«Газпром» в Польше оштрафовали на 50 млн евро

Управление по защите конкуренции и защите прав потребителей Польши оштрафовало "Газпром" за отказ предоставить данные о проекте "Северный поток-2". Сумма штрафа составила 213 млн злотых, что эквивалентно 50 млн евро, говорится в сообщении польского антимонопольного ведомства. Это максимально возможная по закону сумма.

Причиной штрафа стал отказ "Газпрома" предоставить данные о контрактах, заключённых компанией Nord Stream 2 - дочерней компанией российской корпорации - с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода. Польское антимонопольное ведомство расследует действия шести европейских компаний, включая "Газпром", обвиняя их в создании консорциума, финансирующего строительство газопровода по дну Балтийского моря, без необходимого разрешения польской стороны. Ранее по тому же делу за "упорный и необоснованный отказ" предоставить запрошенные документы была оштрафована французская компания Engie.

"Газпром" пока не комментировал решение польского ведомства.

Формально "Северный поток-2" строит не консорциум, а полностью подконтрольная "Газпрому" компания, которая привлекает средства европейских компаний в качестве кредитов. Однако в Варшаве настаивают, что речь всё равно идёт о консорциуме, который нарушает антимонопольное законодательство.

Польша, как и ряд других стран ЕС, выступает против сооружения "Северного потока-2", считая его средством политического давления России на Евросоюз и Украину.

Газопровод по дну Балтийского моря не достроен. Его сооружение прервалось в конце прошлого года из-за санкций США и пока не было возобновлено.

