжуй, партийный функционер и руководитель XPCC, и Сунь Цзиньлун, бывший "политический комиссар" XPCC.
Санкции подразумевают заморозку всех американских активов предприятия и должностных лиц и запрет для американцев вести с ними бизнес.
Санкции введены на фоне ухудшения отношений между Соединенными Штатами и Китаем и активизации усилий США по оказанию давления на Пекин в связи с грубыми нарушениями прав человека в Синьцзяне.
Пекин обвиняют в отправке более миллиона уйгуров, казахов и представителей других исповедующих ислам коренных этнических групп в "лагеря политического перевоспитания", где они подвергаются физическому насилию, идеологической обработке и где их заставляют отречься от своего языка и культуры. Китай обвинения отвергает и называет их вмешательством в свои внутренние дела.
COVID-19: За сутки в Армении выявлен 291 новый случай коронавируса
Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 291, в общем составив 38 841. Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 1 августа число выздоровевших пациентов увеличилось на 560 и сейчас составляет 29 557.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 11 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 749.
Согласно информации Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 228 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 8 307, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 165 656 (1 920 за последние сутки), передает Радио Азатутюн.
В Грузии за сутки три новых случая коронавируса, семь пациентов выздоровели
В Грузии за последние сутки выявлено три новых случая заражения коронавирусом, семь человек с ранее подтвержденным COVID-19 выздоровели и выписаны из больницы. Данные обновлены на правительственном сайте StopCov.ge.
В целом с начала пандемии в стране лабораторно подтвержден 1 171 случай инфицирования коронавирусом. Еще 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из-за границы. Общее число выздоровевших составляет 947. От последствий коронавирусной инфекции в Грузии скончались 17 человек. В карантине остаются более 6,5 тысячи граждан, а под наблюдением врачей в стационарах – 323 человека.
По данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, по состоянию на 31 июля тестирование на коронавирус методом ПЦР в стране прошли более 225,1 тысячи человек. Общее число проведенных ПЦР-тестов составляет почти 230 тысяч.
Судья: Царнаев умрет в тюрьме, вопрос лишь в том, будет ли он казнен
Федеральный апелляционный суд в США отменил смертный приговор Джохару Царнаеву за террористическое нападение во время Бостонского марафона 15 апреля 2013 года. Суд постановил, что судья по данному делу не смог отобрать «адекватных присяжных заседателей», которые обладали бы необходимой непредвзятостью.
Коллегия из трех судей Первого окружного апелляционного суда США постановила провести заново заключительную часть судебных слушаний для получения обоснованного заключения: действительно ли 27-летний Царнаев должен быть казнен за участие в нападении, жертвами которого стали три человека и более 260-ти получили ранения.
«Не должно быть сомнений: Джохар Царнаев проведет оставшуюся жизнь в тюрьме. Вопрос лишь в том, будет ли он казнен», - заявил судья через полгода после оглашения смертного приговора, сообщает Associated Press.
Царнаев и его адвокаты признали в начале судебного процесса, что он и его старший брат Тамерлан Царнаев, привели в действие два взрывных устройства у финишной черты марафона. Но они настаивали, что вина Джохара Царнаева меньше, чем вина его старшего брата, которого они называли инициатором и разработчиком нападения. Тамерлан Царнаев погиб в перестрелке с полицией через несколько дней после теракта в результате продолжительной полицейской операции преследования.
Джохар Царнаев содержится в особо охраняемой тюрьме в штате Колорадо.
Русский бизнесмен Лебедев станет членом британского парламента
Русский бизнесмен Евгений Лебедев станет членом верхней палаты британского парламента. Его имя числится среди 36 человек, список которых был представлен премьер-министром Борисом Джонсоном королеве Елизавете II.
Рекомендация премьера Джонсона продвинуть по политической лестнице российского бизнесмена привлекла к себе особое внимание Десять дней назад парламент обнародовал доклад спецслужб о российском вмешательстве в демократические процессы Великобритании. В прессе появились предположения, что британское правительство, скорее всего, усилит внимание к выходцам из России в Соединенном Королевстве и их деньгам.
Евгений Лебедев имеет британское подданство с 2010 года и издает газеты «Ивнинг Стандарт» (Evening Standard) и «Индепентент» (The Independent). Его отец, Александр Лебедев, известен в Великобритании как крупный российский предприниматель и инвестор. Местная пресса не упускает случая упомянуть, что Лебедев-старший в конце 1980-х - начале 1990-х годов был сотрудником КГБ-ФСБ, работая в управлении внешней разведки.
Спасатели и полиция продолжают поиски 13-летнего мальчика, пропавшего в Сванетии
Спасатели уже почти две недели продолжают поиски 13-летнего Ильи Пилпани, пропавшего из села Ленджери Местийского муниципалитета, сообщает агентство «Новости-Грузия». Илья вышел из дома утром 18 июля и не вернулся.
В МВД заявляют, что приступили к поискам сразу после того, как сообщение о пропаже несовершеннолетнего 19 июля получила служба «112». К работам подключились 80 пожарных-спасателей, сотрудники разных полицейских подразделений, дроны, катера и самолеты пограничной полиции. До сих пор выйти на след подростка не удалось.
«Поисковые работы непрерывно продолжаются как в Сванетии, так и на Черноморском побережье. Фотография Ильи Пилпани отправлена во все подразделения МВД в масштабах Грузии», - сообщили в ведомстве.
Сегодня, 31 июля, заместитель министра внутренних дел Грузии провел встречу с родителями мальчика, предоставив им информацию о всех мероприятиях. Пресс-служба МВД также распространила кадры поисковой операции.
Спасатели обследовали десятки сел Местийского района, склоны гор, лесные массивы, проверили заброшенные постройки, сванские башни, школы и детские сады, сеть тоннелей у села Соко. Осмотрены берега реки Ингури, произошел поверхностный осмотр водохранилища Инрури ГЭС. Спасатели также проверили все 136 километров автомагистрали, соединяющей Местиа с Зугдиди.
- Илья Пилпани - гражданин Казахстана. Семья мальчика приехала в Местиа во время пандемии коронавируса. Родные не исключают, что подросток сбежал из дома. Для проведения следственных мероприятий МВД начало дело по статье «незаконное лишение свободы в отношении несовершеннолетнего по предварительному сговору».
- Согласно официальной статистике, в период с 1 января по 30 июня в Грузии пропали 13 несовершеннолетних. Из них найти удалось десять человек.
Аслан Бжания: Абхазия одновременно с Россией откроет совместную границу
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания приветствует решение российской стороны об открытии с 1 августа российско-абхазской де-факто границы. По словам президента, республика готова к приему гостей из России.
«Мы приветствуем это решение, благодарны Российской Федерации. В ту же секунду, когда Россия откроет границу с Абхазией, граница со стороны Абхазии будет открыта. С нашей стороны проблем нет и быть не может», - сказал Бжания «Интерфаксу» сегодня вечером, 31 июля.
Решение об открытии де-факто границы было принято на заседании российского оперативного штаба.
«По итогам заседания (оперштаба) принято решение об открытии с 1 августа 2020 г. государственной границы Российской Федерации с Республикой Абхазия. Решение принято на основании заключений Роспотребнадзора и Минздрава России по оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии и определения готовности объектов абхазской инфраструктуры к приему туристов», - говорится в сегодняшнем сообщении оперштаба.
Ранее в пятницу источник в правительстве РФ сообщил «Интерфаксу», что Роспотребнадзор, специалисты которого ранее находились в Абхазии, дал положительное заключение на открытие границы.
В Абхазии лабораторно подтверждено 3 случая инфицирования COVID-19
За последние сутки диагноз COVID-19 подтвержден у трех граждан самопровозглашенной республики Абхазия. По информации оперативного штаба по защите населения от коронавируса, тестирование на наличие инфекции было проведено у 26 граждан. Обследование всех контактных лиц продолжается.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ проходят лечение 17 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
- Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 84 человека. Из них 37 выздоровели и три пациента скончались.
- Оперативный штаб настоятельно призывает граждан соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Россия откроет де-факто границу с Абхазией с 1 августа
С субботы открывается де-факто граница России с Абхазией. Такое решение принял российский оперштаб.
"По итогам заседания (оперштаба) принято решение об открытии с 1 августа 2020 г. государственной границы Российской Федерации с Республикой Абхазия. Решение принято на основании заключений Роспотребнадзора и Минздрава России по оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии и определения готовности объектов абхазской инфраструктуры к приему туристов", - говорится в сообщении оперштаба в пятницу.
Ранее в пятницу источник в правительстве РФ сообщил "Интерфаксу", что Роспотребнадзор, специалисты которого ранее находились в Абхазии, дал положительное заключение на открытие границы.
Между тем, в администрации президента самопровозглашенной республики ранее сообщили, что вопрос, связанный с необходимостью предоставления туристами справок об отсутствии у них заболевания COVID-2019, будет решаться сторонами на взаимной основе.
"В случае, если результаты отрицательного теста потребуются для въезда в РФ, скорее всего, такая справка потребуется и для въезда в Абхазию", - пояснили в администрации.
Жители закрытого на карантин села Караджалари провели протестную акцию
Жители закрытого на карантин села Караджалари Гардабанского муниципалитета провели протестную акцию, требуя отмены установленных ограничений, сообщает Общественный вещатель.
Режим строгого карантина действует в Караджалари с 24 июля. Участники сегодняшней акции заявили, что за неделю их экономическое положение серьезно ухудшилось. Многие из местных жителей зарабатывают на жизнь тем, что продают собственные овощи и фрукты на рынках Тбилиси. Сейчас покидать село они не могут. Между тем цены, которые предлагают за продукцию дистрибуторы, часть жителей Караджалари считают слишком низкими.
В ходе сегодняшней акции несколько десятков человек собрались у одного из пропускных пунктов на въезде в село. На месте была мобилизована полиция. Встречу с протестующими провели губернатор региона Квемо-Картли Шота Рехвиашвили и мэр муниципалитета Гардабани Рамаз Будагашвили. Рехвиашвили отметил, что снятие ограничений напрямую зависит от сроков проведения эпидемиологического исследования. По словам Рехвиашвили, всего в Караджалари зарегистрировано 5 тысяч человек. Сбор биоматериалов для тестирования осложняется тем, что многие жители отказываются от сотрудничества.
Протестующие просили разрешить покинуть село тем жителям, которые уже прошли тестирование на коронавирус и заболевание у них не было подтверждено. На это Рехвиашвили заявил, что немедленная отмена режима строгого карантина увеличит риски распространения инфекции. Он также сообщил, что жители Караджалари смогут вывозить свою сельхозпродукцию на оптовые рынки после проведения экспресс-тестов на коронавирус и в сопровождении патрульной полиции.
В свою очередь мэр муниципалитета Гардабани отметил, что сегодня утром в Караджалари был зафиксирован еще один случай COVID-19. По его словам, чтобы прервать цепочку заражения, необходимо регулярно проводить исследования и соблюдать все рекомендации.
- Эпидемиологическая ситуация в Гардабанском муниципалитете ухудшилась в середине текущего месяца. Всего в регионе выявлен 61 факт COVID-19, из них 37 случаев зафиксированы в Караджалари. По информации Рехвиашвили, в этом селе на коронавирус протестировано более 2,4 тысячи человек.
- В целом с начала пандемии в Грузии лабораторно подтверждено 1 168 случаев инфицирования коронавирусом. Еще 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из-за границы. Общее число выздоровевших составляет 940. От последствий коронавирусной инфекции в Грузии скончались 17 человек.
В Абхазии скончался пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией
31 июля в Гудаутской ЦРБ скончался 79-летний пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Пациент поступил в Гудаутский госпиталь из кардиологического отделения Сухумской городской больницы 26 июля в тяжелом состоянии. Тяжесть состояния была связана с развившейся двусторонней полисегментарной ковидассоцииированной пневмонией, а также тяжелым хроническим заболеванием сердца и нарушением ритма. В последние сутки состояние больного резко ухудшилось. С возрастанием дыхательной недостаточности он был переведен на инвазивную искусственную вентиляцию легких, однако реанимационные мероприятия не дали желаемого эффекта. Пациент погиб от нарастающей дыхательной и сердечнососудистой недостаточности.
Оперативный штаб по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавирусной инфекции призывает граждан соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Экономика еврозоны во втором квартале упала на 12 процентов
Самое большое падение в Испании - более 18 процентов
Во втором квартале нынешнего года экономика 19 стран, входящих в еврозону, сократилась на 12,1 процента в сравнении с предыдущим кварталом - это крупнейшее падение за всё время существования еврозоны.
Главной причиной столь резкого падения экономисты называют ограничения, введённые в связи с пандемией коронавируса. Большая их часть к концу второго квартала в большинстве стран еврозоны была отменена или смягчена.
Экономика всех 27 стран ЕС (не все входят в еврозону) упала во втором квартале на 11,9 процента по сравнению с первым кварталом (в конце которого уже были введены карантинные меры). По сравнению со вторым кварталом прошлого года падение ещё больше - 14,4 процента.
Наиболее драматичное падение пережила экономика Испании, которая сократилась на 18,5 процента. В Германии, где текущая смертность от инфекции значительно ниже, падение ниже среднего по ЕС - около 10 процентов.
Ранее сообщалось о падении экономики США во втором квартале на 9,5 процентов. В отличие от США, где резко выросла безработица, большинству стран ЕС, однако, удалось удержать её под контролем - средний уровень составил в июле 7,8 процента.
Страны ЕС после долгих дискуссий недавно договорились о создании 750-миллиардного фонда для борьбы с последствиями эпидемии. Меры по поддержке пострадавших отраслей принимают и национальные правительства, они включают в себя как прямые выплаты, так и отсрочки платежей по кредитам и налогам, предоставление кредитов на льготных условиях и субсидий.
В большинстве стран ЕС из-за эпидемии были введены карантинные меры, ограничена работа предприятий и учреждений, в особенности в сфере услуг. Сейчас большая часть этих ограничений отменена, однако рост числа новых случаев инфекции может привести к повторному введению по крайней мере части из них.
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