Обзор абхазской прессы

Депутат парламента V созыва, общественный деятель Ахра Бжания на своей странице в «Фейсбуке» прокомментировал открытие абхазо-российской границы, снятие ограничений: «Нас в детстве учили не переходить дорогу перед стоящим общественным транспортом, а только позади него. Дело в том, что детской психике свойственно не бояться того, чего она не может точно смоделировать. Например, приближающегося, но скрытого троллейбусом автомобиля. Ребенку не хватает для этого когнитивного опыта. Не вижу опасности – значит, ее нет. Что-то похожее происходит сейчас с нашим обществом. Но ведь решения принимает не общество в целом, а люди, специально делегированные для этого во власть. Их-то опыта и знаний должно хватать на прогнозирование гуманитарного и финансового хаоса, если на нас наедет COVID 19, скрытого за невежеством и банальным желанием заработать. Кто-нибудь видел людей в масках в очереди на границе? Это же реальная русская рулетка для всех, а не только занятых в турбизнесе. Ради чего этот риск в конце сезона? Непонятно. Безответственно».

Газета «Республика Абхазия» публикует интервью депутата парламента РА Натали Смыр. Она подчеркнула, что необходимо провести налоговую реформу в стране. Натали Смыр пояснила: «Предпосылкой введения «ввозного» налога на добавленную стоимость (НДС) явилось Соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Россия настаивала на отмене таможенных пошлин. Нам нужно было по аналогии с Россией внести некий другой вид платежа. Это была синхронизация, которая, по логике вещей, правильная. Но мы получили неправильный эффект. Это тяжело для предпринимателей. Государство, которое вводит НДС, должно предоставить кредиты по низким ставкам. У нас этого нет. Образовывается задолженность у предпринимателей. Сейчас мы хотим ввести упрощенную систему налогообложения. То есть ввести налог с оборота. Определяем ставки. Но главное условие – это применение контрольно-кассовых машин в режиме онлайн».

В этом году в Абхазском Государственном университете свыше 500 выпускников. Об этом корреспонденту «Апсныпресс» рассказал первый проректор АГУ Виктор Маландзия. Более 50 человек закончили АГУ на красный диплом. Он сообщил, что в этом году в АГУ зачислено 630 абитуриентов. «Из-за эпидемиологической ситуации приемная комиссия изменила правила приема в университет. Большинство абитуриентов было зачислено в АГУ после сдачи первого экзамена. Мы не могли допустить распространения коронавирусной инфекции среди абитуриентов. Кроме того, в период карантина школы были закрыты, именно поэтому абитуриенты не могли должным образом подготовиться к вступительным экзаменам», – добавил Маландзия.

Традиционно в АГУ популярны юридический факультет и отделение международных отношений; на иностранные языки также подается много заявлений. «Чуть меньше заявлений было на экономический факультет. При этом много ребят, поступивших на медицинскую биохимию», – сказал Маландзия. В АГУ планируют начать новый учебный год, как обычно, с 1 сентября.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия