«Четкости хотелось бы от правительства»

Жители Абхазии с тревогой говорят о потере страха, всеобщем расслаблении и необходимости более внятной политики властей в борьбе с коронавирусом.

– Считаете ли вы, что власти Абхазии предпринимают все меры, необходимые для предотвращения распространения коронавируса?

Девушка: Изначально – да, были приняты все максимально возможные меры, но, к сожалению, в текущей ситуации, в достаточно сложной ситуации, мне кажется, что можно было бы принимать еще дополнительные меры для того, чтобы снизить риск заражения. Тем более, когда у нас уже несколько очагов по Абхазии. Например, сделать обязательное ношение масок в публичных местах. Выпустить необходимые рекомендации, например, для мест общепита, возможно, по количеству посетителей, по размещению столиков. Такие вещи, особенно если мы разрешили въехать туристам, я считаю, что было бы необходимо сделать, чтобы уменьшить риск заражения и для туристов, и для наших граждан.

Тимур Квеквескири: Я считаю, что наши власти работают в этом направлении и очень усердно, но также я считаю, что все это не приносит ощутимой пользы, как бы мы не хотели видеть в этом пользу, но не получается. Объясню. Это все напоминает мне лично такую картину: когда человек из колодца черпает воду с помощью дырявого ведра. Для того чтобы бороться эффективно с этой болезнью, я считаю, что нужно людей посадить дома, при этом выплачивать социальный пакет для того, чтобы люди не были вынуждены зарабатывать на хлеб. Но коль этого нет, мы имеем то, что имеем.

Анзор Адлейба: Власти, наоборот, сделали все для того, чтобы коронавирусная инфекция распространилась быстро. Что имеется в виду? Открытие границы. Вообще, властям нужно, видимо, давать больше понятной информации для того, чтобы люди понимали. На самом деле, посмотрите, как люди разделились: верю – не верю. Если есть вирус, открыли границу, и вот весь расклад. Они, наоборот, сделали все для того, чтобы вирус быстрее распространялся. Может быть, так надо, я не знаю.

Ашот: Конечно, везде серьезно относятся, в больницы сейчас не зайдешь так просто. Все сделано правильно!

Александра Сергеева: Как только началась пандемия, с марта 2020 года, я зарегистрировала группу в «Фейсбуке» с соответствующим названием. К сожалению, от наших властей мало что зависело. И то, что предприняли в марте-апреле 2020 года наши власти, это было вполне адекватно.

– Сейчас вы считаете, что власти предпринимают все меры, которые необходимы для предотвращения распространения коронавируса?

Наталья Сергеева: Да, но, к сожалению, ресурсов слишком мало. То, что открыли границу, я вполне согласна, потому что мы не можем сидеть бесконечно в изоляции. С Российской Федерацией нам не нужно было закрывать границу. Если бы у нас случилась какая-то вспышка, нам кроме Российской Федерации никто бы не помог.

Асида Ломия, председатель Детского фонда Абхазии: Конечно, требовать сегодня от нашего правительства, чтобы у нас все было на высочайшем уровне, мы бы хотели, но мы понимаем, что если во всем мире не могут справиться, то мы с нашим здравоохранением, с нашими возможностями, не можем справиться, мы это понимаем. Но, с другой стороны, сегодня мы немного расслабились. Мы перестали соблюдать всякие меры. Мы знаем, что сегодня пять детей находятся в гудаутской больнице, их здоровье нас очень волнует. Вирус этот непредсказуем! И потому хотелось бы возвращать людей в карантин. Сейчас правительство должно принять все меры, абсолютно, чтобы проконтролировать все контакты, которые были, всех людей, которые, к сожалению, заразились, дай бог им всем скорейшего выздоровления! Было бы неплохо все-таки объявить, чтобы многолюдные мероприятия были запрещены. Немного четкости хотелось бы от правительства, чтобы они сказали, как должны себя вести в данный момент люди. Мы немного подзабыли страх, который был у нас в марте. Я очень надеюсь, что правительство все возьмет в свои руки и сможет добиться того, чтобы у нас не было распространения коронавируса.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия