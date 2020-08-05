Грузинский след ливанской трагедии

Злосчастный нитрат аммония, взрыв которого разрушил часть Бейрута, мог быть произведен на предприятии «Руставский азот».

Искореженные остовы кораблей и портовых конструкций, перевернутые автомобили и руины зданий – так выглядит столица Ливана сегодня. Чудовищный взрыв, прогремевший 4 августа в порту Бейрута, стер с лица земли несколько кварталов города.

Взрывная волна прошлась по ливанской столице, разрушая здания и разбрасывая автомобили в радиусе нескольких километров. Только по официальным данным число погибших превысило сотню человек, еще больше сотни числятся пропавшими без вести, все городские больницы переполнены. Более четырех тысяч человек получили ранения различной степени тяжести. Спасатели разбирают завалы там, где еще вчера был порт. Сколько людей остается под обломками, сказать невозможно. Местные жители с ужасом вспоминают вчерашний день:

«Я не знаю, что случилось, я рыбачил, слышал, что там был какой-то пожар, потом я пошел домой и вдруг услышал, как что-то взорвалось, а потом случилось это, меня накрыло, я ничего не знаю, ничего не знаю».

По официальной версии, взорвалась большая партия нитрата аммония, также известного как аммиачная селитра, которая долгое время хранилась в порту без соблюдения мер безопасности. В частности, 2750 тонн этого вещества находились в порту уже несколько лет. Груз был конфискован в 2014 году – тогда в прессе сообщалось о задержании молдавского сухогруза, который зашел в порт Бейрута по пути в Африку. Корабль был арестован за нарушение правил эксплуатации. Судно, как сообщается, принадлежало российскому бизнесмену Игорю Гречушкину, ныне проживающему на Кипре. А груз везли из грузинского порта Батуми.

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб теперь, спустя шесть лет, обещает – виновные будут наказаны:

«То, что произошло, не останется без последствий, виновные заплатят большую цену. Это наше обещание мученикам и раненым, это наше национальное обязательство. Будут раскрыты все факты об этом опасном складе, который был там с 2014 года».

Что касается «опасного склада», следствию придется очень потрудиться – улик осталось мало. В эпицентре взрыва вообще мало что осталось. А вот что касается злосчастного нитрата аммония, то его следы действительно могут вести в Грузию. В «Руставском азоте» – предприятии, которое производит, в том числе, это взрывоопасное удобрение, считают вполне допустимым то, что речь идет именно о продукции их комбината. Правда, заместитель директора завода Леван Бурдиладзе отмечает, что в то время «Руставским азотом» управляло другое юридическое лицо, и предоставить точную информацию он не может. При этом Бурдиладзе указал на важную деталь: у взрывоопасного вещества есть определенный срок годности и жесткие правила хранения:

«Согласно информации, распространенной в социальных сетях и интернете, просроченный нитрат аммония в течение многих лет хранили, грубо нарушая меры безопасности. В сертификации нашей продукции указано, что срок хранения нитрата аммония – шесть месяцев. Особенно опасно хранить этот продукт в сырости, на территории порта. По неподтвержденной информации, там же недалеко производили фейерверки. Это то же самое, что разжечь огонь у цистерны с нефтью или газом».

По его словам, сейчас «Руставский азот» поставляет продукцию в десятки стран, в том числе, в Марокко, Италию, Францию, Великобританию, Украину, страны Южной Америки.

Нитрат аммония широко используется и как азотное удобрение, и как взрывчатое вещество. Он особенно взрывоопасен при контакте с горючими материалами и открытым огнем. После взрыва аммиачной селитры в атмосферу могут выбрасываться токсичные газы, в том числе, оксиды азота и аммиак. Эксперты отмечают, что дым красного цвета, который был виден над портом после взрыва, также может свидетельствовать о том, что речь идет именно о взрыве аммиачной селитры.

Впрочем, президент США Дональд Трамп считает иначе: по его мнению, взрыв в Бейруте очень похож на чей-то злой умысел:

«Я встретился с некоторыми из наших генералов… Это не было каким-то производственным взрывом, не было случайностью. Они разбираются лучше меня, и они думают, что это была атака. Это была какая-то бомба. Да».

В Бейруте со столь громкими выводами не спешат. Власти пытаются хоть как-то взять ситуацию под контроль. Ливанский коллега Трампа Мишель Аун объявил в стране трехдневный траур, а также пообещал выделить для ликвидации последствий происшествия 100 млрд лир – это около 66 млн долларов США. Бейрут объявлен зоной бедствия, власти получили право использовать армию для обеспечения безопасности.

«Нет слов, чтобы описать катастрофу, обрушившуюся на Бейрут, которая превратила его в зону бедствия. Мы полны решимости расследовать и раскрыть причины произошедшего как можно скорее, чтобы назначить наказание виновным. Я благодарю всех должностных лиц в соседних и дружественных странах, которые связались с нами и выразили свою поддержку Ливану и его народу в трудные для нас времена. Я настоятельно призвал их ускорить оказание помощи, чтобы помочь нам поддержать больницы, помочь нам восстановить ущерб, нанесенный зданиям и бейрутскому порту», – заявил Мишель Аун.

Несмотря на обещания власти выделить деньги, и так охваченный экономическим кризисом Ливан оказался на грани продовольственного кризиса. Страна импортирует большую часть продуктов, а значительные запасы зерна хранились как раз на складах в разрушенном взрывом порту. Министр экономики Ливана уже заявил, что оставшаяся в портовых складах партия зерна непригодна для применения в пищу. В страну экстренно прибывает гуманитарная помощь из других государств. Представитель ООН Тамара аль-Рифай считает, что Ливан ждет новый виток кризиса:

«За последние несколько месяцев ливанское общество сильно пострадало от экономического и финансового кризиса, ливанцам и беженцам все труднее покупать продукты питания и товары первой необходимости. Конечно, в Ливане есть второй порт – в Триполи, но он не такой большой, как в Бейруте, и трафик не такой оживленный. Поэтому мы очень обеспокоены дополнительным уровнем кризиса, который вызовет этот взрыв».

Порту Бейрута, одному из двигателей местной экономики, нанесены сильнейшие повреждения, и работать он пока не сможет. Это тяжелый удар для страны и населения – многие жители Бейрута и его окрестностей работали в порту.