Лукашенко рассказал, почему не признал Южную Осетию и Абхазию

Запад грозил Минску дополнительными санкциями в случае признания независимости Южной Осетии и Абхазии, Москва же отказалась компенсировать экономические потери, – рассказал в интервью Дмитрию Гордону белорусский президент Александр Лукашенко.

«Ко мне приехал Хавьер Солана, очень мне понравился этот старикашка. И зная, что я человек откровенный, мы сели с ним в кабинете, и он мне напрямую говорит: «У нас есть к вам просьба». Какая у НАТО может быть просьба к Лукашенко? Мы бы не хотели, чтобы вы признали Южную Осетию», – рассказал Лукашенко.

Президент привел слова Соланы, что если Минск признает независимость, то начнется «парад» и вслед другие страны начнут признавать независимость Южной Осетии. Лукашенко успокоил бывшего генерального секретаря НАТО и сказал, что страна «не заморачивается на эту тему». Но поинтересовался, что будет, если страна поступит иначе.

«Он достает блокнот и начинает мне перечислять: «Господин президент, Беларусь будет немедленно отключена по расчетам по SWIFT». Это самое серьезное. Вот эти, эти и эти санкции, – сказал Лукашенко.

Вскоре после этого он спросил у президента России Дмитрия Медведева на встрече в Сочи, готова ли РФ компенсировать отключение от SWIFT и другие экономические потери.

«Через некоторое время встречаюсь с Дмитрием Медведевым, он был тогда президентом, и он поднимает этот вопрос о признании Южной Осетии. Он правильно поставил вопрос, мы союзники. Я говорю: «Дим, закончили разговор, я сейчас подписываю указ, я признаю Южную Осетию, но первое, второе, третье, пятое, восьмое, девятое — вы подписываете указ и гарантируете мне вот это. С учетом отключения от SWIFT Знаешь, что он мне ответил? Вы же понимаете, что здесь в основном экономические вопросы, а экономическими вопросами у нас занимается Путин. Понимаете, это не мои вопросы. Погодите, Дмитрий Анатольевич, вы президент России или вы кто? Вы передо мной поставили принципиальный серьезный вопрос. Я готов его решать, а вы — нет. Тогда, наверное, мне переговоры нужно вести с Путиным И мы не договорились», – сказал Лукашенко.

При этом белорусский президент назвал «нехорошим фактом», когда «Осетию оторвали от Грузии».