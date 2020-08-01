Август открытия сезона

Абхазо-российская граница открыта для всех иностранных граждан. Решение принято сегодня единогласно членами координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции. Сегодня же премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы России с Абхазией. Об этом сообщила пресс-служба кабмина России. С сегодняшнего дня россияне смогут беспрепятственно въезжать в Абхазию, а граждане этой страны – в Россию.

Заседание координационного штаба по защите населения от коронавируса республики проходило несколько часов без участия представителей СМИ. По его итогам премьер-министр Александр Анкваб зачитал журналистам текст распоряжения премьер-министра России, в котором отмечается, что оно вступило в силу сегодня. Решение об открытии границы с Абхазией принято 31 июля по итогам заседания оперативного штаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой. Российской стороной были учтены заключения Роспотребнадзора и Минздрава России о санитарно-эпидемиологической обстановке в Абхазии и готовность туристической инфраструктуры республики к приему туристов. То есть эти заключения сыграли положительную роль при принятии данного решения.

Александр Анкваб сообщил: «Абхазская сторона также открывает границу зеркально без всяких ограничений. Таково мнение членов штаба. Мы это долго обсуждали и практически пришли к единому решению. Сейчас на границе нет ажиотажа, применю это слово. Но уже появилось немало желающих и с одной, и с другой стороны ее пересечь. Нами даны указания это сделать – разрешить пересечение границы. Это указание уже работает».

На вопрос, нужны ли справки при пересечении границы, подтверждающие, что граждане получили отрицательные результаты на COVID-19, Александр Анкваб ответил:

«Мое мнение и мнение членов штаба: требовать у въезжающих в Абхазию COVID-справки мы не можем, потому что граждане Абхазии, лица, выезжающие из Абхазии в Россию, не будут с них требовать справки, то, что мы видим из сегодняшних документов. Все зеркально».

Он уточнил, что таможенная и пограничная службы республики работают в обычном режиме.

Министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия рассказал о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. Он сообщил, что на 31 июля зарегистрировано 93 заболевания коронавирусной инфекцией. С 21 июля – 55 положительных случаев. Трое скончались, 37 – выздоровели. В Гудаутской больнице находятся 23 пациента, на самоизоляции 22 человека. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Из всех заболевших четверо инфицированных детей, их состояние также удовлетворительное.

Тамаз Цахнакия заверил, что Абхазия готова оказать неотложную медицинскую помощь заболевшим российским туристам.

«В соответствии с нашим соглашением (с Россией), после оказания неотложной помощи пациент подлежит направлению на дальнейшее лечение в медицинские учреждения Российской Федерации. Есть определенная инструкция с обеих сторон, спецтранспорт подъезжает к границе «Псоу», соответственно, и с той стороны, больного перекладывают и забирают в свое учреждение».

Премьер-министр Александр Анкваб добавил, что режим работы у медработников усиленный, и выразил надежду, что вспышки, которые возникли в последние дни, будут локализованы. Он подчеркнул, что все объекты должны соблюдать необходимые санитарно-эпидемиологические нормы и действовать в соответствии с теми инструкциями, которые они получили. Он пообещал, что те объекты, которые будут игнорировать эти инструкции, будут закрыты.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия