«Вестсайдская история» на сухумской окраине

В Абхазском государственном молодежном театре на прошлой неделе состоялась премьера спектакля «После захода солнца». Постановка, которая переносит действие с бурных улиц Нью-Йорка из пьесы Артура Лорентса «Вестсайдская история» на окраины Сухума, рассказывает об истории любви, разворачивающейся на фоне этнокультурного конфликта.

Спектакль «После захода солнца», который труппа Абхазского государственного молодежного театра показала зрителю 28 и 29 июля, создан по мотивам пьесы американского драматурга Артура Лорентса. «Вестсайдская история» прославилась, став основой для сценария одноименного бродвейского мюзикла, чья популярность по всему миру не стихает с момента первого шоу в далеком 1957 году. Музыкальную постановку показали зрителям более семи сотен раз; она получил премию «Тони» в двух номинациях; по ее мотивам сняли несколько фильмов; а в 1984 году ее записали в оперной обработке, которая выиграла премию «Грэмми». К тому же за эту тему любят браться режиссеры театров.

«Вестсайдская история» представляет собой адаптацию трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта» на американские реалии середины 1950-х годов. Абхазский государственный молодежный театр пошел еще дальше и перенес действие спектакля с бурлящих улиц Нью-Йорка на окраины Сухума.

Актер Вадим Абухба рассказал о сюжете постановки через историю своего героя: «Я исполняю роль Бернардо. Он один из главарей банды. Он спокойный и не показывает, что несет в себе жесткий характер. Но в то же время он может проявить слабость: он боится за свою сестру, всегда наблюдает за ней. А Мария – она в спектакле главная героиня. Сюжет поворачивается так, что однажды на танцах Мария встречается с Тони, и они с первого взгляда влюбляются друг в друга. А Тони – это бывший лидер той группировки, с кем Бернардо враждовал и на этой основе у них возникает конфликт».

Режиссером-постановщиком спектакля выступила Эсма Джения, художественный руководитель Абхазской государственной филармонии. Несмотря на то что раньше она не раз участвовала в процессе создания постановок для Абхазского государственного молодежного театра в качестве музыкального оформителя и хореографа, «После захода солнца» стал для нее дебютным опытом в режиссерском амплуа.

О сути и главном посыле постановки рассказала Эсма Джения: «Мюзикл был написан в конце 50-х, а в спектакле звучит рок-музыка 1980-х, 1990-х…и какие-то современные эстрадные вещи. Это было сделано сознательно, потому что мне хотелось разбавить эти номера музыкой, которая близка нынешней молодежи, которая задевает их какие-то струны. И, в принципе, с самого начала я ребятам говорила, что мы ставим пьесу не про американскую жизнь и проблемы в Америке. Мы ставим пьесу про… давайте условно возьмем Новый район, в котором живут разные национальные группы людей. То есть как могут сдружиться эти разные люди, попавшие в такой район небольшого провинциального города, где остро и болезненно возникают вопросы ксенофобии и сталкиваются разные культуры. Прошло 60 лет с момента создания этого произведения, а оно все равно актуально до сих пор, и каждое новое поколение набивает себе одни и те же шишки. И самое печальное, что вот в этой битве за место под солнцем можно не заметить каких-то прекрасных явлений, любовь, например. И просто растоптать, уничтожить в этом раже инстинктивном».

Интересной особенностью спектакля стала его масштабность: не часто бывает так, что в театральной постановке принимают участие более двух десятков актеров, ведь в «После захода солнца» задействована не только труппа Абхазского государственного молодежного театра, но также выпускники отделения актерского мастерства при Абхазском государственном университете, для которых этот спектакль стал дипломной работой.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия