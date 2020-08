Пребываем в пессимизме

«Болезнь принимает здоровые формы»

(Михаил Жванецкий)

Знакомая девушка, имеющая двойное гражданство (российское и грузинское), живущая и трудящаяся в Москве, затосковала. Хотелось ей подышать сладким и приятным дымом отечества. Раньше она без всяких проблем садилась во Внуково в самолет и на летние месяцы прилетала в солнечную Грузию погреть косточки, полежать на живописном аджарском пляже, попить «Боржоми» в Боржоми и пообниматься с родственниками. В этом году, из-за известных событий, дело запахло керосином. Но нет безвыходных положений, а есть безвыходная лень. Знакомая девушка не поленилась, подсуетилась, долетела в марлевой повязке до Владикавказа, а там на такси доехала до границы. С нашей стороны границы ее взяли за белые ручки и проводили прямо в одну из гостиниц города Тбилиси, где присудили двухнедельный карантинный срок. На тринадцатый день взяли анализы и, убедившись, что она чиста, на следующее утро выпустили на свободу с чистой совестью. Условия в гостинице были более или менее удобоваримые, кормежка средней паршивости, полотенца и белье свежие, телевизор с большим выбором турецких программ.

Персонал карантинные меры соблюдал очень тщательно. Мы, ее родственники и знакомые, хотели всеми правдами-неправдами пробраться к ней поближе, но бдительные стражи порядка дальше вестибюля нас не пустили. Что мы только им не предлагали – и плитку шоколада, и бутылку домашней чачи, и некое количество денежных знаков, и даже попробовали использовать связи с местным политиком, но ничего не вышло. Не разрешили. Нашу девушку не выпускали даже из номера, и мы с ней общались с улицы. Она выглядывала из окна десятого этажа, грустно махала рукой, а мы хором кричали ей одну и ту же фразу «Ну, как ты там?»

Гостиница, естественно, частная, и за все это удовольствие платила городская казна, то есть мы с вами, граждане нашей страны.

Хочется крикнуть во весь голос: «Доколе, наконец, коронавирус, ты будешь злоупотреблять терпением нашим?»

А между тем на улицах города начали появляться первые иностранные туристы. Об этом с большой радостью сообщила министр экономики Грузии Натия Турнава. По ее словам, большая часть пассажиров на рейсах, которые начали летать в Грузию, являются туристами, потому что, помимо своей природной привлекательности, Грузия является безопасной страной. Кстати, иностранные туристы не проходят положенного двухнедельного карантина, что вызывает некоторое удивление. Такое «счастье» приходится только на наших граждан. Ну, ничего. Наши ко всему привыкшие, и их не жалко.

То, что Грузия – безопасная страна, я очень рад. И это несмотря на то, что еще не было дня, чтобы кто-то не заболел ковидом. Медицинский директор инфекционной больницы Марина Эзугбая на очередной пресс-конференции объявила, что 5 августа зафиксировано 15 новых случаев заражения.

А не расслабились ли мы раньше времени? Этот коронованный вирус все никак не хочет уходить и прощаться. Он еще тут, он рядом с нами, может быть, даже в нас самих сидит, затаившись, зараза, и радостно потирает свои хоботки. И нам уже сообщают о возможном приближении второй волны.

Правительство делает все, что в его скромных правительственных силах: предупреждает, чтобы мы не забывались, соблюдали меры предосторожности, носили маски и мыли руки и до, и после. Иногда ободряет достойных ободрения, и порицает заслуживающих порицания. Но все это уже делается без прежнего энтузиазма. Вторую волну обещают осенью, в ноябре. То есть, как отгремим и отпляшем парламентские выборы, снова сразу все по норкам! И кочумать.

В прессе, на телевидении, по радио и в очередях не прекращаются шумные перепалки по поводу пандемии. Кто продолжает называть ее выдумкой, кто считает (среди них и ваш покорный слуга), что угроза преуменьшена, а кто говорит, что скоро всем нам кирдык и на нашем месте Бидзина построит новый «Карфур». Приводятся разные доводы и примеры в защиту той или иной точки зрения. Мнения разные, слухи разные, выводы тоже разные. А что есть истина? Во что же мне, среднестатистическому гражданину, верить? Что день грядущий нам готовит? А ничего не готовит. Ничего хорошего. Хорошее, как говорят бывалые люди, уже было.

Если угроза коронавируса сильно преувеличена, то как же те 18 миллионов человек, которые зафиксированы как заболевшие? Они есть или их нет? Правда это или вымысел? А около семисот тысяч погибших – это тоже утка? Говорят, не утка, но и в мирные времена столько, мол, человек гибнет от простого гриппа, а то и больше. А еще сказывают, что из-за коронавируса на другие болезни перестали обращать внимание, и там смертность повысилась в разы.

К примеру, солидный еженедельный английский журнал The Economist пишет, что «из-за COVID-19 были отложены десятки миллионов хирургических операций. Больницам потребуется несколько месяцев, чтобы справиться с накопившимся отставанием. Национальная служба здравоохранения Англии считает, что она уже отложила более двух миллионов(!) запланированных операций, освободив 12 000 коек для пациентов c коронавирусом».

The Telegraph: «ЮНИСЕФ предупреждает, что карантин может унести больше жизней, чем коронавирус, а именно, повлечь за собой свыше миллиона детских смертей от малярии, пневмонии и диареи в развивающихся странах в ближайшие шесть месяцев. Только это значение в разы превышает официальное количество смертей во всем мире среди людей с положительным тестом на COVID-19 с начала пандемии».

Это значит, что другие угрозы более угрожающие, чем ставшая уже почти родной пандемия. Но есть и следующее мнение:

Reuters (одно из крупнейших в мире международных агентств новостей и финансовой информации, существующее с середины XIX века) пишет, что, «по последним данным, в мире каждые 15 минут от коронавируса погибает один человек». Тут, конечно, можно возразить, сказать:

– Ну и что? От курения по данным ВОЗ каждый год умирает до восьми миллионов человек.

Но это не аргумент. Курение – добровольный выбор каждого из нас, чего не скажешь про коронавирус.

Проведя некоторое количество досуга в сети и просмотрев статистику, я обнаружил, что все-таки сентенции типа «нам не страшен серый коронавирус» и что «от простой пневмонии умерло 3 миллиона человек», не совсем соответствуют истине. К примеру, по данным американского CDC (The Centers for Disease Control and Prevention), в 2017-м от пневмонии и гриппа в Соединенных Штатах умерло 56 тыс. человек, а от коронавируса в этом году за 4 месяца умерло 158 тыс., т.е. примерно в 8,5 раз больше, чем от пневмонии и гриппа вместе взятых за тот же период.

В очередной раз я понимаю, что ничего не понимаю. Но может быть, как раз это и надо, чтобы я и такие как я ничего не понимали?

Странно все это, господа хорошие, очень странно. Странно и непонятно. А то, что непонятно, оно страшно.

Наш народ постепенно теряет терпение. Отношение к «короне» стало более обыденным и полуобязательным. В начале славных дел, в февралях-мартах, я и мои близкие протирали благословенным спиртиком все, до чего дотягивался взгляд. По улицам мы ходили сплошь запакованные, а при встрече со знакомыми приветственно махали издалека ручкой, не приближаясь и не расцеловываясь. Зайдя домой, снимали с себя все, вплоть до париков и протезов, бросали в стирку, а сами ныряли под душ. Если приходилось войти в какие-то учреждения, то бдительный страж обмеривал температуру, брызгал на руки антибактериальную жидкость, строго спрашивал про самочувствие и бдил, чтобы между посетителями была двухметровая дистанция. Посетители, то есть мы, с радостью следовали правилам, закрывались масками и с подозрением глядели на окружающих, видя в них потенциальных носителей вируса. Может быть, именно поэтому мы так долго смогли сдержать распространение вируса и пока что обошлись малой кровью.

Теперь правила безопасности формально остались такие же, но они выполняются спустя рукава. У входа в гипер-, супер- и минимаркеты стражи порядка с ленцой глядят на посетителей, температуру не мерят, лобик не щупают, на ручки не брызгают. Да, марлевую повязку требуют носить, хотя... хотя носят ее в основном на подбородке, ну, или прикрыв говорливые рты. А нос торчит над повязкой. Что греха таить, я тоже так хожу. Повязку надеваю, но нос вытаскиваю, так как дышать через повязку тяжело. И никто из обслуживающего персонала мне ничего не говорит, потому что сами так ходят.

Да, тяжело целый день быть с закрытым лицом, тем более что не очень-то уже боишься этой заразы. Да, каждый божий день выявляют новых зараженных. Ведь эти люди не мы, они далеко, и уже кажется, что это неправда.

Пессимистичное у меня сегодня настроение, но что делать? Не я такой, жизнь такая.

Ничего, предвыборная гонка набирает обороты, и скоро всем нам будет не до коронавируса.

Веселье начинается.

