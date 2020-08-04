«Это большой удар по нашей банковской системе»

Столкнувшись с необходимостью выдавать российские пенсии через кассы, Сбербанк Абхазии принял решение разделить пенсионеров по возрастным группам и ввести определенный график, чтобы избежать очередей. Пенсия за август будет выдаваться с 20 августа по 5 сентября, далее каждый месяц график будет уточняться. Напомним: выдача российских пенсий через банкоматы была прекращена по требованию Пенсионного фонда России.

В апреле 2015 года пенсионерам Абхазии начали переводить пенсии на пластиковые карты АПРА. Процесс шел очень тяжело, пожилые люди сопротивлялись, отказывались пользоваться картами, долго не могли привыкнуть к получению денег через банкоматы. Наконец все трудности оказались позади, и сегодня везде можно увидеть пенсионеров, которые научились пользоваться банкоматами. Также легко могут получать пенсию за них близкие и родственники. Про большие очереди у дверей отделений Сбербанков, в которых пожилые люди в отдельные дни стояли часами на жаре, под дождем и в холод, все давно забыли.

И вот, с августа месяца ситуация может вернуться назад, потому что получить российскую пенсию можно будет только в кассах отделений банков лично при предъявлении паспорта.

Заместитель председателя Сбербанка Георгий Абухба сообщил, что условия выдачи российских пенсий меняются в соответствии с предписанием Министерства социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия:

«Условия по выдаче пенсий пенсионером меняются, начиная с августа месяца, с августовской пенсии. Это связано с тем, что Министерством социального обеспечения Республики Абхазия было получено письмо от российского Пенсионного фонда с их настоятельной рекомендацией перевести пенсионеров, получающих пенсии, с выдачи по карточкам на ручную выдачу в кассах отделений. Причиной этому стало то, что родственники умерших людей получали за них пенсию. Сформировалась некоторая сумма – порядка 17 млн рублей, и Пенсионный фонд России, как главный распорядитель этих денег, потребовал, чтобы теперь пенсионеры получали пенсии не через банкоматы, а лично с документом, удостоверяющим личность, то есть с паспортом или по доверенности на своих доверенных лиц в кассах отделений. Соответствующее письмо Министерство соцобеспечения направило нам в Сбербанк, и мы вынуждены подчиниться».

Раньше при поступлении пенсии на карту ее можно было получить в любое время суток в любом банкомате. Теперь же – только в рабочее время Сбербанка с 9.30 до 16.30. Поскольку время выдачи ограничено, руководство банка предполагает, что будут образовываться большие очереди.

Избежать столпотворения у дверей отделений Сбербанка, по словам Георгия Абухба, поможет введение определенного графика:

«Чтобы предупредить этот момент со столпотворением и с распространением инфекции COVID-19, не допустить это распространение, по крайней мере, в нашем учреждении, нами был выработан график начисления пенсий. Основным критерием в этом графике является возраст пенсионеров. Пенсионерам до 1940-го года рождения пенсия начисляется с 17-го числа, пенсионерам до 1947 года рождения пенсия начисляется с 20 числа, пенсионерам до 1953 года рождения – с 24 числа и всем остальным пенсионерам – со 2 сентября. Почему был взят интервал три дня? Как показала практика вал пенсионеров идет первые два дня, уже на третий день идет спад снятия пенсий. Исходя из этого, был разработан такой график на август месяц. На все последующие месяцы будут разрабатываться индивидуальные графики, потому что в каждом месяце у нас на разные числа приходятся выходные и праздничные дни».

В Абхазии более 30 тысяч получателей российских пенсий. В каждой возрастной группе пенсии получают примерно 7500 человек.

Георгий Абухба уточнил, что любой пенсионер, не получивший свою пенсию в те дни, которые отведены по графику, сможет ее получить в любой другой рабочий день. По результатам августа Сбербанк будет вносить коррективы в процесс, чтобы сделать его более удобным для всех сторон.

Что касается получателей абхазских социальных пособий и пенсий, то их тоже теперь можно будет получать только в кассах банка по предъявлению паспорта, но график по возрастам их не коснется.

Ранее получатели пособий и пенсий могли в любое удобное время их получить, снять необходимую сумму или расплачиваться по картам в POS-терминалах в любых торгово-сервисных предприятиях, кафе и магазинах. Теперь эта функция будет отключена, и они должны будут снова вернуться к наличным средствам. По мнению Георгия Абухба, это отбрасывает банковскую систему Абхазии в прошлое:

«Безусловно, это большой удар по нашей банковской системе, потому что финансовый мир развивается повсеместно, и мы тоже старались идти в ногу со временем, переходя от наличных платежей к безналичным. И этот карточный проект, который в свое время был реализован Национальным банком, то есть перевод всей социалки на безналичные расчеты, – это был шаг вперед. Теперь можно сказать, мы откатываемся назад к наличному расчету. На это были затрачены большие средства банковской системы Абхазии в целом, это были средства не только Сбербанка, Национального банка, но и других коммерческих банков, но опять-таки мы здесь вынуждены подчиниться решению Пенсионного фонда России».

Эта история не затронет государственных служащих, получающих заработную плату на карты национальной платежной системы АПРА.

Недостатка в отделениях банка в городах Абхазии, операционистах и другом персонале у Сбербанка нет, но руководство Сбербанка просит всех отнестись к ситуации с пониманием и не забывать про коронавирусную инфекцию: приходя в отделение Сбербанка, надо обязательно иметь при себе маску и соблюдать социальную дистанцию. А дезинфекторами и санитайзерами все отделения банка будут обеспечены.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия