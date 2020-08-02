В Тбилиси по обвинению в нападении на Левана Топадзе задержан сын Зураба Жвания

В Тбилиси задержан сын бывшего премьер-министра Грузии Зураба Жвания, Бесарион (Буса) Жвания – его обвиняют в нападении на внука экс-депутата парламента Грузии, бизнесмена Гоги Топадзе, Левана Топадзе. Об этом сообщает телеканал «Мтавари».

Согласно информации МВД Грузии, 24-летний Б.Ж. холодным оружием нанес несколько ранений 22-летнему Л.Т.. Как отмечается, случай произошел в доме Топадзе, а нападение было совершено на почве личного конфликта.

Ранее Гоги Топадзе сообщил журналистам, что все участники конфликта были пьяны. По его словам, драка произошла, когда молодые люди возвращались из ресторана. По некоторым данным, вместе с Топадзе ранен был его друг. На данном этапе в МВД не подтверждают эту информацию.

МВД продолжает следствие по части статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.