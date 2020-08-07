«Солнце, воздух и вода» Абхазии плюс меры предосторожности ВОЗ

Сегодня в Сухуме состоялась пресс-конференция об эпидемиологической ситуации в Абхазии в связи с открытием российско-абхазской границы и началом, пусть и с запозданием, активного туристического сезона. На вопросы журналистов отвечали представители пограничного отряда и министерства здравоохранения республики.

Заместитель начальника погранотряда СГБ Абхазии Рудольф Циба первым делом сообщил о цифрах пересечения ее в текущем месяце:

«Всем известно, что первого числа там были сняты ограничения… Ну, я бы не сказал, что все ограничения, поскольку, согласно договору, пересекать границу могут только граждане Республики Абхазия и граждане Российской Федерации. За первые сутки у нас пересекло государственную границу 8 тысяч человек. Со второго по третье число – 21 тысяча. Далее – до 28 тысяч. А затем в среднем пересекает до 30 тысяч в сутки».

Отвечая на вопрос о пресечении грузино-абхазской границы на реке Ингур, где абхазская сторона снова открыла гуманитарный коридор – теперь на пять дней, Циба сказал:

«Получается, что пятого числа у нас заехало 188 человек, шестого числа – 288 человек. На сегодня данных пока нет, к вечеру будут. Граждане возвращаются, коридор работает».

Журналисты спросили Рудольфа Циба и о ситуации на границе с Грузией. Он ответил, что там находятся представители Минздрава, МВД, данные людей (жителей восточных районов Абхазии) записываются, при необходимости привлекаются сотрудники Минздрава.

То, что произошла вспышка, не связано с пересечением границы туристами из России, это произошло на нашей территории из-за несоблюдения санитарных норм

После того, как на экране были продемонстрированы цифры: «Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 114 человек. Из них 37 выздоровели и трое пациентов умерли», начальник лечебного управления Министерства здравоохранения Абхазии Саида Делба проинформировала:

«Сегодня в ковидном центре в городе Гудауте у нас 40 пациентов. Среди них пятеро детей, начиная с годовалого возраста. Что касается подготовки нашей с учетом открытия границы… Двое взрослых пациентов - средней степени тяжести, один стабильно тяжелый без отрицательной динамики, он не интубирован и не подключен к аппарату ИВЛ. Не могу сказать, что есть положительная динамика, но, к счастью, состояние не ухудшается. В момент, когда ставился вопрос об открытии границы, санитарно-эпидемиологическая обстановка в Абхазии была, можно сказать, благополучной, стабильной. И то, что у нас произошла вспышка, не связано, как вы понимаете, с пересечением границы туристами из России, это произошло на нашей территории из-за несоблюдения санитарных норм в городской клинической больнице Сухума».

Говоря о помощи кадрами российской стороной, Саида Делба сообщила:

«У нас были два российских доктора-реаниматолога, детский инфекционист, но когда в России ситуация ухудшилась, был пик заболеваемости, они отозвали всех своих специалистов, которые работали на нашей территории, потому что они были востребованы там. Но нам было сказано на правительственном уровне, что в случае необходимости специалисты будут предоставлены. В субботу вечером приезжают шесть человек под руководством профессора Попова из института имени Сеченова - реаниматологи, инфекционисты, терапевты. Они посмотрят наш ковидный центр, проанализируют ситуацию и по необходимости будут нам помогать со специалистами».

Делба отметила, что Минздрав Краснодарского края издал приказ, в котором определена маршрутизация, по которой при необходимости будут госпитализированы туристы из Абхазии в Сочи.

Представительница Минздрава рассказала и о пациентах, которые едут из Абхазии на лечение в Грузию:

«Лично я сама читаю каждую выписку, оцениваю экстренность ситуации, обзваниваю главврачей больниц, спрашиваю, действительно ли данный пациент нуждается в экстренной помощи. Я лично выдаю справки в СГБ о том, что данный пациент нуждается в медицинской помощи».

Самое главное - это маски, ношение перчаток, социальная дистанция. Если у туриста появляются признаки болезни, то его следует поместить отдельно

Делба сообщила, что санитарно-эпидемиологическая служба республики на днях озвучивала, какие меры предосторожности нужно сейчас ввести:

«Когда к нам приезжали специалисты Роспотребнадзора, они посетили отели, были даны инструкции, как должен себя вести турист, были проинструктированы работники отелей, сейчас СЭС разработала еще один документ, который говорит о том, каких мер предосторожности надо придерживаться. Самое главное - это маски, ношение перчаток, социальная дистанция. Если у туриста появляются признаки болезни, то его следует поместить отдельно туда, где он не будет соприкасаться с другими людьми, в отелях предусмотрено по одному-два таких помещения, и за ним будут наблюдать медики».

Про наличие тестов на коронавирус она сказала:

«На сегодняшний день тестов хватает. И еще пять тысяч тестов нам должны привести вот буквально со дня на день».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия