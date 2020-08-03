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Россия выходит из соглашения с Кипром о двойном налогообложении
Россия выходит из соглашения о двойном налогообложении с Кипром. Это объясняется тем, что в ходе переговоров документ не удалось скорректировать по поручению российского президента Владимира Путина, сообщает Министерство финансов России.
Переговоры с Кипром о введении налога в 15% на офшорные дивиденды и проценты не увенчались успехом, утверждают в ведомстве. В заявлении Минфина говорится, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми, поскольку способствовали бы "безналоговому выводу с территории Российской Федерации через кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения".
"В июне-июле этого года мы вели переговоры с кипрскими коллегами касательно пересмотра соглашения во избежание двойного налогообложения между Россией и Кипром, с тем чтобы уже с 1 января следующего года большинство выплат процентов и дивидендов из России на Кипр стали бы облагаться налогом у источника по ставке 15%. К сожалению, сегодня надо признать, что переговоры не дали результата", – заявил статс-секретарь – заместитель министра финансов Алексей Сазанов.
В апреле Минфин предложил Кипру отменить все льготы по налогу на дивиденды и проценты – это наиболее жесткий вариант изменения соглашения. В ответ кипрские власти выдвинули свои предложения. "По сути, они размывают и делают недостижимым предполагаемый российской стороной эффект от принимаемых мер по поддержке национальной экономики и социальных программ и будут способствовать безналоговому выводу из России значительных финансовых ресурсов", – отмечается в сообщении Минфина.
Россия предлагала на этой неделе провести очные переговоры на Кипре, чтобы найти компромиссное решение, но получила отказ, уточнили в министерстве. Однако, по данным кипрских СМИ, окончательную точку поставил Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Кипра. В результате российский вариант компромисса (его суть не уточняется) отвергло министерство финансов Кипра, говорится в сообщении. Поэтому российское министерство с 3 августа запустило процедуру денонсации соглашения. Она будет оформлена в виде федерального закона и внесена в Госдуму.
Сейчас налоговое соглашение с Кипром предусматривает, что налог на выплаты дивидендов в пользу резидентов Кипра из России можно снизить до 5 или 10%, а на проценты по займам – до 0%. После выхода из соглашения с Кипром все выплаты (дивиденды, проценты, роялти) в пользу резидентов Кипра из России будут облагаться в соответствии с российским Налоговым кодексом, то есть по ставке 15% (дивиденды) и 20% (проценты, роялти). Могут также пострадать российские компании и физлица, которые получают доход с Кипра, поскольку налогообложение этих выплат будет осуществляться по кипрскому законодательству.
- В 2018 году на Кипр было выведено более 1,4 трлн рублей, а в 2019 году – более 1,9 трлн рублей. "Существующее налоговое соглашение с Кипром предусматривает очень привлекательные условия с точки зрения налогообложения. Ставку при выплате дивидендов на Кипр можно снизить до 5 или 10%, а на проценты по займам – до 0%. Это более чем в два раза меньше, чем соответствующая ставка в России (13-15%)", – констатирует Минфин.
- Денонсация соглашения с некогда главным для России офшором – ожидаемое событие (рекордный отток российских инвестиций с Кипра отмечался еще по итогам 2018 года), пишет The Bell. Главный вопрос, интересующий теперь инвесторов: не попадет ли Кипр в черный список офшоров. Если это действительно произойдет, то использующие ставку 0% компании утратят право на нее уже с 2021 года.
Другие новости дня
В Киеве задержан человек, захвативший отделение банка
В центре Киева спецназ и полиция задержали человека, который захватил помещение банка в одном из бизнес-центров и угрожал взорвать себя и директора филиала банка, которую он взял в заложники.
По данным полиции, это гражданин Узбекистана Сухроб Каримов. Журналистам, которым удалось с ним побеседовать, он представился "Святым духом" и выдвинул требование "арестовать всех президентов" - сообщает "Украинская правда". При задержании, по предварительным данным, никто не пострадал. Пока не подтверждено, была ли у него с собой действительно взрывчатка.
Это уже третий случай захвата заложников на Украине за последние недели.
- 23 июля в Полтаве 32-летний Роман Скрипник взял в заложники полицейского. Впоследствии он отпустил заложника и скрылся. 1 августа при попытке задержания он вновь взял в заложники полицейского, но был убит снайпером.
- 21 июля в Луцке 44-летний Максим Кривош взял в заложники 13 пассажиров автобуса. Он сдался властям после переговоров, никто не пострадал. Президент Украины Владимир Зеленский выполнил одно из его требований - записал видео с призывом смотреть документальный фильм "Земляне".
Стадиону в тбилисском районе Сабуртало присвоили имя Георгия Шакарашвили
Футбольный стадион в тбилисском районе Сабуртало будет носить имя Георгия Шакарашвили, погибшего в ущелье реки Арагви.
Решение приняло руководство футбольного клуба «Сабуртало», воспитанником которого был молодой спортсмен. Президент клуба Тариэл Хечикашвили также сообщил, что за Шакарашвили будет навечно закреплен игровой номер 21.
На стадионе сегодня собрались члены семьи Шакарашвили, его друзья и молодые футболисты.
22 июня тело 19-летнего Георгия Шакарашвили было обнаружено в реке Арагви в Мцхета, после четырех дней поисков. Он бесследно пропал после вечеринки на загородной даче, где между молодыми людьми произошла ссора. По обвинению в насилии и незаконном лишении свободы задержаны были 17 человек, шесть из которых несовершеннолетние.
Поскольку судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что незадолго до смерти Георгию было нанесено множество повреждений, прокуратура переквалифицировала дело. К уже существующим статьям добавилось «умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное группой лиц». До сих пор по этой части никому из задержанных обвинения не предъявлены.
Би-би-си: Иран занизил число умерших от COVID-19 почти в 3 раза
Власти Ирана занижают данные о смертях от коронавирусной инфекции. К такому выводу пришло расследование журналистов Персидской службы Би-би-си.
По официальным данным властей Ирана, с начала эпидемии жертвами коронавируса к 20 июля в стране стали 14405 человек, всего инфицированы были около 280 тысяч.
Однако, согласно документам, полученным Би-би-си от анонимных источников в Иране, число жертв в стране почти в три раза выше, чем официально объявлено - около 42 тысяч, а инфицированных больше почти вдвое.
Согласно этим документам, первая смерть от коронавирусной инфекции в Иране зафиксирована ещё 22 января - почти на месяц раньше, чем, по официальным данным, в стране был выявлен первый заболевший.
К середине марта, по данным расследования, в Иране умерли от коронавирусной инфекции в 5 раз больше людей, чем признали власти. После этого в стране ввели жёсткие карантинные меры, число смертей стало постепенно снижаться, а разница между официальной и реальной статистикой - сглаживаться. Сейчас число новых случаев и смертей вновь растёт, за последние сутки власти признали более 2 тысяч новых случаев инфекции и более 200 летальных исходов инфекции.
- Всего в мире, по данным ведущих мониторинг организаций, таких как институт Джонса Хопкинса, число смертей от коронавирусной инфекции приближается к 700 тысячам. Это число, очевидно, не может считаться точным, как из-за разных подходов к учёту умерших в разных странах, так и из-за возможных фальсификаций.
- В ряде публикаций западных и российских СМИ ставились под сомнения и официальные российские данные о числе смертей от коронавирусной инфекции. Указывалось, в частности, на резкий рост числа смертей в апреле по сравнению с апрелем прошлого года - официальные данные об умерших от коронавируса объясняли этот рост лишь частично. Российские власти признали, что учитывают в официальной статистике только тех умерших, у кого коронавирус был признан главной причиной смерти. Если же учитывать всех умерших, у кого был выявлен коронавирус, как это делается в ряде стран, число жертв эпидемии увеличится более чем в 2 раза.
Аслан Бжания: «Имя Сергея Шамба неразрывно связано с новейшей историей нашего государства»
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания сегодня представил аппарату президентской администрации Сергея Шамба, которого 28 июля назначил секретарем Совета безопасности.
«Сергея Мироновича знают все. Это известный общественный и государственный деятель. Имя Сергея Шамба неразрывно связно с новейшей историей нашего государства», – сказал Бжания.
Абхазский лидер пожелал Шамба успехов на новом ответственном посту, новый глава Совбеза же поблагодарил Бжания за оказанное доверие.
«Я постараюсь в меру своих сил оправдать ваше доверие. Будем работать!», –отметил Сергей Шамба.
При этом Аслан Бжания поблагодарил Беслана Квициния, ранее занимавшего должность секретаря Совбеза, «за работу в непростой период».
- Сергей Шамба родился 15 марта 1951 года в Гудауте. С 1997 по 2010 годы возглавлял абхазское внешнеполитическое ведомство. С февраля 2010 года по сентябрь 2011 руководил кабинетом министров республики. В 2004 и в 2011 годах выставлял свою кандидатуру на пост президента. С декабря 2014 года Сергей Шамба был депутатом абхазского парламента. С января 2016 года возглавлял республиканскую политическую партию «Единая Абхазия».
Де-факто границу России и Абхазии за два дня пересекли более 30 тысяч человек
Де-факто границу России и самопровозглашенной республики Абхазия за два дня пересекли более 30 тысяч человек. Об этом сообщает Южное таможенное управление Федеральной таможенной службы России.
«За выходные (1-2 августа) на таможенном посту МАПП Адлер Сочинской таможни осуществлен таможенный контроль в отношении 6 933 транспортных средств, следовавших в обоих направлениях. Среди них – более 6 300 легковых автомобилей, 370 грузовиков, 190 автобусов. За два дня в обоих направлениях границу пересекли более 30 тысяч физических лиц», – сказано в сообщении.
В ведомстве указали, что в воскресенье в Абхазию проследовали первые экскурсионные автобусы.
- В Абхазии еще до открытия де-факто границы с Россией произошла вспышка коронавируса. Накануне в абхазском Минздраве состоялось экстренное совещание, посвященное эпидемиологической обстановке. Член оперативного штаба, депутат парламента Алхас Джинджолия подчеркнул, что «на границе по реке Псоу необходимы ограничительные меры».
«Европейская Грузия» представила кандидатов в мажоритарные депутаты
Оппозиционная «Европейская Грузия» официально начала избирательную кампанию. Партия представила кандидатов в 16 мажоритарных округах. Среди них – экс-секретарь Совета национальной безопасности Грузии Гига Бокерия и бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава.
- Одномандатный округ Зугдиди – Гиги Угулава
- Поти, Хоби и Сенаки – Гига Бокерия
- Ваке – Элене Хоштария
- Мтацминда и Крцаниси – Шалва Шавгулидзе
- Ткибули, Терджола, Зестафони и Багдати – Гиги Церетели
- Хелвачаури, Кеда, Шуахеви и Хуло – Тариэл Накаидзе
- Рустави и Гардабани – Ирма Надирашвили
- Кутаиси – Отар Кахидзе
- Сачхере, Чиатура и Харагаули – Серго Ратиани
- Телави, Ахмета, Кварели и Лагодехи – Зураб Чиаберашвили
- Гурджаани, Сагареджо, Дедоплис-Цкаро и Сигнаги – Георгий Гвиниашвили
- Озургети, Ланчхути и Чохатаури – Хатуна Гогоришвили
- Марнеули и Гардабани – Ахмед Имамкулиев
- Ахалкалаки и Ниноцминда – Арсен Карапетян
- Цаленджиха, Чкороцку, Мартвили и Абаша – Лела Кебурия
- Самтредиа, Цкалтубо, Вани и Хони – Акакий Бобохидзе
Парламентские выборы в октябре пройдут по новой системе. Из 150 мест в парламенте 120 будут распределены между партиями, набравшими более 1% голосов избирателей, или между блоками, которые смогут получить как минимум столько процентов голосов, сколько субъектов входит в этот блок. Остальные места будут распределены между победителями выборов в 30 одномандатных округах.
Цепкало: Россия решила не поддерживать Лукашенко на выборах
Бывший оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало утверждает, что Кремль решил занять позицию нейтралитета на предстоящих в Белоруссии выборах и не поддерживать ни одного из кандидатов - включая действующего президента Александра Лукашенко, некогда подписавшего с Россией договор о создании Союзного государства.
В интервью украинскому сайту Hromadske Цепкало, который сейчас находится в Киеве, сказал, что российское руководство, по его данным, приняло такое решение, поскольку "не хочет ссориться с белорусским народом".
"Для России есть серьёзный вопрос - стоит ли поддерживать Лукашенко и на будущее поссориться с белорусским народом, ибо нет гарантий, что он будет переизбран. Или же поддержать народ - что тоже тяжело, поскольку существует множество договорённостей с Лукашенко и взаимных обязательств" - сказал Цепкало. По его мнению, Москва в этой ситуации заняла "единственно правильную позицию" и не поддержала никого из кандидатов.
Цепкало приехал в Киев из Москвы, где находился после того, как вместе с детьми покинул Белоруссию, опасаясь ареста. Его жена осталась в стране и принимает активное участие в кампании основной соперницы Лукашенко - Светланы Тихановской.
Цепкало - бывший дипломат, бизнесмен и топ-менеджер, ранее на занимался политикой. Весной он неожиданно выдвинул свою кандидатуру на выборах и стал - наряду с банкиром Виктором Бабарико - рассматриваться как один из главных конкурентов Лукашенко. Ни его, ни арестованного Бабарико, однако, не зарегистрировали. После этого предвыборные штабы двух кандидатов объединились с штабом Тихановской.
- Кампания характеризуется большой активностью оппонентов Лукашенко, на предвыборные митинги оппозиции приходят тысячи людей.
- Кампания также проходит на фоне обострения отношений между Минском и Москвой. Лукашенко прямо обвиняет Россию (хотя и не лично Владимира Путина) во вмешательстве в выборы. Лукашенко и российские руководители в последние годы вели переговоры об углублении интеграции, которые фактически не дали результатов. Белорусский президент неоднократно говорил о давлении России на него и попытках ограничить суверенитет страны.
- Несколько дней назад в Белоруссии были арестованы 33 гражданина России, которых белорусские власти обвинили в подготовке беспорядков. Утверждается, что это бойцы так называемой ЧВК Вагнера.
- Москва отвергла обвинения. В то время как Кремль и МИД России используют довольно мягкие формулировки в споре с Минском, многие российские государственные и прокремлёвские СМИ выступают с жёсткой критикой Лукашенко. Вечером в воскресенье в Белоруссии, как сообщается, не вышла в эфире программа Владимира Соловьёва "Воскресный вечер" на телеканале "Россия-1", участники которой критиковали белорусского лидера.
- Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа.
Предпринимательские доходы россиян упали до минимума
Доля предпринимательских доходов в структуре заработка россиян во втором квартале 2020 года упала почти вдвое и составила 3,5 процента или 512 млрд рублей, следует из данных Росстата, с которыми ознакомился РБК. Это самый низкий показатель как минимум с 2000 года. В первом квартале этот показатель составлял 5,9 процентов или свыше 800 млрд рублей.
Реальные располагаемые доходы населения снизились на 8 процентов в годовом выражении. Это самое резкое падение с 1999 года.
Доля предпринимательских доходов россиян неуклонно падает — в 2000 году она составляла 14,7 процентов, а с 2007 года — не поднималась выше 10, следует из исторических данных Ростата, предоставленных РБК. Доля социальных трансфертов в доходах за это же время выросла с 14,1 до 21,8 процента.
Падение предпринимательских доходов в связи с эпидемией коронавируса было предсказуемым — предприятия в течение одного-двух с половиной месяцев были закрыты, а владельцы малого бизнеса вообщепотеряли источники доходов, сказал РБК главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. Сказалось и падение арендных ставок, а доходы тех, кто сдавал квартиры посуточно, "обнулились", добавил руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов (Росстат включает в предпринимательские доходы заработок на сдаче в аренду недвижимости).
- Наиболее остро пандемия отразилась на потребительском спросе в экономике, приведя к его резкому "сжатию". Особенно это сказалось на торговле, гостиничном бизнесе, ресторанах, спорте, массовых мероприятиях и услугах, следует из данных лаборатории "СберДанные" Сбербанка на основании анализа динамики зарплат за март—май 2020 года (банк является главным игроком на рынке зарплатных проектов, его доля, по оценке ЦБ, составляет 60 процентов). Зарплаты сократились у каждого второго работающего, а с полной потерей дохода столкнулись 2,5 процентов из тех россиян, кто был занят по состоянию на начало марта.
- Пандемия и самоизоляция ударили по сфере услуг сильнее, чем по материальному производству, рассказали в Институте исследований ВЭБ.РФ. Вклад сокращения сектора услуг (торговля, транспорт, общепит и др.) в отрицательную динамику ВВП оценивается в 8,7 процентных пункта, а базовых отраслей производства (добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность и др.) — только в 2,2 процентных пункта, оценили экономисты госкорпорации.
«Газпром» в Польше оштрафовали на 50 миллионов евро
Управление по защите конкуренции и защите прав потребителей Польши оштрафовало "Газпром" за отказ предоставить данные о проекте "Северный поток-2". Сумма штрафа составила 213 млн злотых, что эквивалентно 50 млн евро, говорится в сообщении польского антимонопольного ведомства. Это максимально возможная по закону сумма.
Причиной штрафа стал отказ "Газпрома" предоставить данные о контрактах, заключённых компанией Nord Stream 2 - дочерней компанией российской корпорации - с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода. Польское антимонопольное ведомство расследует действия шести европейских компаний, включая "Газпром", обвиняя их в создании консорциума, финансирующего строительство газопровода по дну Балтийского моря, без необходимого разрешения польской стороны. Ранее по тому же делу за "упорный и необоснованный отказ" предоставить запрошенные документы была оштрафована французская компания Engie.
"Газпром" пока не комментировал решение польского ведомства.
Формально "Северный поток-2" строит не консорциум, а полностью подконтрольная "Газпрому" компания, которая привлекает средства европейских компаний в качестве кредитов. Однако в Варшаве настаивают, что речь всё равно идёт о консорциуме, который нарушает антимонопольное законодательство.
Польша, как и ряд других стран ЕС, выступает против сооружения "Северного потока-2", считая его средством политического давления России на Евросоюз и Украину.
Газопровод по дну Балтийского моря не достроен. Его сооружение прервалось в конце прошлого года из-за санкций США и пока не было возобновлено.
COVID-19: За сутки в Армении умерло 8 человек, число подтверждённых случаев увеличилось на 52
Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 52, в общем составив 39 102. «Радио Азатутюн» сообщает, что за сутки было сделано 394 теста.
По состоянию на 11:00 3 августа, число выздоровевших пациентов увеличилось на 111 и сейчас составляет 29 861.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 8 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 762.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 228 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 8 251, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 167 095.
Мерабишвили заявил, что не претендует на места в парламенте и правительстве Грузии
Экс-премьер, бывший глава МВД Грузии Вано Мерабишвили заявил, что не претендует на места в парламенте и правительстве Грузии.
В заявлении, опубликованном в социальной сети Facebook, Мерабишвили назвал «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили единственной силой, которая может выиграть парламентские выборы и «вернуть народу будущее».
«Я решил сообщить, что не буду членом парламента и не займу какую-либо должность в будущем правительстве. Я приму участие в борьбе с режимом Иванишвили, но это будет не борьба за личную выгоду, а борьба за будущее народа», – отметил Мерабишвили. Он выразил сожаление, что оппозиционные политики часто говорят о распределении мандатов и должностей, а не о конкретных инициативах для населения.
- Мерабишвили вышел на свободу 20 февраля после 6 лет и 9 месяцев заключения. В середине июля он встретился с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.
В США эпидемия распространилась из городов на периферию
Координатор Белого дома по противодействию коронавирусу доктор Дебора Биркс заявила в интервью CNN, что эпидемия в США вступила в новую фазу: коронавирус распространился гораздо шире, чем это было в марте и апреле. Эпидемия поразила не только города, но и периферию.
Биркс подчернула необходимость соблюдать рекомендации органов здравоохранения: носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
"Всем жителям небольших селений, вдали от городских агломераций, хочу сказать: у вас нет иммунитета к коронавирусу. Если вы живёте рядом с родственниками, людьми нескольких поколений, и в вашей местности вспышка эпидемии, вам придётся носить маски даже дома", сказала Биркс.
Новый обобщающий прогноз, опубликованный американскими центрами противодействия и профилактики заболеваний, предупреждает, что к 22 августа в США число смертельных случаев от коронавируса превысит 170 тысяч. К настоящему времени в США от коронавируса погибли 154 тысячи человек. Уровень инфицирования в последнее время повысился в двадцати штатах.
Бывший глава Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Скотт Готлиб в недавнем интервью каналу CNBC предположил, что к концу этого года число смертельных случаев может удвоиться и дойти до 300 тысяч, если в США не изменится отношение к эпидемии.
В Грузии выявили два новых случая коронавируса, четыре пациента выздоровели
В Грузии за последние сутки выявили два новых случая заражения коронавирусом, четыре пациента выздоровели. Данные обновлены на правительственном портале StopCov.ge.
В целом с начала пандемии в стране лабораторно подтверждено 1179 случаев инфицирования коронавирусом. Еще 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из-за границы. Общее число выздоровевших составляет 959.
От последствий коронавирусной инфекции в Грузии скончались 17 человек. В карантине остаются 7007 граждан, а под наблюдением врачей в стационарах – 280 человек.
По данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, по состоянию на 3 августа тестирование на коронавирус методом ПЦР в стране прошли более 236 тысяч человек. Общее число проведенных ПЦР-тестов составляет 241 820.
У жительницы Абхазии подтвердился коронавирус, она лечится в Тбилиси
Грузинские специалисты выявили коронавирус у 55-летней жительницы самопровозглашенной республики Абхазия.
Как сообщает грузинская служба Радио Свобода со ссылкой на Центр общественного здоровья, женщину протестировали в Зугдиди, в настоящее время пациент находится в Республиканской клинике Тбилиси. Другие подробности не сообщаются.
Издание Netgazeti пишет, что речь идёт о сотруднике медперсонала. «У пациента коронавирус подтвердился на территории Абхазии, однако пациент отказался от лечения на месте», – сообщает издание.
В Абхазии еще до открытия де-факто границы с Россией произошла вспышка коронавируса. Накануне в абхазском Минздраве состоялось экстренное совещание, посвященное эпидемиологической обстановке. Член оперативного штаба, депутат парламента Алхас Джинджолия подчеркнул, что «на границе по реке Псоу необходимы ограничительные меры».
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 98 человек. Из них 37 выздоровели и трое пациентов скончались.
В абхазском Минздраве состоялось экстренное совещание, посвященное эпидемиологической обстановке
По инициативе представителей медицинского сообщества республики, сегодня, 2 августа, в Министерстве здравоохранения самопровозглашенной республики Абхазия состоялось экстренное совещание, посвященное эпидемиологической обстановке, связанной с открытием абхазо-российской де-факто границы. Заседание прошло с участием медиков и членов оперативного штаба по защите населения от коронавируса.
Открывая совещание, заместитель министра здравоохранения Алхас Конджария подчеркнул, что только за первые сутки де-факто границу по реке Псоу пересекли порядка семи с половиной тысяч человек.
«У нас среди местного населения ещё до открытия границы произошла вспышка и Гудаутская больница начинает заполняться, ежедневно мы выявляем порядка 8-10 пациентов, и уже на этом этапе понимаем, что справиться с таким потоком больных будет крайне сложно, а прибавив к нашему населению тех, кто приедет, мы просто "захлебнемся" и не сможем оказать помощь ни нашим гражданам, ни кому-либо еще», – сказал замминистра.
Он отметил, что ранее Координационный штаб обсуждал поэтапное открытие де-факто границы, предусматривая при этом для пересечения справки или ковид-паспорта. «Для нас стало неожиданностью то, что открытие произошло так одномоментно, не был разработан ряд этапов, а граница просто полностью открылась и любой желающий сегодня может заехать», – подчеркнул он.
Со своей стороны член оперативного штаба, депутат парламента Алхас Джинджолия подчеркнул, что «на границе по реке Псоу сегодня необходимы ограничительные меры».
В свою очередь, член оперативного штаба, главный внештатный терапевт Минздрава Анжела Арчелия сообщила, что по ее наблюдениям за последними пациентами, вирус стал агрессивнее по течению заболевания. «Состояние инфицированных ухудшается молниеносно. Поэтому пациенты на самоизоляции нуждаются в более тщательном контроле, даже самому, будучи доктором, пациенту тяжело отследить самостоятельно свое состояние, не говоря уже о простых гражданах, поэтому нам нужно разработать систему курации легких пациентов, которые проходят лечение на дому», - считает врач.
В ходе совещания обсуждался план дальнейших действий, в связи возможным ростом числа инфицированных COVID - 19, чтобы оперативно оказывать помощь пациентам и минимизировать риски для медперсонала. По результатам совещания будет принято обращение к населению республики, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Патриарх Кирилл призвал паству не верить информации о его богатстве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал не верить информации о его богатстве и богатстве православных архиереев.
Выступая перед верующими в храме пророка Илии в Москве, глава РПЦ заявил, что в «самых ужасных» публикациях о патриархе и священниках «не бывает даже капли правды». Такие публикации, по мнению Кирилла, направлены на то, чтобы «скомпрометировать провозглашающих правду Божию, чтобы народ перестал их слушать и доверять им».
По словам патриарха, «тот факт, что Церковь сегодня не носят на руках - есть свидетельство того, что она стремится обращать к людям слово, исполненное божественной правды».
Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о дорогих резиденциях, дачах, квартирах, автомобилях и часах, предположительно принадлежащих главе Русской православной церкви и церковным архиереям. Одна из последних таких публикаций появилась в июле: издание «Открытые медиа» сообщило, что настоятельница московского Покровского монастыря игуменья Феофания приобрела лимузин Mercedes Benz S-класса стоимостью свыше 9 миллионов рублей. В ответ патриарх Кирилл призвал игуменью продать автомобиль.
Белорусский опальный кандидат в президенты прибыл из Москвы в Киев
Белорусский бизнесмен Валерий Цепкало, бывший директор «Парка высоких технологий», претендовавший на участие кандидатом в выборах президента страны, уехал из Москвы в Киев. Об этом сообщили «Интерфакс» и телеканал «Настоящее время» со ссылкой на пресс-секретаря опального политика.
Валерий Цепкало покинул Белоруссию и выехал с детьми в Россию вскоре после того, как 14 июля белорусский Центризбирком отказал ему в регистрации. Официальной причиной отказал была названа «нехватка достоверных подписей» в поддержку заявки оппозиционного политика.
Его жена Вероника Цепкало осталась в Белоруссии, она помогает избирательному штабу кандидата в президенты Светланы Тихановской. Вероника Цепкало заявляла, что причиной отъезда мужа из Белоруссии стала информация о возможном задержании бизнесмена и ее опасениях, что ее могут лишить родительских прав. В прессе появилось сообщение о якобы противоправной деятельности Валерия Цепкало.
По сведениям «Интерфакса», Цепкало собирался дать несколько пресс-конференций о предвыборной ситуации в Белоруссии. Предполагалось, что встречи с журналистами пройдут в Москве, на Украине, в ЕС и США, отмечает «Интерфакс».
Дональд Трамп опубликовал налоговую декларацию за 2019 год
Президент США Дональд Трамп опубликовал свою налоговую декларацию за 2019 год: документ размещен на веб-сайте Управления по этике правительства США.
В декларации сказано, что Трамп заработал не менее $446 миллионов от "десятка" различных бизнесов. Основными источниками дохода в прошлом году были принадлежащая ему резиденция в Мар-а-Лаго во Флориде ($21,4 млн), курорт Doral в Майами ($77,2) и отель Trump International в Вашингтоне ($40 млн).
Президент США также получает деньги от Гильдии киноактеров США ($78 тысяч) и заработал около $1 млн на продаже своей книги "Искусство сделки".
В документе отдельно сказано, что бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани оказывал услуги Трампу бесплатно (pro bono).
В 2017 году, став президентом США, Трамп объявил, что уходит со всех постов в своих компаниях вместе с дочерью Иванкой, чей муж Джаред Кушнер стал советником Трампа в Белом доме. Все управление бизнесом Трамп тогда передал двум своим старшим сыновьям, Дону и Эрику. Трамп также объявил, что во время его правления в его трастовом фонде не будет заключена ни одна сделка с иностранными партнерами, "чтобы это не было расценено как коррупция".
В начале июля Верховный суд США постановил передать прокуратуре Нью-Йорка налоговые декларации Трампа за последние десять лет. Это было сделано после того, как в адрес Трампа прозвучали обвинения в уклонении от уплаты налогов и обмане относительно размеров его состояния. Тогда же иск против Трампа был подан тремя комитетами Конгресса США, который возглавляли представители Демократической партии: они также требовали, чтобы президент раскрыл финансовую информацию о своих доходах в те годы, которые предшествовали его избранию.
После того, как прокуратура Нью-Йорка начала процесс, пытаясь заполучить декларации Трампа у его налоговой компании Mazars USA, тот в ноябре 2019 года сменил место жительства на Флориду, заявив, что "в Нью-Йорке со мной плохо обошлись".
"Несмотря на то, что я каждый год плачу городу миллионы долларов местных и региональных налогов, политические лидеры города и штата плохо обошлись со мной. С немногими обходились хуже", – написал он. Также Трамп заявлял, что в деле о его налогах представители Демпартии, которые управляют городом, "сговорились с прокурорами" и ведут дело, руководствуясь политическими соображениями.
В июне 2015 года, перед тем, как быть выдвинуться на пост президента, Трамп заявлял, что владел состоянием в почти $8 млрд. Но журнал Forbes оценил его вдвое меньше этой суммы.
В Тбилиси по обвинению в нападении на Левана Топадзе задержан сын Зураба Жвания
В Тбилиси задержан сын бывшего премьер-министра Грузии Зураба Жвания, Бесарион (Буса) Жвания – его обвиняют в нападении на внука экс-депутата парламента Грузии, бизнесмена Гоги Топадзе, Левана Топадзе. Об этом сообщает телеканал «Мтавари».
Согласно информации МВД Грузии, 24-летний Б.Ж. холодным оружием нанес несколько ранений 22-летнему Л.Т.. Как отмечается, случай произошел в доме Топадзе, а нападение было совершено на почве личного конфликта.
Ранее Гоги Топадзе сообщил журналистам, что все участники конфликта были пьяны. По его словам, драка произошла, когда молодые люди возвращались из ресторана. По некоторым данным, вместе с Топадзе ранен был его друг. На данном этапе в МВД не подтверждают эту информацию.
МВД продолжает следствие по части статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.
- Зураб Жвания – политик, занимавший посты спикера парламента и премьер-министра Грузии, один из лидеров оппозиции, совершивших «революцию роз» в Грузии в 2003 году. Он погиб 3 февраля 2005 года в возрасте 42-х лет.
В Тбилиси ранили внука экс-депутата парламента Грузии, бизнесмена Гоги Топадзе
Внук экс-депутата парламента Грузии, бизнесмена Гоги Топадзе – Леван Топадзе ранен в Тбилиси. Об этом сообщает телеканал «Мтавари».
Топадзе и его друг были ранены на рассвете. Поножовщина произошла недалеко от озера Лиси. В настоящее время оба пострадавших находятся в Университетской клинике имени Симона Хечинашвили. Состояние внука экс-депутата тяжелое, ему провели две хирургических операции.
Сам Гоги Топадзе подтвердил факт журналистам. Он также сообщил, что его внук получил четыре ножевых ранения. Политик не знает, что послужило причиной конфликта. По его словам, все участники потасовки были пьяны — Топадзе-младший с друзьями возвращался из ресторана.
В МВД Грузии до сих пор не комментировали произошедшее.
- Топадзе является основателем пивоваренной компании «Казбеги», которая на сегодняшний день объединяет до 40 предприятий в области производства вина, пива, прохладительных напитков, сигарет, переработки древесины, ресторанного бизнеса.
- В 2012 году возглавляемая Топадзе партия «Промышленность спасет Грузию» присоединилась к коалиции миллиардера Бидзины Иванишвили «Грузинская мечта». Через четыре года их пути разошлись. Весной 2016 года «промышленники» покинули коалицию. Сам Топадзе практически отошел от политики, сосредоточившись на бизнесе.
СМИ озвучили версии гибели 23-летней Тамар Бачалиашвили
Накануне, 1 августа, грузинская телекомпания «Формула» огласила собственную версию смерти Тамар Бачалиашвили, ссылаясь на источники в следственных органах, которые знакомы с делом. Утверждается, что девушка, работавшая программистом, расшифровала секретные файлы, касающиеся трех высокопоставленных грузинских чиновников. По информации «Формулы», после этого Бачалиашвили стала получать угрозы. Согласно этой версии, в районе Тетрицкаро Тамар была назначена встреча для передачи секретных файлов. Журналисты предполагают, что тогда девушку убили, а позже было инсценировано ее самоубийство.
Неизвестно, существуют ли в деле официальные материалы, подтверждающие эту версию. После выхода скандального сюжета, родители Бачалиашвили и их адвокат Михаил Рамишвили явились в офис Департамента криминальной полиции, который занимается расследованием дела. По словам матери Тамар, Теоны Тамазашвили они требуют встречи с Гахария, чтобы получить ответы на накопившиеся вопросы и лично от главы правительства получить гарантии того, что дело будет расследовано.
По ее словам, в районе Тетрицкаро адвокат обнаружил камеры видеонаблюдения, записи с которых не были изъяты и приобщены к делу. После обращения семьи, следствие обещало изучить указанные материалы. «Были обнаружены дополнительные камеры. Они находятся у форелевого хозяйства «Адмирал». Сегодня они должны посмотреть записи с них», - сказала она.
Тамазашвили не известно, действительно ли ее дочь получала угроза. Одновременно она утверждает, что незадолго до смерти Тамар приобрела электрошокер. «Я не знаю, зачем он понадобился ей. Она была настолько слабой и деликатной, что, возможно, даже не смогла бы им воспользоваться. Но он был нужен ей и лежал в машине», - сообщила мать погибшей.
По словам адвоката Михаила Рамишвили, семья требует, чтобы следствие проинформировало их обо всех мероприятиях и новых материалах дела, включая файлы с телефона и ноутбука программиста, доступ к которому следователи получили несколько дней назад, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Тамар Бачалиашвили нашли мертвой на заднем сиденье принадлежавшей ей машины в районе Тетрицкаро, в 60 километрах от столицы, спустя пять дней поисков. Автомобиль, объявленный в розыск, обнаружил местный пастух.
- Исчезновение девушки сначала расследовали по статье «незаконное лишение свободы». Позже к нему прибавилась статья «доведение до самоубийства». Версию о возможном самоубийстве подтверждает первичный осмотр тела, который не выявил повреждений и ранений. Также подозрение вызывает тот факт, что в упаковке лекарства, обнаруженного рядом с телом, не хватает 20 таблеток.
- Семья в предварительную версию следствия не верит. Официальное заключение экспертизы о причинах смерти Бачалиашвили пока не обнародовано.
При запрете на митинги власти Москвы устроили забег на 17 тысяч человек
Сегодня, 2 августа, в Москве и ряде других городов России, несмотря на ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, власти организовали массовый полумарафон для любителей бега.
В столице, по официальным данным, на участие в нем подали заявку около 17 тысяч человек, в Петербурге в забеге участвовали около 8 тысяч. В обоих городах при этом действует запрет на массовые мероприятия - в частности, на проведение митингов и пикетов. За последние месяцы полиция задержала и арестовала несколько сотен человек за политические акции, ссылаясь на эпидемиологические ограничения.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что запрет на массовые мероприятия в столице не будет снят как минимум до конца августа. Однако для полумарафона было сделано исключение.
В свою очередь министр спорта России Олег Матыцин заявил, что пандемия коронавируса преодолена и «праздник бега знаменует эту победу». Матыцин поблагодарил правительство Москвы за организацию полумарафона.
В то же время глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в воскресенье о росте заболеваемости COVID-19 в пяти регионах России. О каких именно регионах идет речь - она не уточнила.
Украина переместила Грузию в список "красной зоны"
С 1 августа в Украине начала действовать новая классификация стран "зеленой" и "красной" зон, которая определяет необходимость самоизоляции или сдачи теста после возвращении из-за границы, также вступили в силу новые правила возвращения. Об этом сообщает "Европейская правда".
Отныне в "красный список" Украина включает государства, где количество новых случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в Украине. Или же если прирост числа инфицированных в них за последние 14 дней превышает аналогичный за прошедшие 14 дней на 30%. Ранее Украина принимала во внимание количество активных больных с коронавирусом на 100 тысяч населения.
Учитывая новое распределение, Минздрав в субботу утром опубликовал обновленный список государств "зеленой" и "красной" зоны. Данные указаны по состоянию на 31 июля. Минздрав будет обновлять список стран со значительным уровнем распространения COVID-19 каждые 7 дней.
В страны "зеленой" зоны вошли Украина, а также такие государства как Швеция, Португалия, Хорватия, Беларусь, Великобритания, Турция, Словения, Египет и Италия.
В "красную зону" вошли Грузия, Китай, Венгрия, Германия, Чехия, Болгария, Албания, Черногория, Польша, Франция, Россия.
Ранее Грузия входила в список "зеленой зоны".
Полный список доступен по ссылке.
Как сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, по новым правилам с 1 августа люди, которые приезжают из страны "зеленой зоны", должны иметь полис медицинского страхования и без самоизоляции и без проведения тестов проходят на территорию Украины, сообщает агентство УНИАН.
Украинцы и иностранцы, путешествующие из стран "красной зоны", должны иметь полис медицинского страхования, а также обязаны или пойти на 14 дней в изоляции, или в течение суток сдать ПЦР-тест, или приехать на территорию Украины уже с готовыми результатами тестирования , сделанного не позднее чем за 48 часов до момента пересечения границы.
За сутки на Северном Кавказе 372 новых заболевших коронавирусом
За последние сутки на Северном Кавказе умерли шестеро пациентов с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 372.
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Краснодарском и в Ставропольском краях умерли по двое, в Ингушетии и в Чечне – по одному пациенту. Всего на Северном Кавказе умерло 1010 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае - 108 человек:
- Ставропольский край + 108 (8449 за все время эпидемии)
- Краснодарский край + 107 (8472)
- Дагестан + 42(9350)
- Адыгея + 28 (2803)
- Ингушетия + 20 (3729)
- Калмыкия + 19 (2659)
- Кабардино-Балкария + 15 (6008)
- Карачаево-Черкесия + 12 (4465)
- Северная Осетия + 11 (4568)
- Чечня +10 (2082)
Всего на Северном Кавказе зарегистрировано 52 199 случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 2 августа, выявлено уже 850 870 человек с коронавирусом.
- Два дня назад число умерших от коронавируса на Северном Кавказе превысило 1000 человек.
- Ставропольский край вернул себе лидерство по числу новых заболевших COVID-19. До этого самый большой прирост заболевших фиксировался в Краснодарском крае, Калмыкии, Дагестане.
- Статистика федерального штаба часто не совпадает с региональной, а данные штаба по смертности могут в несколько раз отличаться в меньшую сторону от данных Росстата и регионов. Чиновники объясняют это разными методиками подсчета.
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