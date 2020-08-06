Обзор югоосетинской прессы

Автор газеты «Республика» Ацамаз Гаглоев пишет о независимых СМИ Южной Осетии. Точнее, об их отсутствии. Он перечисляет все преимущества наличия в стране свободных медиа. «Так, благодаря наличию в стране негосударственных СМИ, Союз журналистов Абхазии в июле текущего года вошел в состав Международной федерации журналистов (МФЖ). В условиях международной изоляции это стало большим событием не только для журналистского сообщества, но и для всей Абхазии», – пишет Гаглоев. Собственно, эта новость и стала поводом к публикации. Автор с сожалением отмечает, что такая перспектива представляется нереалистичной для Южной Осетии в ближайшем будущем. «И не только потому, что особых трудов в этом направлении не заметно, но и по той простой причине, что в республике отсутствует такое представительство, как независимое СМИ в его широком понимании. Отдельные издания, не финансируемые государством, выходят в свет время от времени (в основном в выборный период) и не влияют на общую статистику», – отмечает он и делает небольшой экскурс в историю независимых медиа, работавших в Южной Осетии в разные годы. Солиднее всего, отмечает автор, негосударственный сектор был представлен в 90-х и в нулевых годах. Сегодня из СМИ, которые не финансируются государством, продолжают существовать только партийные газеты, и те активизируются только к выборам. «Отсутствие в республике действенных независимых СМИ – это серьезный вызов открытости нашего общества. Пока эту нишу для наших читателей заполняют иностранные издания и интернет-ресурсы, о демократичности югоосетинского социума говорить не приходится. Да и в Международную федерацию журналистов нас также при подобных реалиях вряд ли примут», – пишет «Республика».

Блогер Алан Парастаев в своей колонке на «Кавказском узле» обращается к протесту граждан Южной Осетии, которых помещают в обязательный двухнедельный карантин после возвращения в республику. Блогер отмечает, что даже если предположить, что все это недовольство проплачено третьими силами и является провокацией, все равно виновато государство. «Потому как не обеспечило, не усмотрело, не обсудило – не дало гражданам объяснений, – пишет он. – А недовольны чем? Во-первых, отношением, жалобы на то, что держат в автобусах до помещения в карантин долго и к тому же, как заключенных, не обеспечивают водой и необходимым. Можно эту проблему решить? Можно! Ведь приезжают больные не внезапно – есть мобильные телефоны, и можно подготовиться к приему. Чьего-то ребенка отвозят в инфекционную – так объявите оставшимся, чтобы не порождать слухов о том, что семьи чиновников не проходят карантин». Критикуют и за то, что министры уходят в отпуск. Блогер напоминает читателям, что они работали в самую горячую пору, фактически на военном положении, пока всех чиновников освободили от работы. «Ну так объясни это народу, представь заместителя, который будет отвечать за ситуацию и на вопросы. Может, это было сделано, но вот не услышали. И так, поверьте, 90% случаев выражения недовольства граждан решается, если о них подумать заранее. Всего не предугадаешь, конечно. Но ведь целый штаб есть для того, чтобы предугадывать появление проблем и вырабатывать для них решения», – размышляет Парастаев.

«Официальный Тбилиси в преддверии очередной годовщины вторжения Грузии в Южную Осетию в августе 2008 года приступил к реализации ряда пиар-акций, основная цель которых заключается в том, чтобы в очередной раз отвлечь международную общественность от вопроса ответственности грузинских властей за совершение военных преступлений и этнических чисток, совершенных за последние десятилетия», – говорится в пресс-релизе экспертного совета при Министерстве иностранных дел Республики Южная Осетия. В числе этих акций, отмечают авторы текста, – провокации на границе, обвинения в адрес России в неисполнении пунктов плана Медведева-Саркози, в похищениях, задержаниях и ограничении свободы передвижения людей. Участники экспертного совета предостерегают Грузию от политизации и вопросов, связанных с Ленингорским районом, так как это палка о двух концах. «Если утверждать, что власти Южной Осетии виновны в смерти жителей Ленингорского района, якобы умерших от различных хронических заболеваний, тогда грузинской стороне придется взять на себя ответственность за гибель 135 больных жителей Южной Осетии за период с 2009 по 2020 гг., погибших в результате прохождения лечения в медицинских учреждениях Грузии. По имеющимся статистическим данным в Министерстве иностранных дел Республики Южная Осетия, в процентном отношении эта цифра составила 27,5% в 2019 году и в первом полугодии 2020 года – 20,5%», – говорится в пресс-релизе.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия