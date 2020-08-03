«Автовладельцы недовольны, но тем, у кого нет машин, стало легче»

Ремонт и реконструкция дорог Тбилиси – важный шаг для улучшения экологии города и его разгрузки от пробок, заявляют в столичной мэрии. Удастся ли городским властям справиться с задачей? Своим мнением на этот счет поделились жители Тбилиси.

– Как вы считаете, становится ли Тбилиси более приспособленным для пешеходов?

Нана, 47 лет: Для пешеходов часть города действительно стала более удобной. Сейчас могу ходить в такой обуви, в которой раньше не могла. Меньше ямок, новый асфальт. Так что пешеходная часть дорог в центре города действительно стала выглядеть лучше.

– А проезжая часть? Легче передвигаться на автомобилях и общественном транспорте?

Нана: В систему общественного транспорта внесли какие-то непонятные изменения, в итоге – везде пробки. Пока даже нет надежды на то, что на транспорте по городу будет легче передвигаться. Кажется, мэрия создает в этом направлении большие проблемы, уже создала. Посмотрим, как будут развиваться события. Власти говорят, что будет лучше, но через месяц – сентябрь, люди начнут возвращаться из отпусков, людей и машин прибавится. Так что улучшений ждать не стоит, город еще больше загрузится. В общем, посмотрим, какая будет ситуация.

Эмзар, 48 лет: Стал ли город более приспособленным для пешеходов? Не знаю, что тут ответить. Я очень люблю ходить пешком, вот и сегодня оставил машину дома и пошел по делам пешком. Три раза в неделю обязательно гуляю по городу. Но это не значит, что мне нравятся все изменения. Иногда приходится передвигаться и на машине, тут и возникают проблемы из-за пробок. Мне очень не нравится то, что сейчас происходит в Тбилиси. Я подумываю переехать отсюда в деревню.

Валентина, 48 лет: Я не вижу никаких особых изменений. Для пешеходов все так же, как было и раньше. Что касается транспорта, мы все прекрасно знаем, что сейчас происходит на проспекте Чавчавадзе. Они (мэрия Тбилиси) так все запутали, что сами разобраться не могут. Никто не спрашивает у людей, нравится им или нет, для кого старались – непонятно. Есть еще одна жалоба: почему не включают кондиционер в общественном транспорте? Иногда даже решаю пройтись пешком, поскольку сидеть в автобусе в такую жару невозможно. Даже в ресторанах включают кондиционеры, и люди сидят без масок, почему нельзя так же в автобусах? Я не понимаю такой логики.

Георгий, 35 лет: Я только что опубликовал в соцсети пост о том, как легче стало передвигаться по проспекту Чавчавадзе на общественном транспорте. Наверное, на меня сейчас разозлятся водители частного транспорта, но мне очень нравится. Я за пять минут проехал расстояние, на которое раньше уходило минут 20. Конечно, понимаю, что автовладельцы этим недовольны, но тем, у кого нет машин, стало легче. Я сейчас говорю только про проспект Чавчавадзе. Наверняка в Тбилиси есть дороги, где не все так хорошо.

Мариам, 20 лет: Проспект Чавчавадзе отремонтировали, однако возникла серьезная проблема с передвижением по нему транспорта. Что касается остальных улиц, в основном они в плохом состоянии, как пешеходная часть, так и проезжая. Кроме того, считаю необходимым пустить больше автобусов и включить в них кондиционеры, впрочем, с этим тоже всегда были проблемы.

Нато, 56 лет: Мне не нравится то, как ремонтируют наши дороги и что на них творится. Но я все же с оптимизмом смотрю в будущее. Сама я не водитель, но вижу, как недовольны автовладельцы последними изменениями. Например, мне нравится, как преобразился проспект Чавчавадзе, но передвигаться автомобилям там стало сложнее. Что касается пешеходной части, я не часто гуляю, поэтому не могу сказать ничего плохого или хорошего, пока не разобралась.