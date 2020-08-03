Одержимые автомобилями

В последнее время в Грузии активно обсуждается одна, совершенно неожиданная тема. Вкратце, не вдаваясь в подробности: тбилисская мэрия изменила схему движения на одном из самых-самых центральных проспектов города, в результате чего там оказалось совершенно невозможно ездить на машинах.

Это вызвало бурное возмущение граждан Грузии вне зависимости от политической ориентации – даже сторонники действующей власти мягко укоряют свои любимцев: «Ну товарищи, тщательнЕй надо, тщательнЕй».

Что касается оппозиционеров, то они довольные потирают руки, тем более что речь идет о центральном районе столицы, который все девять лет прошлой власти боролся с Мишей, и при этом является главной цитаделью крайних форм «бидзинизма». Соответственно, было бы странно, если бы в их адрес не полетели язвительные шпильки: «Ну что, вы этого хотели? Что ж, получайте».

Впрочем, если оторваться от политических соображений, все обстоит несколько иначе.

Вот уже лет 15 столицу Грузии терзают автомобильные пробки, и никто не знает, что с этим делать – любое улучшение состояния дорог, любое строительство новых магистралей и городских развязок в конечном итоге приводит к противоположному результату. Пробки становятся все более непробиваемыми, а приехать куда-то раньше чем в час ночи и найти место для парковки – это в своем роде героизм.

Отчаявшись что-либо с этим сделать, тбилисские городские власти оглянулись туда, где эта проблема более или менее решена. Изучив вопрос, они пришли к неутешительному выводу: справиться с пробками путем улучшения условий передвижения, то есть так, чтобы были довольны все, – невозможно. В любом случае, либо все останется как есть, либо кого-то надо будет обидеть.

Европа прошла долгий и извилистый путь, пока не пришла к единственно возможному выводу: если хотите справиться с пробками, то действовать нужно с другого конца – не улучшать условия для автомобилей, а, напротив, ухудшать их, насколько это возможно. Сделать так, чтобы сесть в персональный автомобиль было наказанием. Чтобы ни у кого лишний раз не возникло желание съездить за хлебом на трехтонном джипе…

Как-то раз известный российский блогер Илья Варламов опубликовал фотографии автомобильного движения европейских городов 40-50 лет назад. Мне особенно запомнился Амстердам 60-х годов – море машин, которые с трудом умещаются на проезжей части, забитые парковки, автомобили, штабелями брошенные на тротуарах. В общем, сплошной пост-СССР. Судя по тому, что мы сейчас видим в европейских городах, выбранный путь оказался единственно верным.

Могу сказать по своему опыту: самое долгое мое проживание за рубежом – это был месяц в Лондоне, в период моего давно забытого прошлого, когда я работал на русской службе Би-би-си. Совершенно точно помню: почти никто не ездил на работу на машине. Касалось это не только рядовых сотрудников, но и редакторов с топ-менеджерами. Им хватало заработка на то, чтобы жить в хороших домах в престижных районах, отправлять детей на учебу в частные школы, в конце концов, в гаражах у них стояли по две машины – но на работу и они ездили на метро…

Не могу сказать точно, связано ли это с пробками или с запредельно высокими ценами на парковку, но очевидно, что, чем богаче страна, тем меньшее ее граждане ездят на машине.

Где-нибудь в Найроби или Лагосе – непробиваемые пробки, а вот в Лондоне или Стокгольме уже не так. Остается сделать вывод, что жители Лагоса богаче лондонцев и могут позволить себе ездить на машинах.

Если говорить об урбанистической политике в современном мире, то в ней четко расставлены приоритеты в порядке очередности: пешеход-велосипед-общественный транспорт – личные машины. После того как будут учтены интересы первых трех категорий, оставшиеся крохи получат автомобилисты… Возможно.

Можно ругать мэрию Тбилиси или правящую партию, генеральным секретарем которой является градоначальник Каха Каладзе. Но это не отменяет того факта, что если Магомед не идет к горе, то гора идет к Магомеду. Если не можешь снизить накал дорожного движения путем улучшения – то надо его ухудшить насколько возможно.

Помимо сугубо практической стороны, этот вопрос имеет и ментальное измерение. Дикие страны отличаются от цивилизованных, в том числе, и отношением к автомобилям. Для цивилизованных стран автомобиль – это средство передвижения, не более того.

Если добраться из точки «А» в точку «Б» на метро проще и быстрее, чем на собственной машине, – что ж, значит, едем на метро. Именно здесь кроется необъяснимая для ущербного постсоветского ума отгадка тайны двух машин в гараже и поездок на работу на автобусе.

В странах диких автомобиль – это божественное создание. Ради него влезают в долги, продают дома и квартиры, берут кредиты под немыслимые проценты, все ради того, чтобы обзавестись символом статуса – машиной.

Грузин, купивший машину, навсегда исчезает с тротуаров – на последние деньги он будет заливать бензин в бак «Мерседеса» с мотором в 3, 5 куба, но никогда, ни при каких условиях не будет ходить пешком.

Имея автомобиль спуститься в метро – это святотатство, ибо для грузина машина – это роскошь и статус, а не средство передвижения. Если на машине добраться куда-то сложнее и дольше, чем на метро, то среднестатистический грузин сделает вывод, противоположный европейскому, – зажарится в пробке, будет три часа материть мэрию, но в метро не спустится. Сдохнет, но доедет на машине...

Поэтому очень смешно звучат рекомендации неправительственных организаций, которые говорят, что для борьбы с пробками нужен эффективный общественный транспорт – тогда все будут ездить на автобусах.

Ну вот клянусь честным словом, чуваки, вы прямо как с Марса прилетели. Какой общественный транспорт – это вам не Голландия, а Грузия. Здесь для того, чтобы человек пересел с «Мерседеса» в автобус, необходимо прямое, открытое и явное принуждение.

И не надо тут сказки рассказывать, что деловые люди не смогут теперь в Ваке ездить – уж если японские и немецкие трудоголики доезжают, то бездельники-грузины как-нибудь доедут. Тем более что на самом деле доехать в этот район из любой точки на автомобильном транспорте – гораздо дольше, чем на автобусах, у которых есть своя выделенная линия. С учетом времени на парковку – «деловые люди», по идее, уже сами должны были бы оставлять машины в городах.

Что ж, нас ждет очень интересный эксперимент: что окажется сильнее – рационализм или менталитет?

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