Обзор грузинской прессы

Мэрия Тбилиси не боится сентября. Заместитель градоначальника Майя Битадзе уверена, что через месяц, когда жители столицы начнут возвращаться из отпусков и начнется учебный процесс, на проспекте Чавчавадзе, где сосредоточено большое количество школ и университетов, не будет возникать заторов. 1 августа на этом обновленном проспекте возникли километровые пробки, из-за чего жители Тбилиси подвергли резкой критике городские власти. Произошло это только потому, что водители не знали о новой схеме передвижения по этой дороге, утверждает Битадзе.

«Сегодня эта проблема решена. Сентября мы не боимся, поскольку подсчитаны все потоки (интенсивность автомобильного движения). Эти потоки подсчитывались в Тбилиси на протяжении двух лет, во время часа пик. Я обращаюсь ко всем экспертам, которые не владеют никакой информацией или не знают, как проектируются современные схемы транспортного передвижения: в осуществлении этого проекта нам помогали высококвалифицированные иностранные эксперты, все вопросы дорожной безопасности будут учтены», – цитирует Майю Битадзе информационное интернет-агентство on.ge.

Новая схема передвижения автотранспорта на проспекте Чавчавадзе была задействована 1 августа. Впредь автобусы здесь будут передвигаться по отдельной линии, выделена и велосипедная дорожка. Для частных автомобилей власти оставили лишь одну «полосу», пишет издание.

За последние два месяца темпы роста смертности от COVID-19 значительно увеличились, передает международное агентство новостей «Рейтер». По последним данным, количество зараженных во всем мире – более 18 миллионов человек, около 700 000 погибли от этого заболевания. Лидирует по количеству инфицированных США, здесь более 4,5 подтвержденных случаев заражения. Почему ситуация в мире ухудшается, в интервью газете «Резонанси» попытался объяснить эпидемиолог Ираклий Хмаладзе:

«Микробиологи и вирусологи должны выяснить, претерпел коронавирус мутацию или нет. Но я говорил и раньше – чем чаще вирус передается, тем сильнее он становится. Стоит отметить, что анализ генома коронавируса, обнаруженного во Вьетнаме, показал, что это COVID-19 нового типа. Он более заразный. Вообще, я считаю, что необходимо провести исследование, узнать, насколько вирус отличается в Америке, Франции и Грузии. Как отличается иммунитет проживающих в Грузии людей от иммунитета жителей Америки, например».

Что касается вакцины, Ираклий Хмаладзе призывает всех набраться терпения. Ее производители должны убедиться, что она не будет еще более пагубной для человеческого организма, чем сам вирус, а на это нужно время, заявил респондент газеты.

Уровень воды в реках Лагодехского муниципалитета в Кахети, повысившийся в результате проливных дождей и града, привел к затоплению земель и жилых домов региона. Пострадали десятки сел, передает телеканал «Рустави 2». В интервью каналу один из местных жителей, Пируз Царцидзе, заявил:

«Уничтожено 90-100% урожая. Посмотрите на дом, как он пострадал, а в радиусе шести метров везде вода».

Другой гражданин – Каландар Абдулаев, утверждает, что причиной произошедшего стала неисправность дренажной системы, на что местные власти не обращают внимание:

«Все мое село уничтожено. Весь урожай, который планировали собрать к осени, уничтожен: лобио, помидоры, огурцы, кукуруза, виноград».

Сегодня жители пострадавших сел собрались возле здания мэрии Лагодехи с требованием к властям возместить нанесенный местным жителям ущерб. В интервью «Рустави 2» мэр Лагодехи Джондо Мдивнишвили заявил:

«С полной ответственностью могу заявить, что это произошло не из-за дренажной системы, поскольку мы ее постоянно очищаем. С ночи в зоне стихии работают спасатели и представители других служб. Все, что можно было сделать, – сделано. Сегодня мы начнем более детально изучать, какой ущерб был нанесен той или иной семье».

После чего и будет обсуждаться вопрос возмещения ущерба, передает слова мэра «Рустави 2».